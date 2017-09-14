RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:в турціії в 22 був план миру

не бачу опонента для дискусії,
відпочивай, більше користі буде від тебе завтра
prodigy
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:49

  pesikot написав:Ти виявився повним дурником і нічого не зрозумів ...

Твоя ціль на цьому форумі яка? Відробляєш зарплату? Скільки платять?
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:49

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:наслаждайтесь с 13:55

К сожалению интеллектуальный уровень Подоляка очень низок.
Подоляк говорить одне й те саме, як пластинка.
Він звичайно не рівня Царьова, але сильно далеко від нього не втік.


ну це документальна фіксація "епохи перемоги" 2022-2023 (там же - "ні зрадницьким наративам про рпв, тільки капітуляція(звісно москви)")
а те, що таке взагалі могло мати місце - то звісно не від високого інтелектуального рівня, і подоляк тут лише "перший серед рівних"
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:51

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Мабуть, це від кращого життя білоруси до 2022 року постійно влаштовували шоп-тури в Україну

Мое місто, тоді, по вихідним було забите автобусами та авто з Білорусі - шопинг, шиномонтаж, ремонт авто, святкування ДР та ювілєїв

Цей факт означає що ціни у нас нижчі ніж у них.
Це нічого не говорить про рівень життя, тому що зарплати можуть бути вищі, а можуть бути нижчі.

Тот "факт" нужно с осторожностью воспринимать - есть подозрение, что человек лет на 10 промахнулся в мемуарах :lol:
>>> білоруси до 2022 року постійно влаштовували шоп-тури
https://hvylya.net/news/digest/pochemu- ... rainu.html
https://altaex.ru/news/earth/ranshe-sum ... shop-tury/
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:К сожалению интеллектуальный уровень Подоляка очень низок.


на жаль правила форуму не дозволяють писати про твій рівень,
краще відпочинь, погуляй по свіжому повітрю якщо маєш час
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:56

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Ти виявився повним дурником і нічого не зрозумів ...

Твоя ціль на цьому форумі яка? Відробляєш зарплату? Скільки платять?

Як смачно ... )

Хто там писав "я читаю майже все на форумі" ?
Читаешь і потім задаєшь дурні питання )
Тому що, не розумієшь написане

Ти сів в калюжу, тому тобі не заплатять, ти і почав плакатись : )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 19:06

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:К сожалению интеллектуальный уровень Подоляка очень низок.


на жаль правила форуму не дозволяють писати про твій рівень,
краще відпочинь, погуляй по свіжому повітрю якщо маєш час

Чому ж це не дозволяють. Вон песікот пише все що хоче, плювати йому на правила форуму. Не соромся пиши!
Я вже йду погуляю по свіжому повітрю. На сьогодні зміну закрив, гроші получив. :D :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 19:07

  pesikot написав:Тобто, Путін вже не хоче миру ... але ти стверджував, що "Путін хоче миру"
Ти диви, у тебе прогресс .

Як там з Покровськом ?

путін не хоче рпв по лбз. Те що він пропонував минулого року, коли ти тут хіхікав більше не дійсне. А шо на фронті? То марафон виключи. Подивись хоть діпстейт. Вони теж не до кінця обєктивні, бо під прикриттям америки. І дані в них запізнюються на пару днів . Но все краще ніж на пропаганді сидіти

https://youtu.be/2Ouxlt-Ca3k?si=qO-yg5X4DcKEF9w7

Або поінтересуйся ставками на полімаркет на червоноград.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 19:11

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
  andrijk777 написав:К сожалению интеллектуальный уровень Подоляка очень низок.


на жаль правила форуму не дозволяють писати про твій рівень,
краще відпочинь, погуляй по свіжому повітрю якщо маєш час

Чому ж це не дозволяють. Вон песікот пише все що хоче, плювати йому на правила форуму.

Ти почитай правила форума, якщо зможешь їх зрозуміти, звичайно )

Пишу, що хочу, тому що "форум - це місце для обміну думок"(с)
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 19:20

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Тобто, Путін вже не хоче миру ... але ти стверджував, що "Путін хоче миру"
Ти диви, у тебе прогресс .

Як там з Покровськом ?

путін не хоче рпв по лбз.

так він ніколи цього не хотів
Це зрозуміло навіть моєму коту, а тобі чомусь ні ...
  Banderlog написав: Те що він пропонував минулого року, коли ти тут хіхікав більше не дійсне.

Це твоя маячня.
Наведи цитату, де путін пропонував рпв по лбз ?

  Banderlog написав:коли ти тут хіхікав більше не дійсне.

Не бреши, то гріх ...
Не приписуй своє постійне хіхіканье до інших ... )

PS. А ще краще, не бухай. Йди поспи ...
pesikot
