Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:20

  ЛАД написав:Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"

Та ладно. В 2014 Лука вже був при владі 20 років.
А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

*щоб там не говорили, але стратегічний напрямок розвитку країни обирає все-таки народ ну і обставини.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 17 гру, 2025 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:23

  Water написав:Угорщина знову заблокувала ухвалення щорічної заяви Європейського Союзу щодо розширення.
Через угорське вето Україна наразі не може розпочати формальні переговори про вступ до Євросоюзу.
Як пише відоме закордонне видання Reuters, у ЄС вважають, що вступ України до блоку неможливий до 2027 року. Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС.
https://ukranews.com/ua/news/1123153-bu ... o-ukrayiny

Твердження про «36 етапів» — це спрощення й частково міф.
...
Отже фраза «Україна не завершила жодного з 36 етапів» — маніпулятивна, бо:
-не 36, а 35
-це не “етапи”, а переговорні розділи
-на цьому етапі їх ще й не мали завершувати
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:27


Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".


Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить

Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 гру, 2025 11:37, всього редагувалось 1 раз.

Hotab
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:29

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"

А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

А вы как это так посчитали хитро? -- по любимой тут "средней площади населения" :lol: подушный ВВП - в два раза выше. Подушный по ППС - тоже в два раза...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:34

katso

Ну, что я говорил?
Вначале блокада, убийство экономики и уровня жизни, потом подкуп руководства, потом бомбардировки издалека - а потом, когда уже там будет совсем полный развал - уже и ввод миротворцев без особого риска

"
Трамп объявил нефтяную блокаду Венесуэлы. Об этом он написал в своей соцсети.

Он заявил, что Венесуэла "полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки".

Президент США сообщил, что отдал приказ о "полной и полной блокаде всех нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее".

По его словам, США не позволят "враждебному режиму захватить нашу нефть, землю или любые другие активы", которые "должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам".



Сайт "Страна"
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:37

fox767676

мадуросов не жалко
говорил лет 5 назад с училкой английского из каракаса
несчастные люди
ужас там и террор всамделишний
другое дело что похоже на размен
сирии, венесуєлы, закавказье - от россии, а Украина...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:46

budivelnik

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А вы не смотрели данные, на сколько увеличились поставки СПГ в Европу из США и др. стран? В т.ч. из РФ?Честно признаюсь, я не смотрел. А было бы интересно.
1 Є обєм світового ринку.
2 Якщо експорт в Європу скоротився на 170 млрд і нікуди не виріс - то яким чином СВІТОВИЙ ринок знайшов додаткових 170 млрд м3 газу
3 Чи не здається дивним те що цифра теоретичної економії газу від введення додаткових потужностей зеленої генерації співпадає з цифрою зменшення експорту газу росією?

Світовий ринок не може за рік збільшити видобуток щоб замістити випадаючий трубопровідний...
А от замістити видобуток
рік_ _______ Світ Квт _ Зекономили млрд м3 газу _або_ млн тонн Вугілля

2022 ___ 1044310000 ______ 261,078 __________ 417,724
2023 ___ 1400620000 ______ 350,155 __________ 560,248
2024 ___ 1852350000 ______ 463,088 __________ 740,940
Ні на які думки не підштовхує?
Втратили 170млрд
Теоретично Зекономили 463-263=200 млрд ???
Во-первых, не за год, а постепенно за 4 года.
Во-вторых, "за рік збільшити видобуток щоб замістити випадаючий трубопровідний" не может. Но и заместить его СЭС за год, наверное, тоже не может.
Лад
Ти можеш аналізувати прочитане?
1 За ДВА (табличка показує данні на кінець року, тому стрічка 2022 рік - це кінець 2022 року, стрічка 2024 рік - це кінець 2024 року, тобто збільшення обємів генераційних потужностей відбулось за ДВА роки 2023 і 2024) роки світ створив обєм генерації який замінив видобуток 200 млрд м3 газу
2 Як думаєш
Хто правіший
Збісившийся фюрер в якого Анна Ярославівна - росіянка
а Газпром буде лідером капіталізації і обійде ТЕСЛУ з Гуглем...
Чи СВІТОВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ КАПІТАЛ
Я чомусь думаю що сотні тисяч капіталістів ( тільки в Україні 50000+ СЕС) у світі мають більше клепок в голові ніж пуйло.
3 Як думаєш чому
Ми топимо танкери - фактор який має збільшити ціну нафти
Європа вводить санкції - фактор який має збільшити ціну нафти
Трамп блокує Венесуелу - фактор який має збільшити ціну нафти..

А ціна нафти ПАДАЄ...
А це можливо тільки у випадку коли ПРОПОЗИЦІЯ перевищує попит...
Все описане вище - зменшувало пропозицію
То куди дівся попит?
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:48

Vadim_

дуже потужна. але за своі, я вам нічого не обіцяв
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:59

budivelnik

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
Будеш сміятись, але все саме так і робиться....
В низьковольтних трансформаторів, який має потужність 100-400 Квт в 100% випадків до трансформатора підєднана 1 СЕС ...потужністю в 30Квт ( розумієш чому було введене це обмеження?) а трансформатор влаштований таким чином щоб автоматично забезпечувати споживання мешканців які до нього підключені....
Тому СЕС на 30 Квт НЕ може створити проблеми для трансформатора.
Перетоки струмів відбуваються на вищих рівнях (підстанціях), а от вже підстанція може перекинути потужність в кількох напрямках..

ПС
є нюанси
СЕС в 30 Квт не може витримати навантаження в 100квт , тому у випадку коли трансформатор вивикають( з підстанції вимикають гілку яка живить трансформатор) СЕС автоматично відмикається від мережі і хоча на нії є повна потужність генерації - віддати вона її крім як власнику по окремомо дроті, або сусідам які домовились з власником - не може.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:00

Сибарит

  katso написав:По его словам, США не позволят "враждебному режиму захватить нашу нефть, землю или любые другие активы", которые "должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам".

Похоже, что все активы мира Трамп считает своими...
