Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:48

Шара закінчується

Уряд Польщі підготував законопроєкт про припинення дії спеціального статусу для українських біженців, який запровадили після початку повномасштабного вторгнення.
Законопроєкт передбачає, що після 4 березня 2026 року всі українці матимуть такі самі права, як і інші мігранти в країні.
Українці, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але якщо їм знадобляться інші медичні послуги, то доведеться працювати та сплачувати внески. Те саме стосується і програми «800 плюс». Програма передбачає щомісячну виплату 800 злотих (8 982 гривні) на дитину — вона буде доступна лише для працюючих батьків. При цьому законопроєкт гарантує українцям легальне перебування в Польщі щонайменше до 4 березня 2027 року.
https://babel.ua/news/123763-media-pols ... -2026-roci
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:59

  ЛАД написав:Можете придерживаться "інших поглядів".
Но Путин "частково захищає" ценой сотен тысяч жизней и ещё большим количеством инвалидов и раненых + огромный ущерб для экономики + какие ни какие разрушения на своей территории (хотя и не очень большие).

Це звичайно мінус.
Частково означає 10-20%.
Тобто на 80-90% - не захищає.
  ЛАД написав:Лукашенко "не захищає інтереси Білорусії, а захищає виключно свої".
При этом Беларусь не участвует в войне, нет никакого особого ущерба экономике, нет погибших, инвалидов и раненых. Страна живёт обычной мирной жизнью.

В цьому ніякої заслуги Лукашенко немає. Нуль.
Якщо б путін напав на Білорусь - Лукашенко б здався.
Якщо б Зеленський здався - усі б 100% кричали що він зрадив Україну.

*Я навіть скажу більше. Якщо Лука піде/помре то з величезною ймовірністю путін захопить Білорусь. Але це не заслуга Луки що путін не нападає, ще скоріше заслуга народу або "так сталось історично".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 16 гру, 2025 18:04, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:03

заперечення заперечення

  ЛАД написав:Удар по территории Беларуси?
Нам надо втянуть их в войну и получить ещё 1000 км фронта на севере?

абсурдність однії тези не заперечує абсурдність іншої, тобто категорія логіки заперечення заперечення не діє

до теми форума зауважень нема?
1
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:10

ЛАД
Я ніколи не топив за зелений тариф)
Я завжди кажу «для власного споживання») .і обовʼязково з аккумами. Бо це дозволяє домогосподарству ще і вночі влітку бути автономним (не споживати мережу).
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:15

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Росія утримує в Білорусі два армійські корпуси, тобто 350-360 тисяч боєздатних солдатів. За словами Кізеветтера, 2026 і 2027 роки будуть загрозливими для країн НАТО.
https://www.unian.ua/world/viyska-rf-u- ... krnet_news
А чому він цими корпусами не вдарить по Україні?
Тому що цим корпусам прийдеться витягуватись в колонну довжиною кілометрів сто і йти по чотирьом дорогам ( дві з яких ледь не грунтовки
асфальт
Брест-Ковель
Гомель-Чернігів
напрямок
сарни-оршани
мозир-овруч
Де їх і похоронять
Як похоронили 200 000 в лютому-квітні 2022 які йшли на Київ

Ніяких 200 000 в лютому-квітні 2022 ніхто не хоронив. Навіщо розказувати казки?
І чому вони не можуть вдарити в напрямку Сум? Релігія не дозволяє їх перекинути на Суми?
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:26

  fler написав:Уряд Польщі підготував законопроєкт про припинення дії спеціального статусу для українських біженців, який запровадили після початку повномасштабного вторгнення.
Законопроєкт передбачає, що після 4 березня 2026 року всі українці матимуть такі самі права, як і інші мігранти в країні.
Українці, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але якщо їм знадобляться інші медичні послуги, то доведеться працювати та сплачувати внески. Те саме стосується і програми «800 плюс». Програма передбачає щомісячну виплату 800 злотих (8 982 гривні) на дитину — вона буде доступна лише для працюючих батьків. При цьому законопроєкт гарантує українцям легальне перебування в Польщі щонайменше до 4 березня 2027 року.
https://babel.ua/news/123763-media-pols ... -2026-roci

