Не зрозумів.
Держава збирає податки, збори, акцизи і т.д. Держава завжди матиме багато грошей. На соціальну допомогу 100% хватить грошей.
Так вже українська пенсія(звичайна) це фактично = соціальна допомога.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:33
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо андрійчик777 здає Державі 100 одиниць , а забирає 101 одиницю....
То від існування андрійчика777 - Держава тільки втрачає....
А так як згідно статистики
При наявності до війни 20 млн осіб ПРАЦЕЗДАТНОГО віку - офіційно працювало тільки 12 млн осіб ПРАЦЕЗДАТНОГО віку....
То ясно що 12 млн працюючих важко здати Державі стільки , скільки хочуть отримати 40 млн мешканців Держави...
Тим більше що працюючі отримуючи назад тільки 1/3 від зданого -будуть шукати способи як здати ще менше
а андрійчики будуть вимагати все більше і більше.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:41
Ти в шоці від реальності?
Я вже давно запримітив що ти відірваний від реальності.
В реальності - народжуваність в цивілізованому світі катастрофічно мала. Африка(і Індія) поки що народжує багато. Через це - кількість населення світу не падає.
Скоро це припнеться. Через 100 років - людство буде швидко вимирати. Всім зараз пофіг що буде через 100 років - тому зараз це не проблема.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:44
У 1242 ?
