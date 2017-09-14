В чому позор? Ну я здавав рік тому. Жодних проблем. Єдине - важко було взяти талончик на механіку. На «автомат» були
|
|
|
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:16
В чому позор? Ну я здавав рік тому. Жодних проблем. Єдине - важко було взяти талончик на механіку. На «автомат» були
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:17
Тому що у чиновників буде простий вибір: або добре, наскільки можливо, годувати колишніх захисників (які вже не потрібні владі), або добре годувати майбутніх колишніх чиновників, тобто себе. Як гадаєте, що вони оберуть? Ви ж бачите, як верховна рада рік за роком збільшує витрати на своє утримання під час війни? Логіка залізна: якщо ці гроші направити на оборону, суттєво це небагато що змінить. А от якщо заплатимо собі, то це відчутно і приємно. Так само і з ситуацією захисники чи топові чиновники, прокурори, судді і т. ін.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви цікавились скільки
а - людей отримують пенсію вище середньої по Україні
б - яка сума цих пенсій
в - на скільки підніметься пенсія всіх хто отримує менше наприклад 5000 якщо на них поділять все що заберуть в описаних пунктом Б ?
Отже
Беремо тільки тих в кого більше 10000 і забираємо в них все що вище 10000 і ділимо забране тільки тим в кого менше 5000
1,5 млн осіб * (15534-10000)/6 млн осіб= +1380 грн
Сума звичайно величенька, але точно кардинально не змінить життя тих хто отримував 3000-5000, особливо з урахуванням того , що зростання на цю величину пенсії...як правило на неї ж зменшить розмір субсидій по комуналці.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 гру, 2025 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:22
Я не казав, що це не логічно. Я казав, що держава вважала 800 гривень пенсії достатньою платнею, щоб песніонер виживав і якось себе забезпечував сам, але коли ці клопоти дістались самій державі, то раптом з'ясувалось, що на це потрібно у майже десять разів більше грошей. Мені було дуже цікаво, як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття, якщо сама ж призначила зовсім не співставну суму для цього?
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:26
M-Audio
Ну так у випадку «будинку» держава ж дає «ресторан» (я жартую, та лише частково), а не лише гроші на продукти, і прибирання вдома. І дах над головою (сама його ремонтує). І лікар під боком. І мабуть ритуальні послуги безкоштовно нададуть по фінішу.
Я не кажу що розміру пенсії достатньо. Я про те, що порівняння все ж некоректні.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 гру, 2025 15:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:27
Ну это проблема бюрократии и коррупции, можно отдать это на аутсорс в частные руки, осуществлять общественный контроль. Просто одинокие старики на голую пенсию без своего жилья превращаются в бомжей, а если есть жилье, то к пенсии ещё нужно досчитывать субсидии. Но если есть жилье то это уже и не такая стрекоза, что то да накопилось. Я говорю о голых, босых, одиноких в первую очередь.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 24 гру, 2025 15:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще раз
1 ДЕРЖАВА не може поділити більше ніж зібрала.
Тому пенсіонер у вигляді пенсії отримує те що раніше віддавав. Чому він віддаючи не думав що цього мало -це ж питання до нього .
2 Держава може НАДАТИ допомогу якійсь часточці тих хто вкрай трудній ситуації...
Але ще раз
якщо треба для цього 8000 грн ... то Держава не може змусити нянечок/поварів/прибиральниць/продавців продуктів - працювати за суми які дозволять пенсіонеру отримати все необхідне за 3000 грн
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:29
Цілком згідний.
Теперішня система взагалі не стимулює народжувати дітей. Навіщо? Зараз виходить від дітей одні "проблеми". Забезпечуй їх, годуй, а в старості вони нічим тобі не зобов'язані.
Між іншим раніше і народжували дітей для того щоб в старості вони тобі помагали. Дітей і виховували в парадигмі "шанувати старших". Зараз діти без проблем посилають батьків і нічого ти йому не зробиш. Ти навіть вдарити дитину не можеш.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:31
Колись мене цікавила ця тема. Цифр не пам'ятаю, але пам'ятаю, що сукупний вплив такого ймовірного перерозподілу призведе до дуже незначного росту розміру "звичайних" пенсій. Я ж про це й кажу. За умовні +50 гривень до пенсії мало хто буде вдячний, хоча це буде чесно. А от десятки тисяч собі замість цього -- це помітно і приємно, тому вибір очевидний.
У разі якщо пенсію перевести на накопичувальну і на самозабезпечення, то розшарування стане ще більш вираженим. Якісь одиниці, вдало вкладаючи кошти протягом активного життя, можуть отримати значно більше, ніж ті умовні десятки тисяч. Основна маса, ймовірно, отримає в середньому більше, ніж зараз, просто пливучі за течією і віддавши розпорядження до якогось фонду. Дехто втратить все і підійде до пенсії ні з чим. А потім чиновники подивляться на ту масу пенсіонерів, яка чомусь стала жити краще, і замисляться -- а що, мені теж на цю "звичайну" пенсію розраховувати? Ні, це ганьба, я хочу отримувати від держави гідне забезпечення, я ж їй віддав кращі роки життя. Для цього з них треба забрати всього-то по 50 гривень. Вони і не таке бачили, переживуть. А механізмів як це зробити -- багато.
Востаннє редагувалось M-Audio в Сер 24 гру, 2025 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|