RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16245162461624716248>
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:16

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Будто бы "подготовка" - единственная гарантия...

наразі зіткнувся з здачею практичних іспитів у сц 1242 мвс України, :( позор , це ще нижче дна тцк і сп , буряти мабуть кращі , усіх їх в окоп на перевиховання

В чому позор? Ну я здавав рік тому. Жодних проблем. Єдине - важко було взяти талончик на механіку. На «автомат» були
Hotab
 
Повідомлень: 17408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:17

  Hotab написав:Ну чому лише себе «чиновників» . А хто має платити пенсії (за чий рахунок) нинішнім захисникам?
Тому що у чиновників буде простий вибір: або добре, наскільки можливо, годувати колишніх захисників (які вже не потрібні владі), або добре годувати майбутніх колишніх чиновників, тобто себе. Як гадаєте, що вони оберуть? Ви ж бачите, як верховна рада рік за роком збільшує витрати на своє утримання під час війни? Логіка залізна: якщо ці гроші направити на оборону, суттєво це небагато що змінить. А от якщо заплатимо собі, то це відчутно і приємно. Так само і з ситуацією захисники чи топові чиновники, прокурори, судді і т. ін.
M-Audio
 
Повідомлень: 3575
З нами з: 23.03.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Але щось мені підказує, що держава свого не випустить, і залюбки таких успішних постриже на користь себе, тобто пенсій новоспечених чиновників. Звісно, все за законом.
Ви цікавились скільки
а - людей отримують пенсію вище середньої по Україні
б - яка сума цих пенсій
в - на скільки підніметься пенсія всіх хто отримує менше наприклад 5000 якщо на них поділять все що заберуть в описаних пунктом Б ?

Нашвидкоруч
Розподіл пенсіонерів за сумами (орієнтовно на 2024-2025 роки)10,3 млн пенсіонерів:

---До 3000 грн: ~3.7% пенсіонерів отримують до 3000 грн.
---3001 - 5000 грн: Близько 50% отримують від 3000 до 5000 грн
(зокрема 31.9% — 3001-4000 грн, 20.4% — 4001-5000 грн).
---5001 - 10000 грн: Близько 29-29% пенсіонерів
(2.64 млн осіб) отримують у цьому діапазоні.
Понад 10000 грн:
Лише 12-14.8% (1.31-1.92 млн осіб) отримують пенсії вище 10 000 грн, у середньому 15 354 грн


Отже
Беремо тільки тих в кого більше 10000 і забираємо в них все що вище 10000 і ділимо забране тільки тим в кого менше 5000
1,5 млн осіб * (15534-10000)/6 млн осіб= +1380 грн
Сума звичайно величенька, але точно кардинально не змінить життя тих хто отримував 3000-5000, особливо з урахуванням того , що зростання на цю величину пенсії...як правило на неї ж зменшить розмір субсидій по комуналці.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 гру, 2025 15:24, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27612
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:22

  Hotab написав:так же не може бути що спадкоємці безкоштовно здадуть пенса на утримання держави, а самі успадкують його нерухомість. Або/або
У вашому випадку держава взяла з родичів / спадкоємців гроші на утримання. Зрозуміло і логічно
Я не казав, що це не логічно. Я казав, що держава вважала 800 гривень пенсії достатньою платнею, щоб песніонер виживав і якось себе забезпечував сам, але коли ці клопоти дістались самій державі, то раптом з'ясувалось, що на це потрібно у майже десять разів більше грошей. Мені було дуже цікаво, як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття, якщо сама ж призначила зовсім не співставну суму для цього?
M-Audio
 
Повідомлень: 3575
З нами з: 23.03.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:26

M-Audio

Мені було дуже цікаво, як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття,


Ну так у випадку «будинку» держава ж дає «ресторан» (я жартую, та лише частково), а не лише гроші на продукти, і прибирання вдома. І дах над головою (сама його ремонтує). І лікар під боком. І мабуть ритуальні послуги безкоштовно нададуть по фінішу.
Я не кажу що розміру пенсії достатньо. Я про те, що порівняння все ж некоректні.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 гру, 2025 15:29, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 17408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:27

  M-Audio написав:
  alex_dvornichenko написав:А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать
Тут є одна проблемка. Коли утриманням пенсіонера займається держава, хоч у мінімальному вигляді, на нього йде значно більше грошей, ніж йому платити пенсію.

