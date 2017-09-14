RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16223162241622516226
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Савромат розказує, що Куп'яньск

Взагалі не важливо
Другий рейх за місяць до поразки у ПСВ ктнтролював території від Страсбургу до Ростова на Дону
Важить динаміка та загальний стан - а саме вони для нас невтішні
Ну може Гуляйполе важить з т.з. символу "козацького драйву"
Так ось, повертаючись до того що написав Савромат - що Україна після війни буде у такому стані, що тільки вже прорив різький угору нас врятує, тому так і буде, бо "ще так не було щоб ніяк не було". Це філософія т.з. "позитивізму" який був вщент рознесений Леніним у його роботі 1908 "Матеріалізм і емпіріокритицизм", спрямовану проти його перших соратників по РСДРП на чолі з Богдановим. Що цікаве саме учні цих позитивістів на чолі з Бухаріним виступали проти миру з Німеччиною у 1918.
Той Богданов теж не ликом був шитий - дійшов формулювання основ кібернетики (назвав це "тектологією")
Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:31

  fox767676 написав:Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)

В непоганому погрібці з вином ти проводишь свій вільний час )

Тебе несе як звізду по скловаті )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12912
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 16223162241622516226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 174072
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 370780
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1067818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10368)
21.12.2025 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.