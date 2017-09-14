|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:02
candle645 написав:
Підказка - лише із 90млн грн зібраних в перший рік через 30 років матимемо ~400млн.
А з урахуванням інфляції гривні ?
А з урахуванням інфляції долара(євро)?
Надіюсь Ви розумієте що відсотки по депо це +/- рівень щоб просто перекрити інфляцію
Тому гроші в банку НЕ РОСТУТЬ , максимум що відбувається - вони НЕ ВТРАЧАЮТЬ
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:03
Shaman написав: UA написав:
Суть роботи органів прокуратури це доїти бізнес.
Це як звинувачувати вірус, що від нього хворіють та гинуть.
Завдання професійного генпрокурора це стримувати апетити підлеглих, щоб ті не погубили країну.
щирий погляд типичного представника "органів". але скільки пафосу...
Відразу видно обізнану людину ... )
Яка потім пише, яке погане суспільство в Україні
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:04
відразу видно, яка тема чутлива для форумчан. але дивно, є представник який через суд собі вибив захмарну пенсію - до нього питань немає
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:07
pesikot написав:
Тобто, з прикладом Hotab'а питаннь нема, це чудово
Мене коробить від слова "силовики", це щось московитське
Не всі чиновники отримають пенсії з солідарної системи, наприклад, судді
Інші, є сплата ЕСВ, який потім враховується в розмір майбутньої пенсії
До речі, тебе це теж особисто стосується. Поцікався питанням.
Стосовно солідарної системи, то вона у нас хронічна дефіцитна і потребує дотацій з бюджета, навіть без урахування суддів та інших з "довічним утриманням"
То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?
Какая разніці?
Одна дает, другая дразніца.
Напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.
Дотації ПФ - сьогодні є, завтра нема.
Чи можна взагалі Пф ліквідувати через процедуру банкрутства?))
Shaman написав:
відразу видно, яка тема чутлива для форумчан. але дивно, є представник який через суд собі вибив захмарну пенсію - до нього питань немає
Український суд, самий справедливий суд в світі.
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:15
Shaman написав: UA написав:
Суть роботи органів прокуратури це доїти бізнес.
Це як звинувачувати вірус, що від нього хворіють та гинуть.
Завдання професійного генпрокурора це стримувати апетити підлеглих, щоб ті не погубили країну.
щирий погляд типичного представника "органів". але скільки пафосу...
щирий погляд людини не в теме , просто пустой пиз,'ж ші
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:30
UA написав: pesikot написав:
Тобто, з прикладом Hotab'а питаннь нема, це чудово
Мене коробить від слова "силовики", це щось московитське
Не всі чиновники отримають пенсії з солідарної системи, наприклад, судді
Інші, є сплата ЕСВ, який потім враховується в розмір майбутньої пенсії
До речі, тебе це теж особисто стосується. Поцікався питанням.
Стосовно солідарної системи, то вона у нас хронічна дефіцитна і потребує дотацій з бюджета, навіть без урахування суддів та інших з "довічним утриманням"
То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?
Какая разніці?
Одна дает, другая дразніца.
Напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.
Дотації ПФ - сьогодні є, завтра нема.
Ну то да, як собі, то UA & Banderlog хочуть "напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.", а на пенсіонерів - насрати
Потім, вони ж будуть лити сльози, які малі пенсії у пенсіонерів )
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:37
pesikot написав: UA написав: pesikot написав:
Тобто, з прикладом Hotab'а питаннь нема, це чудово
Мене коробить від слова "силовики", це щось московитське
Не всі чиновники отримають пенсії з солідарної системи, наприклад, судді
Інші, є сплата ЕСВ, який потім враховується в розмір майбутньої пенсії
До речі, тебе це теж особисто стосується. Поцікався питанням.
Стосовно солідарної системи, то вона у нас хронічна дефіцитна і потребує дотацій з бюджета, навіть без урахування суддів та інших з "довічним утриманням"
То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?
Какая разніці?
Одна дает, другая дразніца.
Напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.
Дотації ПФ - сьогодні є, завтра нема.
Ну то да, як собі, то UA & Banderlog хочуть "напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.", а на пенсіонерів - насрати
Потім, вони ж будуть лити сльози, які малі пенсії у пенсіонерів )
Смотря у каких , д,вбоёбам це не зрозуміти
п.с. смотрю сейчас Апостол и о,еваю от руководителей страні
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:43
pesikot написав:
То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?
різниця є, мож буде не настільки дотаційна)
мене особисто це поки не стосується. Та і хрєнь то на рахунок пенсії, розвод для буратін. Помню до революції гідності переписувався з одним з активних в той час тутешніх авторів, на мінфіні він агітував за недержавні пенсійні фонди... цікаво що б він зараз сказав ?
