Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:48
kingkongovets написав:
Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста.
Проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн — це на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.
Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:
на освіту — майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)
на транспортну галузь — понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн
на житлово-комунальну сферу — майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)
на соціальний захист — майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)
на медицину — 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)
на допомогу Збройним силам України — попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума — не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення — для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).
Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.
Віталій Кличко
На компенсацію вкладеного Столаром з КГС пару млрд. грн?
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:55
Яка сила примушує потенційного орендаря/покупця дзвонити по об'явам в яких вказано розмір комісії, назву агенції?
На порталах об'яв можна галочку поставити "приватна особа" чи "власник"
Дім ріа навіть відеоперевірку об'яв проводить.
Все одно клюють на об'яви рил. Які в 30-50% фейкові.
Справа не в рилах. Справа в рівні населення.
Додано: Чет 18 гру, 2025 19:19
UA написав:Яка сила примушує потенційного орендаря/покупця дзвонити по об'явам в яких вказано розмір комісії, назву агенції?
На порталах об'яв можна галочку поставити "приватна особа" чи "власник"
Дім ріа навіть відеоперевірку об'яв проводить.
Все одно клюють на об'яви рил. Які в 30-50% фейкові.
Справа не в рилах. Справа в рівні населення.
тупість, обмеженість і банальна лінь - це базові чинники успішності 99% усіх утилітарних додатків і веб сервісів, це вам підтвердить будь-який айтівець
якщо є можливість не вмикати мозок люди його і не вмикають
до речі галку треба ставити не там, а в графі «без комісіі»
а про те що діяльність рилів буде врешті решт упорядкована і ліцензована я пишу вже років 10
ось тільки це скоріш за все буде йти в одному пакеті з визнанням рилів налоговими агентами зі всіма витікаючими, про що я теж вже писав
зи: а де це ви побачили 2 ярди на покриття шкоди Столара і К?
не вигадуйте ото
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:29
Це при якому курсі доллара?
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:58
Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Где?
У вас дорого уже.Опиздав.
У нас пока еще не совсем дешево, максимум по котловану отдают.
Хочу половину от котлована, тогда вижу смысл рисковать.
Но спрос от беженцев с донецкой не дает падать ниже. Недалеко пацаны отошли,конечно, мы тут ржем всем селом,глядя на их покупки. Апогей- квартира возле ЮМЗ успешно куплена беженцами
Да и глядя на прессинг зеленых по ФОПам,светить майно и бабло не хочется вообще, завтра коллективизацию и раскруркуливание устроят, благо нквд уже есть.
Додано: Чет 18 гру, 2025 21:28
светить майно и бабло не хочется вообще,
Податки платити не варіант?
А то «бійцю з інвалідністю - співчуваю, але ходити там більше не буду, грошей для нього нема»
Зароблені світити не можна. Бо зароблені не дуже світло))
Додано: Чет 18 гру, 2025 21:34
kingkongovets написав:
ось тільки це скоріш за все буде йти в одному пакеті з визнанням рилів налоговими агентами зі всіма витікаючими, про що я теж вже писав
Уявляйте вираз фейса автора піїтиці коли йому скажуть, шо оренда яка коштувала 250 евро тепер коштує 315 евро бо рил тепер податковий агент?
kingkongovets написав:
зи: а де це ви побачили 2 ярди на покриття шкоди Столара і К?
не вигадуйте ото
Шо? Дофінансування КМБ через емісію акцій знову відкладено?
Приватизация прибутків
Націоналізація збитків
Додано: Чет 18 гру, 2025 21:44
Господар Вельзевула написав:
Да и глядя на прессинг зеленых по ФОПам,светить майно и бабло не хочется вообще, завтра коллективизацию и раскруркуливание устроят, благо нквд уже есть.
Вам прямо кажуть - Корейський сценарій.
Вчить Чучхе, Сонгун та переходьте на нове літочислення
Зараз 47 рік
Додано: П'ят 19 гру, 2025 00:06
пригоди професора на КРЖН
є і про сральник на вулиці в київській мазанці в оренді бабки на Совках
