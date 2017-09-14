|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:21
Shaman написав:
на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали?
ти ще жертву побутового вбивства спитай "чому раніше не звернулись до поліції".
Не виїзжали бо в конституції запису про "пн.корейську варіацію 1984" здається небуло
Letusrock
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:29
барабашов написав: fler написав:
Ні, трансформатори, які чекали свого часу на задньому дворі)))
У вас электроэнергия добывается шахтёрами из трансформаторов 330/110/25КВ с заднего проходу? Этож где вы вообще читать и писать учились?
Барабашка, ти жарти читати вмієш? Нє?
Нагадаю, що цей форум читають не лише добрі люди, а й вороги. Тому багато речей прямим текстом тут не пишуть, а деякі речі не пишуть взагалі.
fler
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:34
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.
на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? ......
Отвечаю в четвёртый раз
Не ехали - бо в стране ВП не вводили.
Спробуй видповисты на это
якщо всі поїдуть, а ми капітулюємо, то ВС будуть вводити в Польщі...
Может будут, может нет. Может будут вводить через 50 лет
_hunter
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:49
США дали Україні лічені дні, щоб прийняти запропоновані гарантії безпеки рівня статті 5 НАТО, — Politico
США натякнули, що домовленість має бути погоджена ще до Різдва, інакше наступні умови можуть бути менш вигідними.
«Ці гарантії вже на столі, але не назавжди», — наголосив високопосадовець адміністрації Трампа.
В США кажуть, що мова йде про правові та військові зобов’язання, які можуть бути ратифіковані Конгресом і діяти навіть після завершення президентського терміну Трампа. Однак Європа побоюється, що без вступу України до НАТО ці гарантії не будуть достатньо сильними.
останнє речення 100 % дописав якийсь демократ чи потужник, тому що від взаємовиключень в ньому кров з очей йде
Letusrock
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:54
Letusrock написав:
Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі
Тобто віддати Абхазію та Осетію - це називається "пропетляти"? Ми так само пропетляли, віддавши Крим. Чому нам це не допомогло?
fler
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:58
fler написав: Letusrock написав:
Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі
Тобто віддати Абхазію та Осетію - це називається "пропетляти"? Ми так само пропетляли, віддавши Крим. Чому нам це не допомогло?
бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.
Banderlog
Додано: Вів 16 гру, 2025 10:06
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
А зачем перерабатывать мусор? Проще засрать Украину отходами.
В принципі, це непогана бізнес ідея- за гроші перероблять сонячні панелі.
Це зразу будуть гранти на обладнання. Додатковий дохід від продажу скла, алюмінію, міді, срібла. Очикується до 2030 року 78 мільйонів тонн непридатних сонячних панелей. Тобто, такий бізнес без сировини точно не залишиться.
В вопросе не разбирался, но, думаю, нужны большие начальные капвложнения. Даже с грантами.
В ЄС це питання вирішено законодавчо. Коли купляють нову електроніку(у т.ч. сонячні панелі), в ціну закладений утилізаційний збір.
За ці гроші переробні підприємства вже зараз переробляють сонячні панелі, 75% якої йде у повторне виробництво(у т.ч. скловата), плівка спалюється для отримання енергії.
Water написав: ЛАД написав:
2. Восстанавливать нужно очень много. И создавать новое.
После какого-то периода адаптации к миру начнутся большие работы по восстановлению и людей будет не хватать. Вот тут потребуются миллионы мигрантов. Не знаю, как это будет - гастарбайтеры или мигранты. Это будет зависеть как от политических решений, так и от экономических возможностей.
Це залежить від того, шо ви зібрались відновлювать.
А это как раз не очень существенно.
Что бы ни восстанавливать (или создавать новое), люди всё равно нужны.
Или вы о выборе - гастарбайтеры или мигранты?
Тогда я не понял зависимость. Если можно, объясните.
Шось будуть відновлювать, але шо саме?
На Заході я бачив жіночок, які їздили на бетонозмішувачах, а в нас?
Я вам вже пояснював, повторюватись не буду. За кордоном вже підростає покоління українців, які ніколи в Україні не були. А ось чи повернуться вони і куди саме- питання.
Water
Додано: Вів 16 гру, 2025 10:09
Banderlog написав: fler написав: Letusrock написав:
Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі
Тобто віддати Абхазію та Осетію - це називається "пропетляти"? Ми так само пропетляли, віддавши Крим. Чому нам це не допомогло?
бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.
Шо саме ми не виконували згідно мінських домовленостей?
Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
Water
Додано: Вів 16 гру, 2025 10:24
Water написав:
Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.
Banderlog
Додано: Вів 16 гру, 2025 10:35
Letusrock написав: budivelnik написав:
З того що почув на пресконференції
Мерц
- показав фігу педераційним грошам
- показав фігу кушнеру і вітькову
- пообіцяв не повторювати помилок Мінську
- пообіцяв обіцяти
- пообіцяв "до останнього"
- пообіцяв рішуче "ні" будь-яким спробам заокеанського капіталізму заважати нам покращувати свої позиції
Нагадаю ще про Байдена, який обіцяв "For as Long as it Takes". І де той as Long сьогодні?
andrijk777
