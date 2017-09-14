RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16247162481624916250>
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:30

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:То нафіга ДЕРЖАВІ ( і тому хто за це має платити) ти з своїми нащадками?

Я - це і є ДЕРЖАВА!
Без мене не буде держави а буде або Південна Корея або тут буде інша держава.
Тобі цього не зрозуміти.

Ого, як тебе понесло )))

Вже почав святкувати чи що ? ))

Бо кажуть, що у Львові вже розпочався святковий двіж
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:32

  Hotab написав:Так забираючи в такий будинок, держава ж має забрати житло

Взагалі вона мала б забрати його і у Хантера, який ухилився від її захисту.
Або, якщо встиг продати перед івакуацією, то позбавити пенсії, обклавши штрафами,
Але ж «нема методів проти кості саприкіна»

Так, якщо людина переїжджає до будинку для престарілих, то держава має забрати усе майно цієї людини як плату за утримання. В усіх інших випадках держава нічого не дає, щоб мати право забрати. Ми усі і є державою. Самі створюємо, самі і розпоряджаємось створеним. Якщо держава ухилилась від захисту мене, що я маю у неї забрати?

  M-Audio написав:Дискусія почалася з того, яка пенсійна система гарантує гідну пенсію. Я стверджую, що ніяка, і що держава в цьому питанні не дуже допомагає. АЛЕ. Вона ж силоміць перебирає на себе функцію пенсійного забезпечення, без можливості відмовитися. В багатьох випадках це дуже ускладнює можливість накопичити щось самостійно, бо грошей тупо не вистачає на обидва варіанти.

Вибачте, а що саме заважає українцям накопичувати самостійно? В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків. Із заробітної плати найманого працівника роботодавець утримує і перераховує державі лише ПДФО та військовий збір. Усе. Працівник може самостійно відкладати гроші на пенсію.

  andrijk777 написав:Я - це і є ДЕРЖАВА!

Ця просто істина чомусь не зрозуміла деяким.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 24 гру, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:33

  Господар Вельзевула написав:
  andrijk777 написав: Через 100 років - людство буде швидко вимирати. Всім зараз пофіг що буде через 100 років - тому зараз це не проблема.


И шо? Даже если это так.
Это людство за всю историю за всю историю своего существования творит полный Содом и Гомору, доказывая что является тупиковым видом эволюции. Устраивает кровавые войны, еще и разворовывая миллиарды на крови своих сородичей (а с простыми людьми не делится!), отдельные представители этого людства хотят вас угробить раньше отведенного срока, аргументируя это какими-то договоренностями, которые вы не подписывали в сознательном возрасте, а приняли по праву рождения.
Туда ему и дорога,этому людству.
Жаль,что ваш прогноз не сбудется, ведь людство,как и вирусы, имеет невероятную приспосабливаемость и выживаемость.

Та я цілком з вами згідний.
Але цього не буде!!!
Сильні світу цього щось придумають щоб цього не сталось. Тому що якщо не буде людей то ким вони будуть керувати?
Тобто якщо це реально ставатиме проблемою то цю проблему будуть вирішувати. Це логічно. Керувати країною без людей ніхто не хоче.
ЯК це будуть вирішувати - поки що не зрозуміло.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:37

  АндрейМ написав: В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків. Із заробітної плати найманого працівника роботодавець утримує і перераховує державі лише ПДФО та військовий збір. Усе. Працівник може самостійно відкладати гроші на пенсію.

А ЄСВ роботодавець приносить з дому і благодійно перераховує за кожного робітника.
ЄСВ це така ж частина зароблених робітником коштів, як і ПДФО і військ.збір. У нас просто "тєкст напісан по-дурацкі". А треба щоб робітник отримував повністю всі кошти і самостійно оплачував і податки, і ЄСВ.
Роботодавець виконує лише роль агента між робітником і державою.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:44

  sashaqbl написав:
  whois2010 написав:Багато тексту від якогось ухилянта з інтернету, або про що мовчать Флер:
Цена выживания системы:
...
И когда этот день закончится, может оказаться, что защищать и восстанавливать эту государственную конструкцию уже просто некому.

