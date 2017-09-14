RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16224162251622616227>
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Савромат розказує, що Куп'яньск

Взагалі не важливо
Другий рейх за місяць до поразки у ПСВ ктнтролював території від Страсбургу до Ростова на Дону
Важить динаміка та загальний стан - а саме вони для нас невтішні
Ну може Гуляйполе важить з т.з. символу "козацького драйву"
Так ось, повертаючись до того що написав Савромат - що Україна після війни буде у такому стані, що тільки вже прорив різький угору нас врятує, тому так і буде, бо "ще так не було щоб ніяк не було". Це філософія т.з. "позитивізму" який був вщент рознесений Леніним у його роботі 1908 "Матеріалізм і емпіріокритицизм", спрямовану проти його перших соратників по РСДРП на чолі з Богдановим. Що цікаве саме учні цих позитивістів на чолі з Бухаріним виступали проти миру з Німеччиною у 1918.
Той Богданов теж не ликом був шитий - дійшов формулювання основ кібернетики (назвав це "тектологією")
Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:31

  fox767676 написав:Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)

В непоганому погрібці з вином ти проводишь свій вільний час )

Тебе несе як звізду по скловаті )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12914
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:02

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)

В непоганому погрібці з вином ти проводишь свій вільний час )

Тебе несе як звізду по скловаті )

Бабло побеждает всё, есть , есть? , ставь хорошее и не думай о графике ,да , дорого :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4133
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:26

  d44 написав:
  Hotab написав:
  d44 написав:[]Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах. Для них головні незручності суто марафонські -"зарядіть гаджєти", для цього їм і пункта незламності достатньо :)

А суворі присумські зламники вже готували на вогнищі, і тому…
Далі продовжують думку зрадофіли .. Чому нема далі?
Прожовжу тему. Новину прочитав - мобілізований священник помер в навчальному центрі.. Навчальний центр десантно штурмової бригади... мобілізований священник 1979 року народження...
Воєнпенси занзибарського фронту далі будуть щукати зрадофілів серед тих хто буде працювати ( якщо виживе) ще 25 років після їх пенсії, яких вони не здатні захистити...
щемлять упц. Ще ладно б куди а це в штурмовики засунули. Головне молодь до 25 випустили а 50 річні в штурмовиках)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:33

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Факти це порівняти ціну на електрику, на бензин, пенсії, виплати на народження, відсотки на депозити) і робити це все в доларах. А казочки про камази доларовою готівкою то лиши для кастрюлеголових.
Все правильно
От тільки
Мала кількість людей може красти багато але не довго
Що і сталось..
Що з совком
70 років совок забирав в населення створену Додану вартість(платячи низькі зарпалати) і КУДИСЬ вкладав
Як т
це ти рішив розказувати що в один момент все зникло )
насправді все було вкрадене.)
Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Це стара байка валити все на паперєдніків.
тільки пора б вже і свої результати показати. Як і після комуністів так і після яника. А результатів щось нема.
Труси-хрестик
Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко.....
Тому
Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання)
Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)

Тепер надіюсь до тебе дійшло те що ти сам пишеш
Кралось довго і поступово(янукович) впало швидко(Порошенко) бо вже все було вкрадене і ті хто прийшов не хотіли вішати на себе крадіжки попередників..
Так само як Кравчук не хотів вішати на себе крадіжки совка.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27602
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:48

знову потерли логічні пояснення а ото висить

  pesikot написав:Тебе несе як звізду по скловаті )
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41855
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 16:56

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Тебе несе як звізду по скловаті )


хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії

не засмічуй тему після незламно-потужного гасла

ось наслідки воукерського псокотизму в штатах

Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 гру, 2025 17:01, всього редагувалось 3 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41855
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:00

  fox767676 написав:хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії
це чудова ілюстрація до моїх слів про загальну деградацію суспільства

Вийди з погребця, а потім вже пиши про деградацію

Бо деградуєшь саме ти )

Бухаешь и пьяные сопли на кулак наматываешь, а завтра ты будешь ещё в бОльшем ударе с бодуна )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12914
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:06

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Труси-хрестик
Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко.....
Тому
Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання)
Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)

Тепер надіюсь до тебе дійшло те що ти сам пишеш
Кралось довго і поступово(янукович) впало швидко(Порошенко) бо вже все було вкрадене і ті хто прийшов не хотіли вішати на себе крадіжки попередників..
Так само як Кравчук не хотів вішати на себе крадіжки совка.
Ти мелеш дурниці. Розікрали / приватизували все після. І стало ще неефективніше. Тому 70 відсотків порізали на метал. Це ще окрім того що совкова власність була обтяжена соціалкою від якої прихватизатори відмовились.
Ти як часто вмикаєш мозок?
Поясню для тебе
Є наприклад прихід від продажу тої ж металургії чи зерна -10 млрд доларів в рік
За 4 роки прийшло 40 млрд ....
Чи можна тим хто тільки що прийшов за 3 місяці ВИВЕСТИ з банків цих 40 млрд?
Люди януковича на місцях ( якщо не на всіх - то на ключових , при чому це не генерали це прості бухгалтера...
Згадай - хто не пропустив януковича в аеропорту Донецька в лютому 2014 році?Генерал?
Простий прикордонник
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3309926-yanukovychu-ne-daly-vyletity-z-donetska-derzhprykordonsluzhba
Тому точно так само ті хто прийшов до влади не могли за пару місяців вивести в офшори все що було..

А от за 4 роки , викрадаючи по якихось 1 млн доларів /година - і показуючи в паперах що все нормально -можна.

Дійшло?
Тому 4 роки РЕАЛЬНО курс погіршувався але ПАПЕРОВО показували що все нормально
А от як тільки ті хто прийшли отримали доступ до РЕАЛЬНОЇ інформації - їм прийшлось цю інформацію оприлюднити що АВТОМАТИЧНО привело долар до РЕАЛЬНОГО значення.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27602
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:27

без няньки

  fox767676 написав:
  flyman написав:ось наслідки воукерського псокотизму в штатах


в них ще є запас міцності та простір для маневру
Self-regulating system - до них принципи позитивізму ще біль-менш застосовані
хоча залізному поступу Пекіна їм скоро нічого буде протиставити
а в Україні нема системи крім компрадорсько-олігархічної, цілі якої не корелюють з інтересами суспільства. Зникне ніхто і не згадає, крім філологів що будуть вивчати новий фолклор тужливих пісень

США наразі від Pax-Amrerica вернулися до доктрини Монро, а ви там східній півкулі якось самі, без дядька Сема
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41855
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16224162251622616227>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 174187
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 370891
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1068048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10372)
21.12.2025 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.