Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:07

  ЛАД написав:
І в догонку питання - а путін захищає інтереси РФ? чи ні? а Лукашенко захищає інтереси Білорусі? чи ні?
Защищают.
Так, как их понимают. И Лукашенко, по-моему, лучше и умнее, чем Путин.

Ні, не захищають.
Лука 100% не захищає інтереси Білорусії, а захищає виключно свої.
путін - цей частково захищає, бо розширення території держави - це в деякій мірі в інтересах РФ.
Бачите, у нас зовсім інші погляди на "глобальні питання людства". :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:23

Пізно, Сара, пити боржомі..

Росія утримує в Білорусі два армійські корпуси, тобто 350-360 тисяч боєздатних солдатів. За словами Кізеветтера, 2026 і 2027 роки будуть загрозливими для країн НАТО.
https://www.unian.ua/world/viyska-rf-u- ... krnet_news
fler
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:27

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Але запропонуй він ЗП 50-100К і буде черга робітників до нього.
То подумай головою в чому проблема! Надіюсь не розучився логічно думати.
Ти підприємець?
В твоїй голові доходи формує підприємець чи працівник?
Дай мені працівника який згенерує своєю працею 200 000 грн ,
я сплачу з цих згенерованих ним цінностей 100 000 грн податків,
візьму собі за ведення обліку і так далі 20 000 грн
- і 80 000 грн видам працівнику на руки.
Але на жаль , мої працівники в місяць генерують 30 000-40 000 грн доданої вартості , третина відразу в податки , з того що залишилось 80-85% вони отримують на руки ...але це всього 15000-20000.
Тобто у ілона маска 600 мільярдів доларів нагенерували працівники?
Геніально))
А ти погугли , наприклад в компанії Тесла працює 125000 працівників
середня зарплата 5000 доларів/місяць=60000доларів рік=7,5 млрд доларів рік...

  Бетон написав:Працівник не генерує дохід у вакуумі.
Він реалізує можливість, яку створив підприємець:
знайшов нішу,
залучив капітал,
взяв ризик на себе,
організував процес,
продав результат.
Без цього працівник генерує рівно 0.
Саме тому:
і той самий програміст у ФОПі Роги і копита заробляє 1 000$,
а в Google 10 000$
Бо цінність створює система, а не робочі руки самі по собі
Давай так
Ми знаємо що є ГУГЛ який платить 10000 в місяць
І є баобаб ТИ який в рогах і копитах отримує 1000 доларів....
То хто з нас ХУ ?
ти який працюєш в поганого підприємця
Гугл - який бачив тебе в 5-тій точці бо ти на 10000 не напрацюєш
Чи підприємець , який зміг тобі організувати робоче місце з оплатою 2* середня по Державі?
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:28

  fler написав:Росія утримує в Білорусі два армійські корпуси, тобто 350-360 тисяч боєздатних солдатів. За словами Кізеветтера, 2026 і 2027 роки будуть загрозливими для країн НАТО.
https://www.unian.ua/world/viyska-rf-u- ... krnet_news

А чому він цими корпусами не вдарить по Україні?
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:29

Hotab
Вот что отвечает чатжпт на вопрос: "почему «зелёный тариф» мешает сетям, как в Австралии?"
Итоговая цепочка (в одну строку)
Фиксированная высокая цена → максимальная генерация в полдень → перепроизводство → обратные потоки → рост напряжения → отключения → дефицит денег у сети

Это и есть «австралийский сценарий», но в более слабой системе.

Короткий вывод
«Зелёный тариф» — отличный инструмент для запуска ВИЭ, но плохой для их массовой эксплуатации.
Он игнорирует физику сети и время потребления — именно поэтому Австралия и Украина столкнулись с похожими проблемами.

Если подробнее, то прошу прощения за длинную цитату:
1️⃣ Главная причина: стимул производить максимум, а не производить тогда, когда нужно
Что происходит при «зелёном тарифе»
Домохозяйству выгодно отдавать в сеть каждый лишний кВт·ч
Цена фиксированная и высокая, не зависит от времени суток и загрузки сети
В результате:
все солнечные станции работают на максимум одновременно
пик генерации приходится на полдень

📌 Это противоречит потребностям сети, где спрос максимален утром и вечером.

2️⃣ Перепроизводство днём → обратные потоки в распределительных сетях
Сети:
- строились для схемы подстанция → потребитель,
- а не тысячи домов → подстанция
Когда много СЭС:
возникает массовый обратный поток энергии
трансформаторы и линии:
- перегружаются,
- работают вне проектных режимов,
- быстрее изнашиваются.

👉 Ровно то же самое произошло в Южной Австралии, только в большем масштабе.

3️⃣ Рост напряжения и аварийные отключения
Избыточная генерация:
- поднимает напряжение в локальных сетях
- срабатывает защита инверторов
- сети начинают:
-- принудительно ограничивать генерацию
-- удалённо отключать СЭС

📌 Владельцы возмущены, сети перегружены, тариф платят — а энергию взять некуда.