Ухилянт тикає пальцем на владу. Влада на ухилянта. Але по факту винні обидва.
Вже давно нема такого, що непідготовлені потрапляють на ЛБЗ. Але це досі "створює" проблеми мобілізації. Ніт, проблеми мобілізації створює те, щобільшість сцить йти в армію.
А так, деякі дії влади могли б покращити ситуацію. Але не кардинально змінити.
Від наявності демобілізації ні чоловік флер, ні песикіт не перестали б ссати, не кажучи вже про різних летюсроків, і тим більше зйобків.

Проблема не в мобілізації, а в принципах на яких вона проводиться.
Зеленісти думали що проказає. Не проканало. Бімбу заклали під фундамент державності.
Дилетанти при владі, це головна проблема.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:52

  pesikot написав:
Пода́ток на до́дану ва́ртість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).
Все інше так
Закон -штука цікава...
По Закону ЄСВ платить ПРАЦЕДАВЕЦЬ
По факту - щоб ПРАЦЕДАВЕЦЬ заплатив- повинен спочатку працівник заробити..
Так само і з ПДВ
Давайте мухи окремо- котлети окремо
1 На конкретному прикладі.
Пекар спік хліба і оцінив його в 300 грн.
Але так як для того щоб спекти він купив зерна/електрики на 200 грн ( і він це все КУПИВ з ПДВ)
Тоді треба заявляти що ПЕКАР ЗАПЛАТИ ПДВ з зерна/електрики ( він же його купив)
Але якщо покупці хліба заявлять що ВОНИ заплатили ПДВ за хліб?
То що виходить
ПДВ всього 50 грн (1/6 від 300) а як мінімум
пекар заявляє що заплатив 1/6 від200 =33 грн
покупці хліба заявляють що заплатили 1/6 від 300=50 грн...
А ще селянин заявить що для вирощування зерна купив соляри на 90 , а електрики заявлять що для виготовлення електрики купили вугілля чи газу на 90...
Коротше вийде що ПДВ якось забагато всіма сплачено
А як по факту?
А по факту все просто
Пекар купив на 200 (з пдв) продав на 300 (з пдв) - створив 100(з пдв)
З оцих 100 - пекар сплатив 1/6 =16,67 ПДВ
Тобто
Пекар створив ДОДАНУ ВАРТІСТ і сплатив з створеного ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ...
А що зробили покупці з ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ створеною шахтарем/селянином/енергетиком/пекарем? - правильно утилізували її до рівня ЛАЙНО.

ТОБТО
ПДВ-платить той хто СТВОРБЄ ДОДАНУ вартість.

Тепер
Кожен працівник СТВОРЮЄ додану вартість і за те що він створив - йому платять ...ЗА МІНУСОМ ПОДАТКУ на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.
Тобто ПДВ платить працівник при ОТРИМАННІ заробітної плати.
Але при покупці товарів він вартість товару з якої той хто цей товар створив заплатив всі податки.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Сильні світу цього щось придумають щоб цього не сталось. Тому що якщо не буде людей то ким вони будуть керувати?
Для тебе керування кимось -це насолода( бо ти так собі нафантазував , а от як тільки покеруєш - так відразу й зрозумієш наскільки легше керувати машиною ніж автопарком, і не факт що наявність вищої зарплати керівника автопарку переконає тебе що керувати краще ніж просто водити авто водієм)..
Для мене -це праця...
Тому коли будуть поступово зникати ті ким треба керувати , так само будуть поступово зникати й ті хто працюють керівниками.
Все.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:57

  whois2010 написав:ЄСВ це така ж частина зароблених робітником коштів, як і ПДФО і військ.збір. У нас просто "тєкст напісан по-дурацкі". А треба щоб робітник отримував повністю всі кошти і самостійно оплачував і податки, і ЄСВ.
Роботодавець виконує лише роль агента між робітником і державою.

