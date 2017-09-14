SATAN написав:рф, если бы не было войны, столкнулись бы с серьезными проблемами внутри экономики, НО -- если сейчас, они переводят стрелки на войну, то тогда - не было бы причины. Революционная ситуация и рф бы мог рухнуть. Напомню, одна из основных причин, почему россия в 1914 вступила в войну - это попытка погасить революционные настроения.
Як цікаво... В одному пості та сама країна спочатку вживається у множині, потім у чоловічому роді і нарешті в жіночому. Якийсь недонавчений москальський бот?
andrijk777 написав:budivelnik Навіщо тобі газ в Газовому хабі Баумгартен? Газ потрібен споживачам газу, а не хабу. Коротше, надоїло. Очевидно що ПП найкоротший шлях. Ти продовжуєш нести пургу.
а ще більш очевидно, що з економічної точки зору він не потрібен від слову зовсім. до речі, не знайшов головний фактор переваги? пошукай, подумай... його мета - це геополітика - щоб можна було перекрити газ Україні, ну й розпил звісно. наскільки збагатилися деякі друзі путіна на північному потоці - це відомо лише їм. гроші витрачено в нікуди - але Раша багата країна, може собі дозволити...
Справедливості ради Північний потік потрібен педерації... і не потрібен країнам споживачам російського газу.. Адже ТРАНЗИТ російського газу через національні мережі є таким собі стримуючим фактором , бо ціну на газ можна привязати до вартості транспортирування (тим більше що у вартості транспортування витрати на газ становлять 20+/-% ) А от якщо педерація одночасно є а - виробником б - контролює 80% транзиту в - контролює 80% продажу( і опт і роздріб) через СВОЇ підприємства німецьких споживачів.. То це СТВОРЮЄ небезпеку для ЄС , адже росія своїми діями могла довести до краху економіку локомотива ЄС.. До речі на протязі 2022 і частини 2023 років їй це вдавалось бо ціни на газ зросли в ДЕСЯТЬ разів..... Правда Німці і ЄС вистояли , педерацію відрізали від ринку Європи і вона не змогла контролювати ціни в Німеччині з одночасною націоналізацією або арешти урядом Німеччини російських енергетичних активів в німецькій економіці.
Вже більше доби в Мико. Жодного вимкнення світла. Що це за чудеса такі?) За рахунок Одеси банкет?