Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:48

  andrijk777 написав:Держава збирає податки, збори, акцизи і т.д. Держава завжди матиме багато грошей. На соціальну допомогу 100% хватить грошей.
Так вже українська пенсія(звичайна) це фактично = соціальна допомога.

Так а розмір цієї пенсії якось дозволяє прожити основній масі пенсіонерів без сторонньої допомоги родичів? Думаю, навряд-чи. Оце і є -- немає чого віддати пенсіонерам.

І я стверджую, що така ситуація може виникнути за будь-якої пенсійної системи.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:49

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:
  M-Audio написав:як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття, якщо сама ж призначила зовсім не співставну суму для цього?
Ще раз
1 ДЕРЖАВА не може поділити більше ніж зібрала.
Тому пенсіонер у вигляді пенсії отримує те що раніше віддавав. Чому він віддаючи не думав що цього мало -це ж питання до нього .
2 Держава може НАДАТИ допомогу якійсь часточці тих хто вкрай трудній ситуації...
Але ще раз
якщо треба для цього 8000 грн ... то Держава не може змусити нянечок/поварів/прибиральниць/продавців продуктів - працювати за суми які дозволять пенсіонеру отримати все необхідне за 3000 грн

Все це так само необхідно і звичайному пенсіонеру, якщо в нього важкі вади зі здоров'ям, але держава все одно не забезпечує. Доплати за інвалідність та інші теж ні в яке порівняння не йдуть з цими витратами. Я знаю з перших рук, в мене мати була непрацездатним інвалідом 1 групи, і потребувала стороннього догляду. Ні, це не її я в будинок на утримання оформлювал, але завдяци цьому я знав куди йти і що робити. Звісно, пенсія в неї в ті часи була вищою за 800 гривень, з усіма доплатами, не пам'ятаю скільки, але точно далеко не 6000. Тобто, скільки-небудь справжня сума, необхідна для утримання пенсіонера, озвучується лише тоді, коли це держава хоче з когось стягнути ці гроші, а не навпаки.
Ви ЧИТАТИ вмієте?
Спеціально виділив ШРИФТОМ і КОЛЬОРОМ.
Хочете щоб ЛЮДИ краще ЖИЛИ
- навчіть їх БІЛЬШЕ ЗДАВАТИ для інших....
або
- БІЛЬШЕ ЗАОЩАДЖУВАТИ в молодості для себе.

Все , всі інші варіанти -це фантазії про доброго...( замість крапочок підставте що хочете)
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:51

  andrijk777 написав: Через 100 років - людство буде швидко вимирати. Всім зараз пофіг що буде через 100 років - тому зараз це не проблема.


И шо? Даже если это так.
Это людство за всю историю за всю историю своего существования творит полный Содом и Гомору, доказывая что является тупиковым видом эволюции. Устраивает кровавые войны, еще и разворовывая миллиарды на крови своих сородичей (а с простыми людьми не делится!), отдельные представители этого людства хотят вас угробить раньше отведенного срока, аргументируя это какими-то договоренностями, которые вы не подписывали в сознательном возрасте, а приняли по праву рождения.
Туда ему и дорога,этому людству.
Жаль,что ваш прогноз не сбудется, ведь людство,как и вирусы, имеет невероятную приспосабливаемость и выживаемость.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні рано вранці високоточна аналоговнєтна рашистська зброя уразила стратегічний об"єкт - сарай. Сарай згорів

Також знешкоджена 1 одиниця військової техніки - автомобіль Славута
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:02

  budivelnik написав:- БІЛЬШЕ ЗАОЩАДЖУВАТИ в молодості для себе.
Ну от людина заощадила, припустимо, нормально. А тут раз - інфляція і грошова реформа. І нічого немає. Або заробляла на гарну солідарну пенсію, тобто фактично на обіцянку від держави гарно йому платити в майбутньому. А тут пенсійна реформа, і ця гарна пенсія перетворилася на трохи більшу за мінімальну. Або вклався в підприємство і нерухомість, а тут війна і все зруйновано.
І тоді він приходить до держави і каже -- я все життя забезпечував себе і державу, я не можу більше працювати, заберіть мою копійчану нинішню пенсію, і надайте хоча б мінімальний догляд. Вибачте, на ваш мінімальний догляд тепер треба десять ваших пенсій. Але ж я ці гроші заробив і мав, і би міг вам сплачувати, якщо б в мене не відібрали все. А тепер що робити? Заробити ще раз я не можу. Ну то ваші проблеми, за законом тепер так.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:10