У такому випадку він написаний "по-дурацкі" і в інших країнах. В США, наприклад, аналог ЄСВ сплачується навпіл працівником і роботодавцем. 6,2% утримуються із ЗП працівника і 6,2% утримуються із коштів роботодавця. Так, роботодавець сам, за рахунок власних коштів, сплачує соціальні внески за кожного працівника. Просто, в інших країнах цей тягар розподіляється між працівником і роботодавцем, а в Україні із ЗП працівника жодних соціальних внесків не стягується. Неправильно казати, що роботодавець виступає податковим агентом для ЄСВ, оскільки цей обов'язковий платіж не вираховується із ЗП.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:В США, наприклад, аналог ЄСВ сплачується навпіл працівником і роботодавцем. 6,2% утримуються із ЗП працівника і 6,2% утримуються із коштів роботодавця
А звідки роботодавець бере ці кошти?
Приносить з тумбочки чи забирає з створеного працівником?
Ще раз для тих в кого рація в бронепоїзді.
Створив працівник на 120 одиниць доданої вартості
Працедавець спочатку сплатив 1/6 як ПДВ
Залишилось 100 одиниць
Потім працедавець забрав собі за організацію виробництва нехай 30 одиниць( з яких він окремо буде платити податки за себе)
Залишилось 70 одиниць
З цих 70 одиниць
працедавець сплатив 22% ЄСВ ( 70одиниць=122%) ЄСВ=70/122*22=12,6 одиниць
Залишилось 57,4 одиниці
Працедавець виписав платіжну відомість в якій написано
Нараховано -_____________ 57,40 одиниці
ПДФО(18%) -_______________10,33 одиниці
Військовий(5%)______________2,87 одиниці
На руки (57,4-10,33-2,87) -44,20 одиниць

Той хто добре придивиться - той побачить що ПДВ взялось не тільки з того що людина отримає на руки , а й з усіх податків нарахованих на зарплату), а також добре видно , що ЄСВ хоч і не відображено в нарахуванні яке видають на руки , але його суми все одно створені працівником
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 гру, 2025 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:03

  АндрейМ написав:
  whois2010 написав:ЄСВ це така ж частина зароблених робітником коштів, як і ПДФО і військ.збір. У нас просто "тєкст напісан по-дурацкі". А треба щоб робітник отримував повністю всі кошти і самостійно оплачував і податки, і ЄСВ.
Роботодавець виконує лише роль агента між робітником і державою.

У такому випадку він написаний "по-дурацкі" і в інших країнах. В США, наприклад, аналог ЄСВ сплачується навпіл працівником і роботодавцем. 6,2% утримуються із ЗП працівника і 6,2% утримуються із коштів роботодавця. Так, роботодавець сам, за рахунок власних коштів, сплачує соціальні внески за кожного працівника. Просто, в інших країнах цей тягар розподіляється між працівником і роботодавцем, а в Україні із ЗП працівника жодних соціальних внесків не стягується. Неправильно казати, що роботодавець виступає податковим агентом для ЄСВ, оскільки цей обов'язковий платіж не вираховується із ЗП.

Груба аналогія: у держави нема своїх коштів, вона оперує податками. Так само і в сталому бізнесі нема коштів, крім зароблених працівниками (говоримо про прибуток, а не наприклад, про кредити, які вкладають в розвиток) - виробництво, продаж, винаходи, послуги - всі ці дії приносять прибуток, а дії виконують робітники. Тож платить ЄСВ повністю роботодавець, чи 50/50 з робітником - все це умовність. Так само робітник може отримувати більшу зарплатню, але всі податки перераховувати самостійно. Кошти зароблено працею найманого робітника
