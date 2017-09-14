Вийди з погребця, а потім вже пиши про деградацію
Бо деградуєшь саме ти )
Бухаешь и пьяные сопли на кулак наматываешь, а завтра ты будешь ещё в бОльшем ударе с бодуна )
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:00
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:06
Ти як часто вмикаєш мозок?
Поясню для тебе
Є наприклад прихід від продажу тої ж металургії чи зерна -10 млрд доларів в рік
За 4 роки прийшло 40 млрд ....
Чи можна тим хто тільки що прийшов за 3 місяці ВИВЕСТИ з банків цих 40 млрд?
Люди януковича на місцях ( якщо не на всіх - то на ключових , при чому це не генерали це прості бухгалтера...
Згадай - хто не пропустив януковича в аеропорту Донецька в лютому 2014 році?Генерал?
Простий прикордонник
Тому точно так само ті хто прийшов до влади не могли за пару місяців вивести в офшори все що було..
А от за 4 роки , викрадаючи по якихось 1 млн доларів /година - і показуючи в паперах що все нормально -можна.
Дійшло?
Тому 4 роки РЕАЛЬНО курс погіршувався але ПАПЕРОВО показували що все нормально
А от як тільки ті хто прийшли отримали доступ до РЕАЛЬНОЇ інформації - їм прийшлось цю інформацію оприлюднити що АВТОМАТИЧНО привело долар до РЕАЛЬНОГО значення.
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:20
в них ще є запас міцності та простір для маневру
Self-regulating system - до них принципи позитивізму ще біль-менш застосовані
хоча залізному поступу Пекіна їм скоро нічого буде протиставити
а в Україні нема системи крім компрадорсько-олігархічної, цілі якої не корелюють з інтересами суспільства. Зникне ніхто і не згадає крім філологів що будуть вивчати новий фолклор тужливих пісень