M-Audio
Ще раз
1 Коли до Вас дійде, що все що Ви хочете отримати від Держави - буде ВАМИ оплачено з коефіцієнтом більшим від одиниці?
Звідки оця маніакальна привязаність до фантазії що МІФІЧНА ДЕРЖАВА може взяти ЗВІДКИСЬ і віддати ВАМ ?
2 Приклад з Андрійчий777
а - він стверджує що людство вимирає
б - як варіант він хоче щоб ДЕРЖАВА стимулювла народжуваність...

В мене відразу два питання
а - чому Андрійчик САМ не стимулює народжуваність в своїй сімї
б - чи розуміє Андрійчик що вимога до Держави стимулювати народжуваність повернеться вимогою Держави до Андрійчика щоб ВІН здав кошти на стимуляцію народжуваності в інших сімях.

Тому
Якщо ВИ про себе подбаєте ПОГАНО
ТО Держава з таких як Ви подбає про Вас ще гірше...
Це ж як 2+2
Якщо Ви подбаєте про себе з коефіцієн 0,9..
То чим більше про Вас будуть дбати такі самі- тим гірше вийде результат
0,9*0,9*0,9=0,73
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:20

  budivelnik написав:M-Audio
Ще раз
1 Коли до Вас дійде, що все що Ви хочете отримати від Держави - буде ВАМИ оплачено з коефіцієнтом більшим від одиниці?
То ви не зрозумієте ніяк, що я тут не про державу. Дискусія почалася з того, яка пенсійна система гарантує гідну пенсію. Я стверджую, що ніяка, і що держава в цьому питанні не дуже допомагає. АЛЕ. Вона ж силоміць перебирає на себе функцію пенсійного забезпечення, без можливості відмовитися. В багатьох випадках це дуже ускладнює можливість накопичити щось самостійно, бо грошей тупо не вистачає на обидва варіанти. А за кінцевий результат відповідальності не несе. Це вже не про механізми, а про рівність у відносинах.
Держава забирала з громадянина стільки, скільки вважала за потрібне? Так.
Держава ТЕПЕР призначила якусь копійчану пенсію, знову ж таки, як вважає за потрібне? Так.
Тож хай ця держава утримує людину за ці гроші, які вона призначила! Але ж вона знову хоче стільки грошей, скільки хоче. Обгрунтування, звісно, зроблять, все по закону, а по суті -- відібрали все, і відповідальності не несуть. Так можна тільки у разі, коли держава в процес не втручається. Але й у цьому разі хтось також постраждає, до речі механізми ті самі, та ще й додаткові є. Я ось про що.
M-Audio
 
Повідомлень: 3579
З нами з: 23.03.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:28

  budivelnik написав:То нафіга ДЕРЖАВІ ( і тому хто за це має платити) ти з своїми нащадками?

Я - це і є ДЕРЖАВА!
Без мене не буде держави а буде або Південна Корея або тут буде інша держава.
Тобі цього не зрозуміти.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:29

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Сьогодні рано вранці високоточна аналоговнєтна рашистська зброя уразила стратегічний об"єкт - сарай. Сарай згорів

Також знешкоджена 1 одиниця військової техніки - автомобіль Славута

тут хтось нявчав про мої податки, я ПДВ за 21 рік платив кожного місяця у середньому 9000 грн. не багато але платив , + податок на прибуток + податки з зарплати

ПДВ ти напряму не платишь, платить покупець ...
Пода́ток на до́дану ва́ртість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).

Все інше так

Але, як слушно зауважили, за 2025 рік як у тебе ?
Навіть, можешь розписати з 2022 року
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:30

  M-Audio написав:
  andrijk777 написав:Держава збирає податки, збори, акцизи і т.д. Держава завжди матиме багато грошей. На соціальну допомогу 100% хватить грошей.
Так вже українська пенсія(звичайна) це фактично = соціальна допомога.

Так а розмір цієї пенсії якось дозволяє прожити основній масі пенсіонерів без сторонньої допомоги родичів? Думаю, навряд-чи. Оце і є -- немає чого віддати пенсіонерам.

По-моєму більшість живуть без сторонньої допомоги родичів.
