andrijk777 написав:Росія також показала слабкість, але отримала бонус - території
Бонус??? Зруйновані території без людей - бонус? У рф не вистачає території? Я б сказав, що і АРК й інші окуповані території материкової України - скоріше тягар, а не "бонус". рф нічого не отримала з цієї війни. Якщо ми виходимо з того, що метою рф було створити "сфери впливу", щоб їх "поважали", як заявив путін, то нічого, окрім шматків території, рф не отримала. Я думаю, що в керівництві рф навіть не знають що там рф контролює чи ні.
Мета була скористашись послабленням "золотого демократичного мільярду" підняти статус який підупав після розвалу СРСР. Тим паче, що НАТО рухалось назустріч, хоча обіцяло що не буде.
andrijk777 написав:Стратегічно побудова прямих, коротких газопроводів які не перетинають інші країни - це прямо в рази краще ніж українські газопроводи. - це прям очевидно очевидно. Та й ризики прямих газопроводів прям в рази нижчі ніж через Україну(і інші країни).
Я не бачу жодного аргументу чому прямі газопроводи гірші за українські.
Спочатку нафантазувався термін Прямі Газопроводи Потім на нафантазоване наклалась інша фантазія - чому це краще....
Коротенька довідкаю 1 Газопровід це труби+вимірювальні+перекачувальні станції 2 Ми не маємо ЖОДНОГО відношення до відтинків труб які лежать в росії так і до відтинків труб які йдуть по Європі.... 3 Наш ГАЗОПРОВІД і є ПРЯМИМ газопроводом БО На кордоні рф і Україна стоїть вимірювально-перекачувальна станція станція яка а - вимірює б- перекачує з труби рф в трубу України По території йде по НАШИМ перекачувальним і трубам На виході стоїть вимірювально-перекачувальна станція ЯКА а - вимірює б - перекачує з наших труб в Європейські.
Створити прямо з рф в Європу - тільки через прямі +або Білорусь-польща або Україна-Європа або по дну Балтики інших варіантів це хіба СПГ танкерами.
Який газопровід ближчий для доставки газу з РФ до Німеччини, Український чи Північний потік?
Найкоротший і ближчий для доставки газу з РФ до Німеччини — це “Північний потік” (Nord Stream), бо він іде безпосередньо під Балтійським морем від Росії до Німеччини.
🔹 Північний потік — магістральний підводний газопровід, що з’єднує газотранспортну систему РФ з Німеччиною через Балтійське море, тому що фізично він значно коротший і прямує без зайвих “заходів” через транзитні країни.
🔹 Український транзит — газ із Росії надходить до Європи через систему газопроводів, що проходить через територію України, а вже потім маршрутизується до Німеччини через Європейську мережу. Це довший шлях і включає додаткові відрізки в Центральній/Східній Європі.
Я розумію що поверхапайки радо чіпляються до відносно простих і примітивних рішень... От тільки реальність - далека від чарівних паличок.... Так можна вважати що Північний потік коротший від Української гілки.... Особливо якщо брати відстань між двома точками кордон педерації-кордон Німеччини..... А якщо внести ще дві додаткових точки? Точку видобутку газу в педерації і точку основного споживання в Німеччині.. тоді що?
Андрійко- глянув вже на карту? розібрався де лаханувся? зрозумів що той хто постійно лаханувся- близький до звання лох?
Основні центри видобутку газу в Росії зосереджені в Західному Сибіру (найбільші родовища Уренгой, Ямбург, а також Ямал), а також на шельфах Арктики (Баренцове море) та Далекого Сходу. Значні запаси також знаходяться в європейській частині РФ, особливо на півночі (Ненецький АО) та в Поволжі. основне споживання зосереджено в індустріальних регіонах (Рейн-Рур, Східна Німеччина)
Я розумію що поверхапайки радо чіпляються до відносно простих і примітивних рішень... От тільки реальність - далека від чарівних паличок.... Так можна вважати що Північний потік коротший від Української гілки.... Особливо якщо брати відстань між двома точками кордон педерації-кордон Німеччини..... А якщо внести ще дві додаткових точки? Точку видобутку газу в педерації і точку основного споживання в Німеччині.. тоді що?
Андрійко- глянув вже на карту? розібрався де лаханувся? зрозумів що той хто постійно лаханувся- близький до звання лох?
Основні центри видобутку газу в Росії зосереджені в Західному Сибіру (найбільші родовища Уренгой, Ямбург, а також Ямал), а також на шельфах Арктики (Баренцове море) та Далекого Сходу. Значні запаси також знаходяться в європейській частині РФ, особливо на півночі (Ненецький АО) та в Поволжі. основне споживання зосереджено в індустріальних регіонах (Рейн-Рур, Східна Німеччина)
Молодець Карту знайшов, а тепер візьми і порівняй відстань між Уренгой або Ухта або Пунга в Педерації до Газового Хабу Баумгартен в Німеччині Міряй два марштури Один через північний потік Другий через Україну
Коли порахуєш - повертайся... з кислою мордочкою і вибаченнями...
Ти так і не зрозумів Рахувати треба від Видобутку ДО Споживання а не між кордонами...
andrijk777 написав:budivelnik Навіщо тобі газ в Газовому хабі Баумгартен, клоун? Газ потрібен споживачам газу, а не хабу. Коротше, надоїло. Очевидно що ПП найкоротший шлях. Ти продовжуєш нести пургу.
Споживач отримує не з труби в балтійському морі, і на кордоні рф газ зявляється не по кивку чарівної палички. Тому дурні порівнюють від кордону педерації до кордону Німеччини Розумні порівнюють від ВИРОБНИКА до СПОЖИВАЧА так от Виробник Це Уренгой, Ямал , .... а не берег Балтійського моря Споживач це... після газового хабу...і також не другий берег Балтійського Спочатку під високим тискам йде від ВИРОБНИКА до хабу і вже від хабу розходиться споживачу..