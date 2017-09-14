Додано: Сер 24 гру, 2025 16:20

Коли до Вас дійде, що все що Ви хочете отримати від Держави - буде ВАМИ оплачено з коефіцієнтом більшим від одиниці?

То ви не зрозумієте ніяк, що я тут не про державу. Дискусія почалася з того, яка пенсійна система гарантує гідну пенсію. Я стверджую, що ніяка, і що держава в цьому питанні не дуже допомагає. АЛЕ. Вона ж силоміць перебирає на себе функцію пенсійного забезпечення, без можливості відмовитися. В багатьох випадках це дуже ускладнює можливість накопичити щось самостійно, бо грошей тупо не вистачає на обидва варіанти. А за кінцевий результат відповідальності не несе. Це вже не про механізми, а про рівність у відносинах.Держава забирала з громадянина стільки, скільки вважала за потрібне? Так.Держава ТЕПЕР призначила якусь копійчану пенсію, знову ж таки, як вважає за потрібне? Так.Тож хай ця держава утримує людину за ці гроші, які вона призначила! Але ж вона знову хоче стільки грошей, скільки хоче. Обгрунтування, звісно, зроблять, все по закону, а по суті -- відібрали все, і відповідальності не несуть. Так можна тільки у разі, коли держава в процес не втручається. Але й у цьому разі хтось також постраждає, до речі механізми ті самі, та ще й додаткові є. Я ось про що.