4️⃣ «Зелёный тариф» убивает стимул к накопителям
При фиксированной высокой цене:
- аккумулятор экономически не нужен
- выгоднее:
-- сразу продать в сеть,
-- вечером купить дешёвую электроэнергию обратно

➡️ В итоге:
нет сглаживания пиков
сеть остаётся без буфера

В Австралии это поняли поздно — сейчас экстренно субсидируют батареи.

5️⃣ Финансовый удар по сетям и рынку
Сеть обязана:
- принять электроэнергию,
- передать её дальше,
- но не может продать по той же цене
Следствие:
- дефицит средств у оператора,
- рост перекрёстного субсидирования,
- задержки выплат (как в Украине),
- политическое давление.

📌 В Австралии это вылилось в отрицательные оптовые цены.

6️⃣ Почему проблема острее в Украине

По сравнению с Австралией:
Фактор Австралия Украина
Качество сетей Высокое Изношенные
Управляемость Высокая Низкая
Аккумуляторы Много Почти нет
Умные счётчики Массово Ограниченно
День-ночь тарифы Гибкие Жёсткие

➡️ Поэтому меньший объём СЭС создаёт такие же проблемы, как больший в Австралии.
ЛАД
Повідомлень: 38059
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:33

  andrijk777 написав:
  fler написав:Росія утримує в Білорусі два армійські корпуси, тобто 350-360 тисяч боєздатних солдатів. За словами Кізеветтера, 2026 і 2027 роки будуть загрозливими для країн НАТО.
https://www.unian.ua/world/viyska-rf-u- ... krnet_news
А чому він цими корпусами не вдарить по Україні?
Тому що цим корпусам прийдеться витягуватись в колонну довжиною кілометрів сто і йти по чотирьом дорогам ( дві з яких ледь не грунтовки
асфальт
Брест-Ковель
Гомель-Чернігів
напрямок
сарни-оршани
мозир-овруч
Де їх і похоронять
Як похоронили 200 000 в лютому-квітні 2022 які йшли на Київ
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот что отвечает чатжпт на вопрос: "почему «зелёный тариф» мешает сетям, как в Австралии?"
Заважати то він заважає...
Але ж там чорним по білому все що заважає - впирається у відсутність акамуляторів
Тобто якщо на кожен 1квт панелі додати 3 квт*год акамулятора - то всі ці заважає - зникають
І зявляється
На кожну 1квт генерації і 3квт*год акамуляції -вартість комплекту 400 доларів
в рік дають безповоротну дотацію від Сонця
250м3 газу(світова ціна 200 доларів)
або 500кг вугілля(світова ціна 65 доларів)....
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:42

  andrijk777 написав:
  fler написав:Росія утримує в Білорусі два армійські корпуси, тобто 350-360 тисяч боєздатних солдатів. За словами Кізеветтера, 2026 і 2027 роки будуть загрозливими для країн НАТО.
https://www.unian.ua/world/viyska-rf-u- ... krnet_news

А чому він цими корпусами не вдарить по Україні?

питання інше, чому вони не є воєнними цілями?
flyman
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:44

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
І в догонку питання - а путін захищає інтереси РФ? чи ні? а Лукашенко захищає інтереси Білорусі? чи ні?
Защищают.
Так, как их понимают. И Лукашенко, по-моему, лучше и умнее, чем Путин.

Ні, не захищають.
Лука 100% не захищає інтереси Білорусії, а захищає виключно свої.
путін - цей частково захищає, бо розширення території держави - це в деякій мірі в інтересах РФ.
Бачите, у нас зовсім інші погляди на "глобальні питання людства". :D

Можете придерживаться "інших поглядів".
Но Путин "частково захищає" ценой сотен тысяч жизней и ещё большим количеством инвалидов и раненых + огромный ущерб для экономики + какие ни какие разрушения на своей территории (хотя и не очень большие).
Лукашенко "не захищає інтереси Білорусії, а захищає виключно свої".
При этом Беларусь не участвует в войне, нет никакого особого ущерба экономике, нет погибших, инвалидов и раненых. Страна живёт обычной мирной жизнью.
А теперь можете сравнивать.
И если ваши "інші погляди" сохранятся, то мне больше нечего сказать.
ЛАД
Повідомлень: 38059
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:47

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Росія утримує в Білорусі два армійські корпуси, тобто 350-360 тисяч боєздатних солдатів. За словами Кізеветтера, 2026 і 2027 роки будуть загрозливими для країн НАТО.
https://www.unian.ua/world/viyska-rf-u- ... krnet_news

А чому він цими корпусами не вдарить по Україні?

питання інше, чому вони не є воєнними цілями?
Удар по территории Беларуси?
Нам надо втянуть их в войну и получить ещё 1000 км фронта на севере?
ЛАД
Повідомлень: 38059
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
