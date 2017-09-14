RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16201162021620316204>
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:04

Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣

Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?

"
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:09

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:А касательно "можливість голосувати онлайн" - он как-то странно "підтримав":

Чому? Нормально, йдеш до консульства з встановленими Дія, Резерв+, голосуєш за кого, Завгара?

Тому, что для всего вышеперечисленного - обычному Мыколе нужно как-то через кордон перебраться.
Странно, что такие очевидные вещи нужно объяснять...

Так тиж вже перебрався, шо ще потрібно?
Цікаво, расіся це теж закордон?
Water
 
Повідомлень: 3718
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:11

  katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты!

А шо там, 50 шагів і приїхали.
Water
 
Повідомлень: 3718
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:12

  andrijk777 написав:.............
Я вже писав. Є всього 2 варіанти:
а) приймаємо умови миру
б) воюємо далі (вічна віна)
......

Вообще говоря, такие 2 варианта есть тогда, когда предлагаются условия капитуляции.
И то только полной и безоговорочной.
Во всех других случаях вариант а) выглядит как "обговорємо/погоджуємо умови миру".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38099
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:16

  katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣

Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?

"
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».

Меняли название основной валюты в рамках деноминации, а не практически вышедшей из употребления дробной без изменения стоимости.
Этот шаг на часть грандиозного плана никак не тянет.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9181
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6506 раз.
Подякували: 21707 раз.
 
Профіль
 
135
83
38
2
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:27

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Чому? Нормально, йдеш до консульства з встановленими Дія, Резерв+, голосуєш за кого, Завгара?

Тому, что для всего вышеперечисленного - обычному Мыколе нужно как-то через кордон перебраться.
Странно, что такие очевидные вещи нужно объяснять...

Так тиж вже перебрався, шо ще потрібно?

Ты вообще в неадеквате, что ли? :shock: -- я за ВСЮ Родину переживаю.
_hunter
 
Повідомлень: 11150
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:29

  katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣
Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».

Після війни інфляція - це очікувано. Але гіперінфляція з подальншою деномінацією чи зміною валюти - не обовязково. Все залежить від дуже багатьох факторів, один з яких - політика уряду. З клоунами і популістами вона буде. При адекватному уряді є шанси уникнути. Все залежить від того, як Долярчики з Ладами проголосують на виборах після війни.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:29

  Сибарит написав:
  katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣

Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?

"
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».

Меняли название основной валюты в рамках деноминации, а не практически вышедшей из употребления дробной без изменения стоимости.
Этот шаг на часть грандиозного плана никак не тянет.


Тогда зачем они тратят на это время? Отменили б копейки да и все, что мешает? Это ж прикинь их сейчас вводить, разрабатывать дизайн, печатать хотя бы формальную партию. Смысл?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:30

  Сибарит написав:
  katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣

Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?

"
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».

......
Этот шаг на часть грандиозного плана никак не тянет.

А потом какой-то постановой приравнять номинал "самой красивой" к одному шагу - тянет? :)
Ну или в чем хоть какой-то намек на практическую пользу этой ИБД?
_hunter
 
Повідомлень: 11150
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:30

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Ещё у него интересно о "порохоботах" - https://t.me/s/Mccartneyser68/1805
Цитировать не буду, но порохоботам очень рекомендую.


якась бюджетна версія врестовича зразка 2021
той тоді теж козиряв наче інсайдами з лондона
"бандерівець" він липовий, скоріше для червоного слівця

Понятия не имею, кто такой Павлюченко.
Пишет красиво. Насколько достоверно, посмотрим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38099
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16201162021620316204>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 171880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 368462
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1064059
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10291)
18.12.2025 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.