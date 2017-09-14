RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16250162511625216253>
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Підказка - лише із 90млн грн зібраних в перший рік через 30 років матимемо ~400млн.
А з урахуванням інфляції гривні ?
А з урахуванням інфляції долара(євро)?
Надіюсь Ви розумієте що відсотки по депо це +/- рівень щоб просто перекрити інфляцію
Тому гроші в банку НЕ РОСТУТЬ , максимум що відбувається - вони НЕ ВТРАЧАЮТЬ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27624
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:03

  Shaman написав:
  UA написав:Суть роботи органів прокуратури це доїти бізнес.
Це як звинувачувати вірус, що від нього хворіють та гинуть.
Завдання професійного генпрокурора це стримувати апетити підлеглих, щоб ті не погубили країну.

щирий погляд типичного представника "органів". але скільки пафосу... :lol:

Відразу видно обізнану людину ... )
Яка потім пише, яке погане суспільство в Україні
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12936
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

відразу видно, яка тема чутлива для форумчан. але дивно, є представник який через суд собі вибив захмарну пенсію - до нього питань немає 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11148
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:07

  pesikot написав:Тобто, з прикладом Hotab'а питаннь нема, це чудово

Мене коробить від слова "силовики", це щось московитське

Не всі чиновники отримають пенсії з солідарної системи, наприклад, судді
Інші, є сплата ЕСВ, який потім враховується в розмір майбутньої пенсії

До речі, тебе це теж особисто стосується. Поцікався питанням.

Стосовно солідарної системи, то вона у нас хронічна дефіцитна і потребує дотацій з бюджета, навіть без урахування суддів та інших з "довічним утриманням"

То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?

Какая разніці?
Одна дает, другая дразніца.
Напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.
Дотації ПФ - сьогодні є, завтра нема.
Чи можна взагалі Пф ліквідувати через процедуру банкрутства?))
UA
 
Повідомлень: 9986
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:10

  Shaman написав:відразу видно, яка тема чутлива для форумчан. але дивно, є представник який через суд собі вибив захмарну пенсію - до нього питань немає 8)

Український суд, самий справедливий суд в світі.
UA
 
Повідомлень: 9986
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:15

  Shaman написав:
  UA написав:Суть роботи органів прокуратури це доїти бізнес.
Це як звинувачувати вірус, що від нього хворіють та гинуть.
Завдання професійного генпрокурора це стримувати апетити підлеглих, щоб ті не погубили країну.

щирий погляд типичного представника "органів". але скільки пафосу... :lol:

щирий погляд людини не в теме , просто пустой пиз,'ж ші
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:30

  UA написав:
  pesikot написав:Тобто, з прикладом Hotab'а питаннь нема, це чудово

Мене коробить від слова "силовики", це щось московитське

Не всі чиновники отримають пенсії з солідарної системи, наприклад, судді
Інші, є сплата ЕСВ, який потім враховується в розмір майбутньої пенсії

До речі, тебе це теж особисто стосується. Поцікався питанням.

Стосовно солідарної системи, то вона у нас хронічна дефіцитна і потребує дотацій з бюджета, навіть без урахування суддів та інших з "довічним утриманням"

То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?

Какая разніці?
Одна дает, другая дразніца.
Напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.
Дотації ПФ - сьогодні є, завтра нема.


Ну то да, як собі, то UA & Banderlog хочуть "напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.", а на пенсіонерів - насрати

Потім, вони ж будуть лити сльози, які малі пенсії у пенсіонерів )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12936
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:37

  pesikot написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Тобто, з прикладом Hotab'а питаннь нема, це чудово

Мене коробить від слова "силовики", це щось московитське

Не всі чиновники отримають пенсії з солідарної системи, наприклад, судді
Інші, є сплата ЕСВ, який потім враховується в розмір майбутньої пенсії

До речі, тебе це теж особисто стосується. Поцікався питанням.

Стосовно солідарної системи, то вона у нас хронічна дефіцитна і потребує дотацій з бюджета, навіть без урахування суддів та інших з "довічним утриманням"

То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?

Какая разніці?
Одна дает, другая дразніца.
Напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.
Дотації ПФ - сьогодні є, завтра нема.


Ну то да, як собі, то UA & Banderlog хочуть "напряму з бюджету виглядає більш захищеним варіантом.", а на пенсіонерів - насрати

Потім, вони ж будуть лити сльози, які малі пенсії у пенсіонерів )

Смотря у каких , д,вбоёбам це не зрозуміти
п.с. смотрю сейчас Апостол и о,еваю от руководителей страні
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:43

  pesikot написав:
То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?
різниця є, мож буде не настільки дотаційна)
мене особисто це поки не стосується. Та і хрєнь то на рахунок пенсії, розвод для буратін. Помню до революції гідності переписувався з одним з активних в той час тутешніх авторів, на мінфіні він агітував за недержавні пенсійні фонди... цікаво що б він зараз сказав ?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4273
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:46

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
SATAN
 
Повідомлень: 41
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16250162511625216253>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 175857
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 372797
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1071765
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.