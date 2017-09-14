|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:20
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Йди німецьких чорнобурок полюй
Второй (или третий уже?) день подряд от учетки _только_ уныло-петросяновские шутейки на тему секса...
Не, я все понимаю ю: после развода с этим делом проблемы, похоже настали - но зачем об этом прямо всем рассказывать?
Бігунець обсцятий не перший рік розганяє кацапську повєсточку, але рахує дні скільки його мордою в його мочу товчуть. 😅
він кожне повідомлення рахує
але оскільки гроші є гроші, то встає, обтрушує "божу росу" та далі продовжує свою брудну роботу
Shaman
Повідомлень: 11119
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1691 раз.
1
4
5
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:29
АндрейМ написав: yama написав:
Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола
Простите, а кто такую задачу ставит? Украинцы мужского пола естественно вымирают в довольно раннем возрасте, а новых не рожают. Тут нет "вопроса", который требует "решения".
......
Ходят такие "теории заговора", которые только подкрепляются заявами "это не нас в НАТО нужно брать - это мы сейчас шапки снимем - и НАТО к себе возьмем"...
_hunter
Повідомлень: 11169
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:08
барабашов написав:
львовский торговец водкой писал что скоро ракеты и шахеды у них закончатся
Брехня
Він писав що в кацапів гроші закінчаться швидше ніж вони зможуть вбити 0,1% цивільного населення України ракетами і шахедами
Що найцікавіше - кацапи це й самі розуміють , тому кількість вбитих цивільних стрілковою або холодною зброєю (особливо на окупованих територіях ) в них на два порядки вища ніж кількість вбитих цивільних в глибині України ракетами і шахедами..
Тому -ти бреши... але не забріхуйся
боЗ брехнею світ пройдеш , та назад не повернешся..
ТМ(с) Народна Мудрість
budivelnik
Повідомлень: 27588
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:10
budivelnik написав: барабашов написав:
львовский торговец водкой писал что скоро ракеты и шахеды у них закончатся
Брехня
Він писав що в кацапів гроші закінчаться швидше ніж вони зможуть вбити 0,1% цивільного населення України ракетами і шахедами
Що найцікавіше - кацапи це й самі розуміють , тому кількість вбитих цивільних стрілковою або холодною зброєю (особливо на окупованих територіях ) в них на два порядки вища ніж кількість вбитих цивільних в глибині України ракетами і шахедами..
Тому -ти бреши... але не забріхуйся
боЗ брехнею світ пройдеш , та назад не повернешся..
ТМ(с) Народна Мудрість
наш Содоміт давно зрозумів, що назад не повернеться. єдине, що може, це кидатися в інших лайном...
Shaman
Повідомлень: 11119
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1691 раз.
1
4
5
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:17
yama написав:SATAN
очевидньіе вещи говорите , согласен с вами . Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола и улучшение демографической ситуации в Європе за счет молодьіх фертильньіх украинок и молодежи до 22 (или сколько ?) кто может уезжать
Один придумав дурню
Другий його підтримав..
1 Хто тут писав про те що середній вік воїна ЗСУ збільшується з 40 до 45 років?
Бо якщо так, і з урахуванням того що основна маса військових в проміжку між 25 і 60 - то тих хто ще цікавий для жінок як майбутній тато -в ЗСУ меншість
2 Якщо допустити що всього 400 000 людей загинуло і поранено настільки що не можуть виконувати демографічні функції , а також згадати що кількість у віці 25-40 становить максимум 30% від ЗСУ ( а значить серед загинувших/поранених цей відсоток такий самий)
То те що за 4 роки зменшилась кількість сексуально активних мужчин на 130 000 - не йде ні в яке порівняння з тим що за 5 років кількість ненароджених становить +/-1 млн , з яких 0,5 млн -особи чоловічої статі.
Так що ці свої страшилки про те що не буде кому дітей народжувати -залиште при собі..
Ба більше
Якщо кожен з цих розповсюджувачів страшилок - прийме участь в створенні додаткової (до планованих )дитини і таких буде 1%... - то це перекриє всі втрати від війни.
Так що
Боїтесь демографічних втрат - працюйте над їх мінімізацією , а не ходіть в гейклуби.
budivelnik
Повідомлень: 27588
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:34
барабашов написав:
А Псошаманам выложи то фото парня 20ти летнего, которому карточку в привате не дали,с кин-зызы)
Нехай на протезы ему башляют продажные писаки.
Моно-карточку видав
Приват -зобовязався оплатити протезування
budivelnik
Повідомлень: 27588
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:48
budivelnik написав: барабашов написав:
львовский торговец водкой писал что скоро ракеты и шахеды у них закончатся
Брехня
Він писав що в кацапів гроші закінчаться швидше ніж вони зможуть вбити 0,1% цивільного населення України ракетами і шахедами
......
А, ну тогда все супер, наверное.
Хотя: если на последние новости посмотреть - выходит, что денег на, например, "оставить без света всю Одессу" может и хватить...
_hunter
Повідомлень: 11169
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:52
_hunter написав:
Хотя: если на последние новости посмотреть - выходит, что денег на, например, "оставить без света всю Одессу" может и хватить...
Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори, є фотопанелі, є вітряки...які БУДУТЬ працювати навіть у випадку повного відєднання енергомереж Одеси від мереж України, а попадати в кожен генератор вартістю від 5000 грн шахедом від 50000 доларів чи ракетою від 1 000 000 доларів - пика в них трісне і без останніх майтків підуть світити голим задом в Сибір перед китайцями
budivelnik
Повідомлень: 27588
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:58
budivelnik написав: _hunter написав:
Хотя: если на последние новости посмотреть - выходит, что денег на, например, "оставить без света всю Одессу" может и хватить...
Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори, є фотопанелі, є вітряки...
Так с топливом вот прямо уже "сюрпризики" начались. Ветряки/панели - ну ок. Но их точно хватит на хотя бы один одесский порт? 🤔
_hunter
Повідомлень: 11169
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Суб 20 гру, 2025 16:04
_hunter
Так с топливом вот прямо уже "сюрпризики" начались.
В Німеччині?
Hotab
Повідомлень: 17396
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2551 раз.
6
6
4