А де шара? І дуже жаль що наші жінкині так радуються, що допомоги і захисту лишаться незахищені верстви населення. Ви пробиваєте дно. Зараз в Польщі біля 950 тис. українців зі статусом УКР - думаю саме незахищенні верстви і почнуть вертатися.
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:56

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот что отвечает чатжпт на вопрос: "почему «зелёный тариф» мешает сетям, как в Австралии?"
Заважати то він заважає...
Але ж там чорним по білому все що заважає - впирається у відсутність акамуляторів
Тобто якщо на кожен 1квт панелі додати 3 квт*год акамулятора - то всі ці заважає - зникають
І зявляється
На кожну 1квт генерації і 3квт*год акамуляції -вартість комплекту 400 доларів
в рік дають безповоротну дотацію від Сонця
250м3 газу(світова ціна 200 доларів)
або 500кг вугілля(світова ціна 65 доларів)....

Цена газа на газовом хабе TTF (Нидерланды) 27,120 EUR / МВт·час.
Или примерно 0,27 EUR/м3.
Биржевые цены на уголь в разных валютах (за 1 тонну):
15.12.2025 Пн 108,6 $ 92,3 € (https://index.minfin.com.ua/markets/coal/)
400 долл на сегодня = 340 €.
Т.о. за 340 € сегодня можно купить 340:0,27 = 1260 м3 газа или 340:92,3 = 3,68 т угля.
Сжигание 1260 м3 газа даёт примерно 1260*10 = 12600 квт·ч.
Сжигание 3,68 т угля даёт примерно 3,68*7 = 25,76 МВт·ч = 25760 КВт·ч.
С учётом кпд ТЭС примерно 35%, 1 т угля даёт 25760*0,35 = 9000 КВт·ч эл-энергии.
Понятно, что расчёт не показательный.
Надо бы посчитать сколько КВт·ч даст комплект панель+аккум. за 400 долл. за время службы, но лень. И это не так просто. Надо учитывать замену аккумулятора (срок службы ниже, чем у панели), круговой кпд аккум. примерно 90% и потери в инверторе и розетке. ИИ называет суммарные потери ≈ 12–18 % в системе "панель → АКБ → розетка". И я уэ не говорю о возможной замене панели раньше 25-30 лет.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 19:00

  fler написав:Уряд Польщі підготував законопроєкт про припинення дії спеціального статусу для українських біженців, який запровадили після початку повномасштабного вторгнення.
Законопроєкт передбачає, що після 4 березня 2026 року всі українці матимуть такі самі права, як і інші мігранти в країні.
Українці, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але якщо їм знадобляться інші медичні послуги, то доведеться працювати та сплачувати внески. Те саме стосується і програми «800 плюс». Програма передбачає щомісячну виплату 800 злотих (8 982 гривні) на дитину — вона буде доступна лише для працюючих батьків. При цьому законопроєкт гарантує українцям легальне перебування в Польщі щонайменше до 4 березня 2027 року.
https://babel.ua/news/123763-media-pols ... -2026-roci

а де наразі ваші заброньовані домашні переможнопотужні захисники?
Ще з аппаратом Кіма патріотично святкувати Миколая та різдво на Мальдіви не виїхали?
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 19:03

  andrijk777 написав:........
В цьому ніякої заслуги Лукашенко немає. Нуль.
Якщо б путін напав на Білорусь - Лукашенко б здався.
Якщо б Зеленський здався - усі б 100% кричали що він зрадив Україну.

*Я навіть скажу більше. Якщо Лука піде/помре то з величезною ймовірністю путін захопить Білорусь. Але це не заслуга Луки що путін не нападає, ще скоріше заслуга народу або "так сталось історично".

Заслуга есть.
В том, что он проводит политику, которая в какой-то мере устраивает Путина и не провоцирует его.
В чём заслуга народа?
Разве что в том, что он не требует "подалі від Москви" как наши "активисты". Народ у нас, правда, этого тоже не особо требовал.
