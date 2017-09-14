Саме так!
Спитай любого підприємця - чи є в нього проблеми з робітниками.
Він відповість "Є, величезні". Але запропонуй він ЗП 50-100К і буде черга робітників до нього.
То подумай головою в чому проблема! Надіюсь не розучився логічно думати.
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якби хотів - то розібрався б
На тобі трошки інфи для роздумів
Є генерація сміття в тебе в Харкові на 1 людину/рік
C ≈109.9 органіка, папір, пластик
O ≈110.8 органіка/папір + мінерали/скло
H ≈16.6 органіка/пластики (і частково вода, якщо рахувати “як викинуто”)
N ≈3.50 органіка (білки), трохи папір/пластик
S ≈3.17 органіка/домішки
Si ≈13.1 скло + інертні мінерали
Ca ≈5.75 скло + інертні мінерали (карбонати/цемент)
Fe ≈7.10 метали + інертні мінерали (Fe₂O₃ тощо)
Al ≈3.82 метали (Al) + скло/мінерали
Na ≈0.90 скло (Na₂O)
Mg ≈0.16 скло/мінерали
А тепер я склав табличку рік, скілки ввели СЕС в квт, скільки це буде ваги в тоннах , скільки людей продукує таку саму кількість сміття в себе дома
Введення -весь світ по рокам
рік ______ Введено квт__ Вага тонн_ скільки людей генерую таку ж вагу сміття
2001 ______ 267093 __ 15224 _____ 50748
2002 ______ 318233 __ 18139 _____ 60464
2003 ______ 506477 __ 28869 _____ 96231
2004 ______ 1067500 __ 60848 _____ 202825
2005 ______ 1475000 __ 84075 _____ 280250
2006 ______ 1522000 __ 86754 _____ 289180
2007 ______ 2354000 __ 134178 _____ 447260
2008 _____ 6179000 __ 352203 _____ 1174010
2009 _____ 8039000 __ 458223 _____ 1527410
2010 _____ 17248000__ 983136 _____ 3277120
2011 _____ 30457000__ 1736049 _____ 5786830
2012 _____ 28821000__ 1642797 _____ 5475990
2013 ____ 35030000__ 1996710 _____ 6655700
2014 ____ 38129000__ 2173353 _____ 7244510
2015 ____ 47093000__ 2684301 _____ 8947670
2016 ____ 71298000__ 4063986 _____ 13546620
2017 ____ 93490000__ 5328930 _____ 17763100
2018 ____ 93630000__ 5336910 _____ 17789700
2019 ____ 101300000__ 5774100 _____ 19247000
2020 ____ 130110000__ 7416270 _____ 24720900
2021 ____ 142700000__ 8133900 _____ 27113000
2022 ___ 192520000__ 10973640_____ 36578800
2023 ___ 356310000__ 20309670_____ 67698900
2024 ___ 451730000__ 25748610_____ 85828700
Що бачимо?
Тільки один Харків за рік продукує сміття більше ніж треба буде переробити панелей у 2030-2035 роках ( тобто всі панелі введенні в експлуатацію в світі в 2000-2008 роках)
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти підприємець?
В твоїй голові доходи формує підприємець чи працівник?
Дай мені працівника який згенерує своєю працею 200 000 грн ,
я сплачу з цих згенерованих ним цінностей 100 000 грн податків,
візьму собі за ведення обліку і так далі 20 000 грн
- і 80 000 грн видам працівнику на руки.
Але на жаль , мої працівники в місяць генерують 30 000-40 000 грн доданої вартості , третина відразу в податки , з того що залишилось 80-85% вони отримують на руки ...але це всього 15000-20000.
Додано: Вів 16 гру, 2025 11:01
В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Але трошки по дебільному вийшло: записувати в конституцію курс на НАТО, в яке нас ніхто і ніколи брати не планував... Особливо коли поруч поїхавший дахом сусід придивляється до кого б першого приколупатись
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Re: Напад росії і білорусі на Україну
скільки дають букмекери на перемогу в першому турі з 146% ? Можна квартиру ставити спокійно, easy money
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сусід колись заходив до тебе у гості, забув кабацайку, а зараз забрав ту кімнату, де лежала кабацайка. Ти віддаси кімнату, чи зателефонуєш куму?
UPD: 2008 рік, Румунія, яке рішення прийняв кум(НАТО)?
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тобто у ілона маска 600 мільярдів доларів нагенерували працівники?
Геніально))
Працівник не генерує дохід у вакуумі.
Він реалізує можливість, яку створив підприємець:
знайшов нішу,
залучив капітал,
взяв ризик на себе,
організував процес,
продав результат.
Без цього працівник генерує рівно 0.
Саме тому:
і той самий програміст у ФОПі Роги і копита заробляє 1 000$,
а в Google 10 000$
Бо цінність створює система, а не робочі руки самі по собі
