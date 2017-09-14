|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 гру, 2025 13:14
budivelnik написав:
Все правильно
От тільки
Мала кількість людей може красти багато але не довго
Що і сталось..
Що з совком
70 років совок забирав в населення створену Додану вартість(платячи низькі зарпалати) і КУДИСЬ вкладав
Як тільки совок впав - виявилось що це КУДИСЬ -ЗНИКЛО... разом з пенсійними накопиченнями мешканців совка.....
І чомусь залишились тільки борги....
Так само і з бандюковичем розливу 2009-2013 років
Він 4 роки крав і вкрав стільки що гривня впала...
Але тобі легше вірити що це Майдан прийшов і за 30 днів вкрав більше ніж Бандюкович з командою ЗМІГ за 1500 днів...
відомо куди ссср витрачав кошти бюджету- 50% на оборонку, клепали сотні субмарин(і кораблів), тисячі літаків, десятки тисяч танків і артилерійських стволів, сотні тисяч снарядів і вагони патронів...а народ за джинси(які в Сінгапурі були по 7 доларів) віддавав 1,5міс зарплату
потім частину цього хламу продали китайцям або в африканські країни, а половину досі зберігають на складах (або іржавіє під відкритим небом)
Склад боєприпасів в селі Ковбасна, офіційно 1411-й артилерійський склад боєприпасів (в/ч 72431)[1] — великий склад боєприпасів, розташований у селі Ковбасна, на півночі Придністров'я, Молдова.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12960
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 21 гру, 2025 13:14
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5319
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 гру, 2025 13:26
_hunter написав: budivelnik написав: SATAN написав:
И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.
Черговий фантазер з мінімальними знаннями економіки і маскимальним рівнем впевненості в існуванні простих рішень..
1 Земля без праці на ній...-не приносить ніяких доходів
2 Навіщо тоді одних людей заміняти іншими? Адже як показала історія останніх кількох тисяч років - від того хто живе на землі -нічого не змінюється.
Бо як годували люди самі себе так і годують......
Но можно же конкретно на этих площадях нашлепать ветряков/панелей - на их обслуживание как раз тех 5% и хватит
Еще Китаю их "темные фабрики" можно разрешить строить - тут как раз ЕС прямо через один кордон...
Наклепати - можна
Совок он скільки зброї наклепав....
Питання хто за наклепане заплатить?
Я давно писав
1 З 1 га поля можна виростити 5 тонн пшениці.....
Це буде коштувати (валова виручка) 5 тонн* 220 доларів=1100 доларів
2 Давайте припустимо що чистий прибуток від цієї діяльності становить 30% ( в реалі дай Бог щоб 15, але ми не будемо дрібязковими)
1100*30%=330 доларів
3 Тепер давайте припустимо що ми на 1% цього гектара (сотка=100м2) встановимо фотопанелі...
Генерація100м2=15Квт потужності*1000годин генерації в середньому за рік)=15000квт*год
15 000 квт*год *4 грн( а можна й по
=60000 грн=1420 доларів( а можна 2840)...
Ура , знайшли золоту жилу.....
Але відразу виникне ДВА нюанса
Перший - звідки взяти 10000 доларів на цю станцію?
Другий - хто буде купувати цю згенеровану енергію..
От і виходить
Територія без рук - це нуль.
Все що більше нуля створюють руки.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27599
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 13:31
budivelnik написав: SATAN написав:
И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.
_hunter написав:
Но можно же конкретно на этих площадях нашлепать ветряков/панелей - на их обслуживание как раз тех 5% и хватит
Еще Китаю их "темные фабрики" можно разрешить строить - тут как раз ЕС прямо через один кордон...
......
Ура , знайшли золоту жилу.....
Але відразу виникне ДВА нюанса
Перший - звідки взяти 10000 доларів на цю станцію?
Другий - хто буде купувати цю згенеровану енергію..
......
Отвечаю дуплетом сразу на "ДВА нюанса"
Как утверждает Bild, потребление электроэнергии в ФРГ в ближайшие годы резко возрастёт из-за активного роста количества дата-центров, электромобилей и тепловых насосов. При этом, согласно статье, Германия планирует полностью отказаться от угольной энергетики не позднее 2038 года, а возможности солнца и ветра, подчёркивает издание, не способны покрыть растущий спрос.
«Если с 2035 года, как предписано ЕС, разрешат производить только электромобили, наша электросеть с этим не справится», — сказал глава BMW Оливер Ципзе.
Уточняется, что расширение необходимой электросетевой инфраструктуры обойдётся примерно в €600 млрд к 2045 году, в связи с чем, пишет РИА Новости, глава Минэкономики Катерина Райхе заявила о необходимости пересмотра стратегии и более тесной привязки темпов развития возобновляемых источников энергии к возможностям энергосети. По её мнению, такие меры сэкономят деньги для предприятий и потребителей.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11169
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 21 гру, 2025 13:43
_hunter написав:
Отвечаю дуплетом сразу на "ДВА нюанса"
Це дуплетом в голову....
