|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:53
Ы жодного поста з тцк ы сп?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:55
Стацпости як завжди. Біля БЦ стопнули мерса рамного переді мною і Соренто після. Я на 5-метровому седані без зупинки.
Біля Південоукоаінська зупиняли всіх, всі показували ВОД. Але при мені нікого не витягували з машини, всі продовжували
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17400
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2552 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:32
Гримаси ющенізму
з одного боку - протоармовір, з іншого - інфільтрування в Україну російського капіталу, усілякі РБК та КомерсантЪы, бойовий бурят на посаді міністра оборони, який зараз закликає до лопатоштрафбатів, а зброю що він розпродавав, кріпакокозачки повинні здобути в бою
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4952
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 02:29
fox767676з одного боку - протоармовір
менi особисто, все зрозумiло.
на вiдмiну вiд ведучого каналу, бачу все логiчно.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 03:12
Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Не идеализируйте януковоща.
Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!
Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет!
Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?
Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать!
ну как? Сколько миллионов продали?
ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!
Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.
Один из тех, кто привел Украину к тому, где мы сейчас.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 07:52
Hotab написав:
Стацпости як завжди. Біля БЦ стопнули мерса рамного переді мною і Соренто після. Я на 5-метровому седані без зупинки.
Біля Південоукоаінська зупиняли всіх, всі показували ВОД.
Але при мені нікого не витягували з машини, всі продовжували
круто , непридатні, це ж скільки заробляє тцк и сп
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 07:57
SATAN написав:
Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Не идеализируйте януковоща.
Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!
Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет!
Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?
Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать!
ну как? Сколько миллионов продали?
ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!
Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.
Один из тех, кто привел Украину к тому, где мы сейчас.
хто більше кредитів набрав то ще питання... Но майдан став поворотною точкою в прірву. Ми зараз на рівні не європи а латинської америки і нажаль продовжуєм опускатись. 1
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4254
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 08:03
SATAN написав:
Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Не идеализируйте януковоща.
Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!
Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет!
Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?
Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать!
ну как? Сколько миллионов продали?
ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!
Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.
Один из тех, кто привел Украину к тому, где мы сейчас.
я не держслужбовець, кровосися,
але тоді був заробіток , производства работали,потім стремительная ж опа в европу где мі так потрібні як показали поляцькі фермери
п.с ви на днях зарегистрировались а сообщений как у бота ші
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|174419
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|371163
|
|
|6076
|1068678
|
|