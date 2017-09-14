|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:47
_hunter написав:
Под который так удобно "замороженные" кошты припасены -- которые один "практик" уже поделить успел
это про ивакуировавшегося _ПРАКТИКА_ и четыре года па 500ойро/мес получающего "на баварское"?
4х12х500=24000...ойро_тольк_на_одного_Практика_...
а сколько лямов таких ПРАКТИКОВ в ЕС на "защите"?
на сколько лямов ойро уже _выпито_баварского с сосисками?
и это под какие "припасенные" КОШТЫ 4х летний _банкет_?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:55
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:55
trololo написав: _hunter написав:
Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
пуйло завжди брехав і буде брехати. тільки ватний дегенерат вірить тому, що він каже
ху.нтер=ватный дегенерат?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:09
BIGor написав: UA написав:
Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?
Ну от ти мєнт без освіти в Чеорногорії - давай подумаєм чим ти заробляєш?
мож у клюби куни для пенсионерок?
навеяло с соседней ветки)))
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:11
Прохожийкуні за куни тим бабусям, які не встигли обміняти на євро
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:13
❗️Обстрел моста на трассе Одесса-Рени может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина, — основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:30
Hotab написав:Прохожий
куні за куни тим бабусям, які не встигли обміняти на євро
уверен что хорватские пенсионерки не слышали про такую диковинку как "эпиляцию зоны бикини" а через "две балаклавы" постоянно сплевывать налаживая "визуальный контакт" тоже не айс)
бедный бедный ментопенс...)))
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:30
pesikot
Тобто, в 2022 році тебе не було ? ...
Тиждень на Оболоні в березні візуально контактував з орендаторами
Тепер в фуражці мєнтовській в хорватські школи ломиться «пустіть ветерана!»
Але всі женуть, дуже схожий на педофіла
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:34
Прохожий
а через "две балаклавы" постоянно сплевывать налаживая "визуальный контакт" тоже не айс)
Хунтер теж тому і «мисливець», що на німецьких «чорнобурок» охотиться 😅
Але не спльовує. Не заплатять
Підробіток до 500 ойро
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:58
Бараьашов, як спеціаліст по «мєхАм» , консультує
