Так а розмір цієї пенсії якось дозволяє прожити основній масі пенсіонерів без сторонньої допомоги родичів? Думаю, навряд-чи. Оце і є -- немає чого віддати пенсіонерам.
І я стверджую, що така ситуація може виникнути за будь-якої пенсійної системи.
Ви ЧИТАТИ вмієте?
Спеціально виділив ШРИФТОМ і КОЛЬОРОМ.
Хочете щоб ЛЮДИ краще ЖИЛИ
- навчіть їх БІЛЬШЕ ЗДАВАТИ для інших....
або
- БІЛЬШЕ ЗАОЩАДЖУВАТИ в молодості для себе.
Все , всі інші варіанти -це фантазії про доброго...( замість крапочок підставте що хочете)
И шо? Даже если это так.
Это людство за всю историю за всю историю своего существования творит полный Содом и Гомору, доказывая что является тупиковым видом эволюции. Устраивает кровавые войны, еще и разворовывая миллиарды на крови своих сородичей (а с простыми людьми не делится!), отдельные представители этого людства хотят вас угробить раньше отведенного срока, аргументируя это какими-то договоренностями, которые вы не подписывали в сознательном возрасте, а приняли по праву рождения.
Туда ему и дорога,этому людству.
Жаль,что ваш прогноз не сбудется, ведь людство,как и вирусы, имеет невероятную приспосабливаемость и выживаемость.
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сьогодні рано вранці високоточна аналоговнєтна рашистська зброя уразила стратегічний об"єкт - сарай. Сарай згорів
Також знешкоджена 1 одиниця військової техніки - автомобіль Славута
Ну от людина заощадила, припустимо, нормально. А тут раз - інфляція і грошова реформа. І нічого немає. Або заробляла на гарну солідарну пенсію, тобто фактично на обіцянку від держави гарно йому платити в майбутньому. А тут пенсійна реформа, і ця гарна пенсія перетворилася на трохи більшу за мінімальну. Або вклався в підприємство і нерухомість, а тут війна і все зруйновано.
І тоді він приходить до держави і каже -- я все життя забезпечував себе і державу, я не можу більше працювати, заберіть мою копійчану нинішню пенсію, і надайте хоча б мінімальний догляд. Вибачте, на ваш мінімальний догляд тепер треба десять ваших пенсій. Але ж я ці гроші заробив і мав, і би міг вам сплачувати, якщо б в мене не відібрали все. А тепер що робити? Заробити ще раз я не можу. Ну то ваші проблеми, за законом тепер так.
1 Коли до Вас дійде, що все що Ви хочете отримати від Держави - буде ВАМИ оплачено з коефіцієнтом більшим від одиниці?
Звідки оця маніакальна привязаність до фантазії що МІФІЧНА ДЕРЖАВА може взяти ЗВІДКИСЬ і віддати ВАМ ?
2 Приклад з Андрійчий777
а - він стверджує що людство вимирає
б - як варіант він хоче щоб ДЕРЖАВА стимулювла народжуваність...
В мене відразу два питання
а - чому Андрійчик САМ не стимулює народжуваність в своїй сімї
б - чи розуміє Андрійчик що вимога до Держави стимулювати народжуваність повернеться вимогою Держави до Андрійчика щоб ВІН здав кошти на стимуляцію народжуваності в інших сімях.
Тому
Якщо ВИ про себе подбаєте ПОГАНО
ТО Держава з таких як Ви подбає про Вас ще гірше...
Це ж як 2+2
Якщо Ви подбаєте про себе з коефіцієн 0,9..
То чим більше про Вас будуть дбати такі самі- тим гірше вийде результат
0,9*0,9*0,9=0,73
То ви не зрозумієте ніяк, що я тут не про державу. Дискусія почалася з того, яка пенсійна система гарантує гідну пенсію. Я стверджую, що ніяка, і що держава в цьому питанні не дуже допомагає. АЛЕ. Вона ж силоміць перебирає на себе функцію пенсійного забезпечення, без можливості відмовитися. В багатьох випадках це дуже ускладнює можливість накопичити щось самостійно, бо грошей тупо не вистачає на обидва варіанти. А за кінцевий результат відповідальності не несе. Це вже не про механізми, а про рівність у відносинах.
Держава забирала з громадянина стільки, скільки вважала за потрібне? Так.
Держава ТЕПЕР призначила якусь копійчану пенсію, знову ж таки, як вважає за потрібне? Так.
Тож хай ця держава утримує людину за ці гроші, які вона призначила! Але ж вона знову хоче стільки грошей, скільки хоче. Обгрунтування, звісно, зроблять, все по закону, а по суті -- відібрали все, і відповідальності не несуть. Так можна тільки у разі, коли держава в процес не втручається. Але й у цьому разі хтось також постраждає, до речі механізми ті самі, та ще й додаткові є. Я ось про що.
ПДВ ти напряму не платишь, платить покупець ...
Все інше так
Але, як слушно зауважили, за 2025 рік як у тебе ?
Навіть, можешь розписати з 2022 року
По-моєму більшість живуть без сторонньої допомоги родичів.
