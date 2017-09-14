І в догонку питання - а путін захищає інтереси РФ? чи ні? а Лукашенко захищає інтереси Білорусі? чи ні?
Защищают. Так, как их понимают. И Лукашенко, по-моему, лучше и умнее, чем Путин.
Ні, не захищають. Лука 100% не захищає інтереси Білорусії, а захищає виключно свої. путін - цей частково захищає, бо розширення території держави - це в деякій мірі в інтересах РФ. Бачите, у нас зовсім інші погляди на "глобальні питання людства".
andrijk777 написав:Але запропонуй він ЗП 50-100К і буде черга робітників до нього. То подумай головою в чому проблема! Надіюсь не розучився логічно думати.
Ти підприємець? В твоїй голові доходи формує підприємець чи працівник? Дай мені працівника який згенерує своєю працею 200 000 грн , я сплачу з цих згенерованих ним цінностей 100 000 грн податків, візьму собі за ведення обліку і так далі 20 000 грн - і 80 000 грн видам працівнику на руки. Але на жаль , мої працівники в місяць генерують 30 000-40 000 грн доданої вартості , третина відразу в податки , з того що залишилось 80-85% вони отримують на руки ...але це всього 15000-20000.
Тобто у ілона маска 600 мільярдів доларів нагенерували працівники? Геніально))
А ти погугли , наприклад в компанії Тесла працює 125000 працівників середня зарплата 5000 доларів/місяць=60000доларів рік=7,5 млрд доларів рік...
Бетон написав:Працівник не генерує дохід у вакуумі. Він реалізує можливість, яку створив підприємець: знайшов нішу, залучив капітал, взяв ризик на себе, організував процес, продав результат. Без цього працівник генерує рівно 0. Саме тому: і той самий програміст у ФОПі Роги і копита заробляє 1 000$, а в Google 10 000$ Бо цінність створює система, а не робочі руки самі по собі
Давай так Ми знаємо що є ГУГЛ який платить 10000 в місяць І є баобаб ТИ який в рогах і копитах отримує 1000 доларів.... То хто з нас ХУ ? ти який працюєш в поганого підприємця Гугл - який бачив тебе в 5-тій точці бо ти на 10000 не напрацюєш Чи підприємець , який зміг тобі організувати робоче місце з оплатою 2* середня по Державі?
Hotab Вот что отвечает чатжпт на вопрос: "почему «зелёный тариф» мешает сетям, как в Австралии?"
Итоговая цепочка (в одну строку) Фиксированная высокая цена → максимальная генерация в полдень → перепроизводство → обратные потоки → рост напряжения → отключения → дефицит денег у сети
Это и есть «австралийский сценарий», но в более слабой системе.
Короткий вывод «Зелёный тариф» — отличный инструмент для запуска ВИЭ, но плохой для их массовой эксплуатации. Он игнорирует физику сети и время потребления — именно поэтому Австралия и Украина столкнулись с похожими проблемами.
Если подробнее, то прошу прощения за длинную цитату:
1️⃣ Главная причина: стимул производить максимум, а не производить тогда, когда нужно Что происходит при «зелёном тарифе» Домохозяйству выгодно отдавать в сеть каждый лишний кВт·ч Цена фиксированная и высокая, не зависит от времени суток и загрузки сети В результате: все солнечные станции работают на максимум одновременно пик генерации приходится на полдень
📌 Это противоречит потребностям сети, где спрос максимален утром и вечером.
2️⃣ Перепроизводство днём → обратные потоки в распределительных сетях Сети: - строились для схемы подстанция → потребитель, - а не тысячи домов → подстанция Когда много СЭС: возникает массовый обратный поток энергии трансформаторы и линии: - перегружаются, - работают вне проектных режимов, - быстрее изнашиваются.
👉 Ровно то же самое произошло в Южной Австралии, только в большем масштабе.
3️⃣ Рост напряжения и аварийные отключения Избыточная генерация: - поднимает напряжение в локальных сетях - срабатывает защита инверторов - сети начинают: -- принудительно ограничивать генерацию -- удалённо отключать СЭС
📌 Владельцы возмущены, сети перегружены, тариф платят — а энергию взять некуда.
4️⃣ «Зелёный тариф» убивает стимул к накопителям При фиксированной высокой цене: - аккумулятор экономически не нужен - выгоднее: -- сразу продать в сеть, -- вечером купить дешёвую электроэнергию обратно
➡️ В итоге: нет сглаживания пиков сеть остаётся без буфера
В Австралии это поняли поздно — сейчас экстренно субсидируют батареи.
5️⃣ Финансовый удар по сетям и рынку Сеть обязана: - принять электроэнергию, - передать её дальше, - но не может продать по той же цене Следствие: - дефицит средств у оператора, - рост перекрёстного субсидирования, - задержки выплат (как в Украине), - политическое давление.
📌 В Австралии это вылилось в отрицательные оптовые цены.
6️⃣ Почему проблема острее в Украине
По сравнению с Австралией: Фактор Австралия Украина Качество сетей Высокое Изношенные Управляемость Высокая Низкая Аккумуляторы Много Почти нет Умные счётчики Массово Ограниченно День-ночь тарифы Гибкие Жёсткие
➡️ Поэтому меньший объём СЭС создаёт такие же проблемы, как больший в Австралии.
Тому що цим корпусам прийдеться витягуватись в колонну довжиною кілометрів сто і йти по чотирьом дорогам ( дві з яких ледь не грунтовки асфальт Брест-Ковель Гомель-Чернігів напрямок сарни-оршани мозир-овруч Де їх і похоронять Як похоронили 200 000 в лютому-квітні 2022 які йшли на Київ
ЛАД написав:Вот что отвечает чатжпт на вопрос: "почему «зелёный тариф» мешает сетям, как в Австралии?"
Заважати то він заважає... Але ж там чорним по білому все що заважає - впирається у відсутність акамуляторів Тобто якщо на кожен 1квт панелі додати 3 квт*год акамулятора - то всі ці заважає - зникають І зявляється На кожну 1квт генерації і 3квт*год акамуляції -вартість комплекту 400 доларів в рік дають безповоротну дотацію від Сонця 250м3 газу(світова ціна 200 доларів) або 500кг вугілля(світова ціна 65 доларів)....
Можете придерживаться "інших поглядів". Но Путин "частково захищає" ценой сотен тысяч жизней и ещё большим количеством инвалидов и раненых + огромный ущерб для экономики + какие ни какие разрушения на своей территории (хотя и не очень большие). Лукашенко "не захищає інтереси Білорусії, а захищає виключно свої". При этом Беларусь не участвует в войне, нет никакого особого ущерба экономике, нет погибших, инвалидов и раненых. Страна живёт обычной мирной жизнью. А теперь можете сравнивать. И если ваши "інші погляди" сохранятся, то мне больше нечего сказать.