1 Якщо ти згенеруєш в полі України а продати збираєшся в Дата Центр Німеччини - то ти навіть не фантазер
Ти економічний дурень який не розуміє що додаткові послуги які потрібно буде виконати (перетворення енергії з 380 до 2000 або 220000 вольт , замовлення трафіку через Леп трьох країн на відстань в 1000+ км....) - будуть в рази більшими від вартості згенерованого
2 Ти неадекват з точки зору світової економіки , де існує протекціонізм для свого виробника..
Тому
Внаслідок того що знайти сотку коло дата центру в Німеччині ( а тим більше наприклад на його даху) датацентру вигідніше ніж купувати в тебе в єбєнях... - то ти нічого не продаш..
Тому добре обмозгуй наступну приказку
Знав би чого нема в США - був би мільйонером....
ПС
Почали про те що робити з площами землі в Україні - а закінчили
якби я був чарівником, то махав би чарівною паличкою...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27599
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 13:59
budivelnik написав: Banderlog написав:
Факти це порівняти ціну на електрику, на бензин, пенсії, виплати на народження, відсотки на депозити) і робити це все в доларах. А казочки про камази доларовою готівкою то лиши для кастрюлеголових.
Все правильно
От тільки
Мала кількість людей може красти багато але не довго
Що і сталось..
Що з совком
70 років совок забирав в населення створену Додану вартість(платячи низькі зарпалати) і КУДИСЬ вкладав
Як т
це ти рішив розказувати що в один момент все зникло )
насправді все було вкрадене.)
Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Це стара байка валити все на паперєдніків.
тільки пора б вже і свої результати показати. Як і після комуністів так і після яника. А результатів щось нема.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4252
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 14:45
Hotab написав: d44 написав:
[]Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах. Для них головні незручності суто марафонські -"зарядіть гаджєти", для цього їм і пункта незламності достатньо
А суворі присумські зламники вже готували на вогнищі, і тому…
Далі продовжують думку зрадофіли .. Чому нема далі?
Прожовжу тему. Новину прочитав - мобілізований священник помер в навчальному центрі.. Навчальний центр десантно штурмової бригади... мобілізований священник 1979 року народження...
Воєнпенси занзибарського фронту далі будуть щукати зрадофілів серед тих хто буде працювати ( якщо виживе) ще 25 років після їх пенсії, яких вони не здатні захистити...
-
d44
-
-
- Повідомлень: 811
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 14:52
d44 написав: Hotab написав: d44 написав:
[]Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах. Для них головні незручності суто марафонські -"зарядіть гаджєти", для цього їм і пункта незламності достатньо
А суворі присумські зламники вже готували на вогнищі, і тому…
Далі продовжують думку зрадофіли .. Чому нема далі?
Прожовжу тему. Новину прочитав - мобілізований священник помер в навчальному центрі.. Навчальний центр десантно штурмової бригади... мобілізований священник 1979 року народження...
Воєнпенси занзибарського фронту далі будуть щукати зрадофілів серед тих хто буде працювати ( якщо виживе) ще 25 років після їх пенсії, яких вони не здатні захистити...
Нема шо додати
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4127
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 гру, 2025 14:55
budivelnik написав: _hunter написав:
Отвечаю дуплетом сразу на "ДВА нюанса"
якби я був чарівником, то махав би чарівною паличкою...
А чего удалили-то? - то, что человек "отфонаря" типа посчитал экономику - не делает мое утверждение неверным.
Ну да ладно - СЭС - не выгодные, допустим. Но можно же и взамен закрытым в Германии АЭС - новые блоки нашлепать. Подальше от границ ЕС.
Тут выгодность доказывать не нужно, надеюсь?
P.S.
Дата-центры, кстати тоже выгоднее строить где-то, где земля подешевле. И воды побольше... А после постройки - там человек с 500 максимум на обслуживание нужно.
Тут уже как, начинает экономика сходиться?
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 21 гру, 2025 15:13, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11169
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 21 гру, 2025 15:04
d44 написав:
Воєнпенси занзибарського фронту далі будуть щукати зрадофілів серед тих хто буде працювати ( якщо виживе) ще 25 років після їх пенсії, яких вони не здатні захистити...
Вас зрадофілів і шукати не потрібно, ви занадто гучні
У вас винуваті - Україна, українці, "незламники", хотаб ... а про головного винуватця ви завжди мовчите
Це така чудова інфантильна позиція
Щось я не чув від тебе, що викрадати півсотні людей з села Сумської області - це погано
Мабуть, одобряєшь ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12912
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|174071
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|370779
|
|
|6076
|1067818
|
|