Додано: Чет 18 гру, 2025 23:04

СЭС - не смогут спасти экономику страны.То есть, в существующих условиях, вот с перебоями электроэнергии и грядущими "европейскими" ценами на квтчасы - оно как бы выгодно для частного потребителя!НО, если Вы решили построить ДатаЦентр и... питать его от СЭС, ну - мои соболезнования! Это будет ну о-о-очень дорого!Повторяю. Если Украина, после войны, собирается развивать Промышленность, а в реальных условиях - это вполне таки металлургия, тяжмаш и пр. Энергоёмкое пр-во, без Дешевой энергии - конкурировать с китаёзами - анриал.И если Запад и решит что-то такое замутить, то только на условиях каких-то громадных Скидок по налогам и пр., в итоге - "наверху" свои откаты получат а вот Государство, будет в перспективе в убытках.Для решения проблемы - нужно думать не о "себе и откатах" а о будущем Украины!И вот тут, масса политических Ловушек!АЭС? Да их надо штук пять строить! Уже в нулевых! И сразу квешн, КТО будет строить и за какие бапки? Если амеры, там оно дуже дорого.Короче, не будет дешевой энергии - не будет энергоёмкого производства.Не будет энергоёмкого пр-ва, на фоне отсутствия технологий (мы не Тайвань) - остается сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (амеры прибрали к рукам) и ЧВК на базе ЗСУ для "усмирения иранцев и сев. корейцев"... это не потребует больше 10-15 млн населения!!!Остальные куда?Ищите Энергию!