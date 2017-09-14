SATAN написав:

Причём тут "консорциум"?Какие "общие правила"?Например, Вы и правда верили в то, что к примеру Германия и Франция- заинтересованы в переносе своего производства в Украину, включая разработку товаров?Зачем им это? Построить в Украине фабрики и заводы, институты ... чтобы украинские авто продавались в Европе? Конкуренцию себе создать???Может Вы решили, что они бы нам миллиарды на дотацию нашего Сельского Хозяйства выдали и двери настежь для продукции открыли, а своих производителей... убили?Может - бесплатно бы в наших институтах преподавать системотехнику и пр. стали?Им оно - зачем?У них свои "семьи"!И нас, там ждали именно как "Дешевые Ресурсы"!Виновны - мы сами. Вернее, так сказать "Селяне".Люди, которые не читали книжек, не разбираются в экономике на элементарном уровне ... а просто "Хочуть жити заможно!"Слово классное, Заможно! Вероятно - имеет связь с "замужньо"Выйти Замуж "за папика", пусть кормит, поит, тр......АУ! Есть ДВА пути, как жить хорошо для Девушки(Украины)!Самой быть Кем-то в этой жизни!И с мужем, создавать Семью - Клан, продолжение Рода, фактически - быть на равных!Второй путь, просто быть "прислугой" тому же мужу! Исполнять его похоти!Всё просто, ребята.Если МЫ сами себя не уважаем, не ценим то, что дали нам предки, если сами ждём "Мудрого Спасителя" - никто нас уважать и ценить не будет!