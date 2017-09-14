Додано: Пон 22 гру, 2025 13:14

andrijk777 Іншими словами Європа хотіла дружити з РФ і дружила, а Україна (зі своєю євроінтеграцією) була як 5 колесо до воза.

Вы о чем?Запад, в реальности - это сообщество Кланов весьма богатых и влиятиельных людей.Тот же Трамп, просто делает то, что ему "Советуют" эти самые Кланы!Кланы- дружат с теми, с кем им выгодно дружить, кто приносит Профит!В 30-х годах прошлого столения, после Депрессии - единственным выходом для мировой экономики, была бы война.Кланы - вооружали и Гитлера и Сталина и обозначили Европу как потенциальный театр военных действий!Капитализм - это рост ВВП. Рост ВВП основан на спросе на товары и услуги.Война, оптимальное решение, т.к. резко возрастает спрос на всё, начиная с бинтов и заканчивая ракетами.Наиболее точное сравнение, это как "в боксе" Инвесторы - сидят в зале и делают ставки а бойцы, на ринге- убивают друг-друга.И ставки, как правило, делаются на обоих бойцов.Вот вам правда.Сильные мира сего, просто Играют!А люди для них, ну так... букашки, которые сами потом восстанавливают популяцию.