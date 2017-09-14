|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:36
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?
різниця є, мож буде не настільки дотаційна)
мене особисто це поки не стосується. Та і хрєнь то на рахунок пенсії, розвод для буратін.
Ти можешь писати хрєнь взагалі... але тут, стосується тебе особисто
Ти в ЗСУ, ти отримуєшь ЗП, з якої платиться ЕСВ
Сума сплаченої ЕСВ, потім, буде враховуватись для суми твоєї пенсії
Якщо ти цього не знав чи не хочешь знати, ти потім цим будешь користуватись, коли почнешь збирати доки про стаж для пенсії
Ти будешь це робити, тому не потрібно тобі робити отой вигляд, що тобі це не цікаво )))
Те що ти, коли будешь на пенсії, знову почнешь тягати контрабас через кордон, не відміняє того факту, що пенсію ти собі оформишь по максімуму ))
понятно що оформлю по максимуму, но не військову. Тільки через 10 років коли мені буде 55 це будуть копійки в смислі шаги.
Есв платиться з зарплати 33 тисяч так шо особо воно не вплине. щодо стажу для перерахунку рік за 3 в зоні бд, то вмене і без того вже стажу набігло за 30 років. Так шо не треба пугати бабусю великою пенсією)
2
1
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:43
Всіх, хто святкує сьогодні - зі Свят вечором
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:13
Banderlog
понятно що оформлю по максимуму, но не військову.
Та чому?))
Всього 12.5 років тре послужити. До 12.5 цивільних в додачу
3+ в тебе вже є. Залишилось небагато
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:22
Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав:
Поздоровляю з Різдвом усіх притомних!
"щоб він
сконав", скаже кожен про себе.(с)
нема волі назвать своими именами , типичьный ...
А может он предлагает нам варианты,не?
Стремясь попасть в разные целевые аудитории.
Или вы вообще не поняли, что я процитировал Президента Украины?
"типичный" без мягкого знака пишется.
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:26
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав:
Поздоровляю з Різдвом усіх притомних!
"щоб він
сконав", скаже кожен про себе.(с)
нема волі назвать своими именами , типичьный ...
А может он предлагает нам варианты,не?
Стремясь попасть в разные целевые аудитории.
Или вы вообще не поняли, что я процитировал Президента Украины?
"типичный" без мягкого знака пишется.
йти жарить шашлики тоді коли розміновували Чонгар ,по его приказу
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:40
Hotab написав:
3+ в тебе вже є. Залишилось небагато
Якщо буде мир і тут сіра зона між рф та Україною, я подумаю .
Комусь треба буде налагоджувати відносини між народами, не всеж забори строїти як чернівчанин Кулявлоба?
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:43
