Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 18:12

  SATAN написав:
АндрейМ рф прагне сферу впливу, але нічого собою не уявляє, до чого б тягнулись інші країни.

Там просто Бабки.

Ну так это так и работает - больше сфера вияния, больше податного населения, транзитных и ресурсных территорий, больше бабок.
alex_dvornichenko
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 18:20

  SATAN написав:рф, если бы не было войны, столкнулись бы с серьезными проблемами внутри экономики, НО -- если сейчас, они переводят стрелки на войну, то тогда - не было бы причины.
Революционная ситуация и рф бы мог рухнуть.
Напомню, одна из основных причин, почему россия в 1914 вступила в войну - это попытка погасить революционные настроения.

Як цікаво... В одному пості та сама країна спочатку вживається у множині, потім у чоловічому роді і нарешті в жіночому. :D Якийсь недонавчений москальський бот?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

То чим там перемовини закінчились ?

Росія знову так "хоче миру", що ні на що не згодна ? ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  SATAN написав:нефть прёт вверх, всё по плану, как и "сделал ставку"

Ціна російської нафти опустилася нижче $34 за барель, — Bloomberg https://ukranews.com/ua/news/1124144-ts ... -bloomberg
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 19:50

  Василь-Рівне написав:
  SATAN написав:нефть прёт вверх, всё по плану, как и "сделал ставку"

Ціна російської нафти опустилася нижче $34 за барель, — Bloomberg https://ukranews.com/ua/news/1124144-ts ... -bloomberg

Отрицательный рост ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 21:07

2-3 тижні

  pesikot написав:
  Василь-Рівне написав:
  SATAN написав:нефть прёт вверх, всё по плану, как и "сделал ставку"

Ціна російської нафти опустилася нижче $34 за барель, — Bloomberg https://ukranews.com/ua/news/1124144-ts ... -bloomberg

Отрицательный рост ...

2-3 тижні і розвал
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 22:18

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:budivelnik
Навіщо тобі газ в Газовому хабі Баумгартен?
Газ потрібен споживачам газу, а не хабу.
Коротше, надоїло. Очевидно що ПП найкоротший шлях. Ти продовжуєш нести пургу.

а ще більш очевидно, що з економічної точки зору він не потрібен від слову зовсім. до речі, не знайшов головний фактор переваги? пошукай, подумай...
його мета - це геополітика - щоб можна було перекрити газ Україні, ну й розпил звісно. наскільки збагатилися деякі друзі путіна на північному потоці - це відомо лише їм. гроші витрачено в нікуди - але Раша багата країна, може собі дозволити...
Справедливості ради
Північний потік потрібен педерації... і не потрібен країнам споживачам російського газу..
Адже ТРАНЗИТ російського газу через національні мережі є таким собі стримуючим фактором , бо ціну на газ можна привязати до вартості транспортирування (тим більше що у вартості транспортування витрати на газ становлять 20+/-% )
А от якщо педерація одночасно є
а - виробником
б - контролює 80% транзиту
в - контролює 80% продажу( і опт і роздріб) через СВОЇ підприємства німецьких споживачів..
То це СТВОРЮЄ небезпеку для ЄС , адже росія своїми діями могла довести до краху економіку локомотива ЄС..
До речі на протязі 2022 і частини 2023 років їй це вдавалось бо ціни на газ зросли в ДЕСЯТЬ разів.....
Правда Німці і ЄС вистояли , педерацію відрізали від ринку Європи і вона не змогла контролювати ціни в Німеччині з одночасною націоналізацією або арешти урядом Німеччини російських енергетичних активів в німецькій економіці.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 22:44

  fler написав:
  SATAN написав:рф, если бы не было войны, столкнулись бы с серьезными проблемами внутри экономики, НО -- если сейчас, они переводят стрелки на войну, то тогда - не было бы причины.
Революционная ситуация и рф бы мог рухнуть.
Напомню, одна из основных причин, почему россия в 1914 вступила в войну - это попытка погасить революционные настроения.

Як цікаво... В одному пості та сама країна спочатку вживається у множині, потім у чоловічому роді і нарешті в жіночому. :D Якийсь недонавчений москальський бот?

Вже більше доби в Мико. Жодного вимкнення світла. Що це за чудеса такі?) За рахунок Одеси банкет?
Hotab
 
