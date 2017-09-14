flyman написав: але тут спеціалісти з ЕШБ кажуть, що у всьому світі так і персональних пенсійних заощаджень не існує ніде і ніяк але тут спеціалісти з ЕШБ кажуть, що у всьому світі так і персональних пенсійних заощаджень не існує ніде і ніяк

Я хоч і не за ЕШБ, але теж давно кажу, що ніяких пенсійних заощаджень не існує. Всі ці фонди, внески та розрахунки визначають лише дві речі: 1) скільки від виробленого сьогодні повинно бути надано пенсіонерам, що щось виробляли вчора, а сьогодні вже нічого не виробляють, і 2) яку частку від загального пенсійного пирога отримає кожен конкретний пенсіонер.І, якщо частка 1 буде занадто мала, то ніякі персональні пенсійні заощадження пенсіонера від жебрацтва не врятують. Хіба тільки змусити через державу виділяти на себе непропорційно велику частку загального пенсійного пирога. Так зараз робиться із суддівськими, прокурорськими та іншими чиновницькими пенсіями.Наявніть якихось капіталів на i401k чи як його там правильно -- теж не запорука. Це працює, поки нинішні працюючі в цілому можуть поділитися, або є кого грабувати ззовні."Гарантований" пенсійний фонд - це якийсь склад з газовими балонами, одягом, взуттям і ліками, якого вистачить до кінця життя. Щось не знаю жодного такого.