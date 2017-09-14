|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:40
_hunter написав:
Просто ради интереса: "подготовленные" - это "курс молодого бойца" на 6 недель? 🤔
А в 22 який курс був? Хто мішав готуватись самостійно всі 4 роки?
Banderlog
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:47
Banderlog написав: whois2010 написав:
Відсутність демобілізації має пряму залежність від зламаної системи мобілізації, про що в дописі і йдеться, нє?
Нє. Ніхто і не збирався демобілізовувати. Це був свідомий обман, відразу.
А щодо мобілізації то зламу і не було. Є поступова зміна методів з збільшенням опору суспільства.
Ваш автор не пише на яких умовах піде сам, він пише про те, що якось не так мобілізують решту. Думаючи що решта однорідна а він унікальна сніжинка.
Що мішає лічно Вам піти добровольцем чи через рекрутинг? Як ішли добровольці в 22 му? В перші місяці взагалі не було ні військової амуніції, ні нормального харчового забезпечення ні грошей і люди йшли.
Бо ішли патріоти, ішли бо думали що 2,3 місяці і кінець. ПЕРЕМОГА!)
Коли наша влада відмовилась від заключення миру
в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.
Казус белли , чули про таке?
ну и наша влада продажна, точніше ті хто їх контролює
Vadim_
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:02
Vadim_ написав:
Казус Белли , чули про таке?
ну и наша влада продажна, точніше ті хто їх контролює
Казус белі це повод для війни. Не зрозумів чого ви її згадали.
Продажна це що значить? Ми всі продажні) хіба Ви на роботу ходите не для того щоб продатись? Ви чомусь хочете щоб ті хто при владі жертвували своїми інтересами.
Ну от допустим є якийсь "генпрокурор". Які в нього інтереси при виконанні службових обовязків крім заробити грошей для себе і сімї?
Він має хотіти щоб розвивалась Україна? А для чого? Якщо його діти живуть на заході? І сам він після завершення карєри виїде на захід? (Здається всі й виїхали, окрім луценка)
Banderlog
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:10
Banderlog написав: _hunter написав:
Просто ради интереса: "подготовленные" - это "курс молодого бойца" на 6 недель? 🤔
А в 22 який курс був? Хто мішав готуватись самостійно всі 4 роки?
Та, наверное, никакого не было. Но прозвучало так, будто бы сейчас прям "морских котиков" перед отправкой стали готовить...
_hunter
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:12
Banderlog написав:
Казус белі це повод для війни
Vadim_ написав:
Казус Белли , чули про таке?
ну и наша влада продажна, точніше ті хто їх контролює
. Не зрозумів чого ви її згадали.
Продажна це що значить? Ми всі продажні) хіба Ви на роботу ходите не для того щоб продатись? Ви чомусь хочете щоб ті хто при владі жертвували своїми інтересами.
Ну от допустим є якийсь "генпрокурор". Які в нього інтереси при виконанні службових обовязків крім заробити грошей для себе і сімї?
Він має хотіти щоб розвивалась Україна? А для чого? Якщо його діти живуть на заході? І сам він після завершення карєри виїде на захід? (Здається всі й виїхали, окрім луценка
)
Для чого завгодно , абі при.баться.
Працюй по закону , не п.здь , не допускай договорняков і відкатів з податків Долярчиків, не влаштовує зарплата? - п.здуй на,уй працювати грузчиком
А він з коли у окопі?
Vadim_
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:32
_hunter написав: Banderlog написав: _hunter написав:
Просто ради интереса: "подготовленные" - это "курс молодого бойца" на 6 недель? 🤔
А в 22 який курс був? Хто мішав готуватись самостійно всі 4 роки?
Та, наверное, никакого не было. Но прозвучало так, будто бы сейчас прям "морских котиков" перед отправкой стали готовить...
) з 55 річного котик? Якщо середній возраст дожитія 58? Та він у вас вмре ще на підготовці. В більшості пожилих проблеми з спиною починаються за півроку од ходіння в бронежилеті, якщо не з грижами прийшли.
А ви хочете їх рік готовити?
Banderlog
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:39
flyman написав: andrijk777 написав: flyman написав:
ще один спеціаліст по всім пенсійним системам всього світу
Тепер з ШІ можна бути спеціалістом в усьому. Головне бажання.
ви всі системи вивчили (підказка, починаючи із США)?
прохання не плутати соціальну допомогу і власне пенсію
Звичайно, я з США і почав.
Якщо коротко - то солідарна система є основою усіх пенсійних систем у світі без виключення. Люди живуть міфами про ПС західних країн.
Але в США проблеми менші(або трохи інші, там це проблеми громадян а не держави), а в Німетчинах чи особливо Італіях - там вже реально великі проблеми. Поки що вони тупо піднімають пенсійний вік і цим самим вирішують цю проблему. Що далі - хз.
andrijk777
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:57
andrijk777 написав:
Звичайно, я з США і почав.
Якщо коротко - то солідарна система є основою усіх пенсійних систем у світі без виключення. Люди живуть міфами про ПС західних країн.
Але в США проблеми менші(або трохи інші, там це проблеми громадян а не держави), а в Німетчинах чи особливо Італіях - там вже реально великі проблеми. Поки що вони тупо піднімають пенсійний вік і цим самим вирішують цю проблему. Що далі - хз.
солдарна наразі це кидок, не повинно бути ні пдфо ні есв ні військового з зарплати пересічних , з держслужбовців - будь ласка але хто контролюватиме їх зарплаты ?
Vadim_
