хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії це чудова ілюстрація до моїх слів про загальну деградацію суспільства
Місцеві та інші свідки потужності, яких згідно КМІС аж 75% (на фронті чомусь не достатньо піхоти) свято вірять, що можна перемогти в рази сильнішого по всіх ресурсах ворога, сплотівшись вокруг міндічєй/чернишових та інших представників профнепридатної, некомпетентної і злодійської зеленої влади.
призначили покарання за сукупністю вчинених злочинів, зокрема державної зради та пособництва РФ у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 засуджений до 13 років позбавлення волі.
flyman написав: ось наслідки воукерського псокотизму в штатах
я не буду здиовований коли Пн Корея знову зрівняється з Пд. Вони потроху вчаться у політичний маневр - за союз з москвою та поставку снарядів та ракет виторгували собі поставки картохи та м'яса в бартер - його споживання виросло на 40% за 4 роки. Квартири у Пхеньяні за цінами як київські, з країни почали потроху випускати людей з туристичною метою. Гадаю у майбутньому вони таки об'єднаються з Півднем у рівноправну конфедерацію
Це за умови, що пд.Корея вирівняє демографію, бо 0.8 фертильності і ніяка міграційна політика в довгосроці дає повну перемогу пн.Кореї використовуючи тупо "зерг раш"