Ну это проблема бюрократии и коррупции, можно отдать это на аутсорс в частные руки, осуществлять общественный контроль. Просто одинокие старики на голую пенсию без своего жилья превращаются в бомжей, а если есть жилье, то к пенсии ещё нужно досчитывать субсидии. Но если есть жилье то это уже и не такая стрекоза, что то да накопилось. Я говорю о голых, босых, одиноких в первую очередь.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 24 гру, 2025 15:31, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття, якщо сама ж призначила зовсім не співставну суму для цього?
Ще раз
1 ДЕРЖАВА не може поділити більше ніж зібрала.
Тому пенсіонер у вигляді пенсії отримує те що раніше віддавав. Чому він віддаючи не думав що цього мало -це ж питання до нього .
2 Держава може НАДАТИ допомогу якійсь часточці тих хто вкрай трудній ситуації...
Але ще раз
якщо треба для цього 8000 грн ... то Держава не може змусити нянечок/поварів/прибиральниць/продавців продуктів - працювати за суми які дозволять пенсіонеру отримати все необхідне за 3000 грн
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27612
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:29

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Я думаю з часом пенсії зникнуть, а буде просто соціальна допомога + твоя індивідуальна пенсія яку ти сам накопичив(добровільно). Така система сама чесна.

Так и надо, еще можно алименты обязательные детям придумать, что бы родители рожали и заботились о том, что бы их дети стали успешными и платили им алименты.
А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать, пенсии денежные даже не обязательно выплачивать.
А то
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
А потом мураьви им должны пенсию из своих кровных отчислять.

Цілком згідний.
Теперішня система взагалі не стимулює народжувати дітей. Навіщо? Зараз виходить від дітей одні "проблеми". Забезпечуй їх, годуй, а в старості вони нічим тобі не зобов'язані.
Між іншим раніше і народжували дітей для того щоб в старості вони тобі помагали. Дітей і виховували в парадигмі "шанувати старших". Зараз діти без проблем посилають батьків і нічого ти йому не зробиш. Ти навіть вдарити дитину не можеш.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7161
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:31

  budivelnik написав:
  M-Audio написав:Але щось мені підказує, що держава свого не випустить, і залюбки таких успішних постриже на користь себе, тобто пенсій новоспечених чиновників. Звісно, все за законом.
Ви цікавились скільки
а - людей отримують пенсію вище середньої по Україні
б - яка сума цих пенсій
в - на скільки підніметься пенсія всіх хто отримує менше наприклад 5000 якщо на них поділять все що заберуть в описаних пунктом Б ?

Колись мене цікавила ця тема. Цифр не пам'ятаю, але пам'ятаю, що сукупний вплив такого ймовірного перерозподілу призведе до дуже незначного росту розміру "звичайних" пенсій. Я ж про це й кажу. За умовні +50 гривень до пенсії мало хто буде вдячний, хоча це буде чесно. А от десятки тисяч собі замість цього -- це помітно і приємно, тому вибір очевидний.

У разі якщо пенсію перевести на накопичувальну і на самозабезпечення, то розшарування стане ще більш вираженим. Якісь одиниці, вдало вкладаючи кошти протягом активного життя, можуть отримати значно більше, ніж ті умовні десятки тисяч. Основна маса, ймовірно, отримає в середньому більше, ніж зараз, просто пливучі за течією і віддавши розпорядження до якогось фонду. Дехто втратить все і підійде до пенсії ні з чим. А потім чиновники подивляться на ту масу пенсіонерів, яка чомусь стала жити краще, і замисляться -- а що, мені теж на цю "звичайну" пенсію розраховувати? Ні, це ганьба, я хочу отримувати від держави гідне забезпечення, я ж їй віддав кращі роки життя. Для цього з них треба забрати всього-то по 50 гривень. Вони і не таке бачили, переживуть. А механізмів як це зробити -- багато.
Востаннє редагувалось M-Audio в Сер 24 гру, 2025 15:36, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio
 
Повідомлень: 3575
З нами з: 23.03.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Теперішня система взагалі не стимулює народжувати дітей
Я трошки в шоці....
Тепер що треба щоб зверху спустили план на кількість злягань?
і норматив на кількість завагітнень в привязці до кількості сексуальних актів?
Ви хоч деколи мозок вмикаєте?
Чи там вже вмикати нічого?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27612
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16245162461624716248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 175706
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 372606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1071525
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.