Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:55
Banderlog написав: Hotab написав:
3+ в тебе вже є. Залишилось небагато
Якщо буде мир і тут сіра зона між рф та Україною, я подумаю .
Комусь треба буде налагоджувати відносини між народами, не всеж забори строїти як чернівчанин Кулявлоба?
налагоджувати відносини з руськими - це може, МОЖЕ перспектива через 40-50 років, тобто це вже не наше питання буде...
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:57
Banderlog написав: Hotab написав:
3+ в тебе вже є. Залишилось небагато
Якщо буде мир і тут сіра зона між рф та Україною, я подумаю .
Комусь треба буде налагоджувати відносини між народами, не всеж забори строїти як чернівчанин Кулявлоба?
Не гоні)))
Я 10 років тому не зовсім розумів про що мова, коли зустрічав людей, що рік-два як намєдні звільнились з армії і працюють в комерційній авіації . Вони всі казали «чому я не пішов раніше!!»
Зараз я їх добре розумію). І ніяка пенсія не перекриває недозароблене за всі роки в ЗСУ
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:01
SATAN написав:
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
бо їли немовлят
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:04
Shaman написав: Banderlog написав: Hotab написав:
3+ в тебе вже є. Залишилось небагато
Якщо буде мир і тут сіра зона між рф та Україною, я подумаю .
Комусь треба буде налагоджувати відносини між народами, не всеж забори строїти як чернівчанин Кулявлоба?
налагоджувати відносини з руськими - це може, МОЖЕ перспектива через 40-50 років, тобто це вже не наше питання буде...
Нагадувати про їх дідів прадідів але їм пох . бендерівці запрещают мне украинцу по происхождению разговаривать па русски
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:05
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?
різниця є, мож буде не настільки дотаційна)
мене особисто це поки не стосується. Та і хрєнь то на рахунок пенсії, розвод для буратін.
Ти можешь писати хрєнь взагалі... але тут, стосується тебе особисто
Ти в ЗСУ, ти отримуєшь ЗП, з якої платиться ЕСВ
Сума сплаченої ЕСВ, потім, буде враховуватись для суми твоєї пенсії
Якщо ти цього не знав чи не хочешь знати, ти потім цим будешь користуватись, коли почнешь збирати доки про стаж для пенсії
Зовсім не факт.
Перший рік я ще думав чи перестати платити ЄСВ як ФОП, чи простіше буде "подарувати" ті копійки державі, тому регулярно моніторив свій кабінет на сайтах податкової та ПФ + періодично зберігав ОК-7 з ДІЇ. І там були повні непонятки.
Зараз спеціально знайшов документи.
- станом на лютий 2023 - податок ПДФО платився щомісяця хоча суми майже ніколи не відповідали реальним виплатам, ЕСВ сплачено всього раз в березні 2022
- станом на березень 2023 - наш замполіт збирав заявки кому які потрібні довідки з бригади, я звичайно "замовив" в т.ч. і ОК-7 чи аналог (який будь-який роботодавець зобов"язаний надавати раз в рік). Зі слів замполіта - "финики сказали что ты офигел и они такого не делают". Але принаймі видали щось схоже на довідку про ПДФО - помісячно відповідає реальності, сума за 2022-й рік таки відповідає даним податкової, але розбіжності майже кожного місяця.
- станом на червень 2023 - в кабінеті ПФ та ОК-7 заднім числом
з"явилися дані за весь 22-й та 3 місяці 23-го
Я дуже сумніваюся що бригада виплачуючи ГЗ щось там "мутила" з податками, а тим більше цілий рік не виплачувала ЄСВ.
Більш схоже на те, що я як і справжні вислужені та чиновники - вже майже 4 роки не плачу ЄСВ в ПФ, але відповідні циферки в ПФ щорічно домальовуються, і вийшовши на пенсію теж щомісячно крастиму по 2-3 тисячі у тих хто внески в ПФ справді сплачував
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:08
Hotab написав: Banderlog написав: Hotab написав:
3+ в тебе вже є. Залишилось небагато
Якщо буде мир і тут сіра зона між рф та Україною, я подумаю .
Комусь треба буде налагоджувати відносини між народами, не всеж забори строїти як чернівчанин Кулявлоба?
Не гоні)))
Я 10 років тому не зовсім розумів про що мова, коли зустрічав людей, що рік-два як намєдні звільнились з армії і працюють в комерційній авіації . Вони всі казали «чому я не пішов раніше!!»
Зараз я їх добре розумію). І ніяка пенсія не перекриває недозароблене за всі роки в ЗСУ
так за поребриком всегда платили больше
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:09
candle645 написав:
Я дуже сумніваюся що бригада виплачуючи ГЗ щось там "мутила" з податками, а тим більше цілий рік не виплачувала ЄСВ.
Більш схоже на те, що я як і справжні вислужені та чиновники - вже майже 4 роки не плачу ЄСВ в ПФ, але відповідні циферки в ПФ щорічно домальовуються, і вийшовши на пенсію теж щомісячно крастиму по 2-3 тисячі у тих хто внески в ПФ справді сплачував
Не правильний висновок
Просто поясніть собі і сослуживцям що для того щоб отримати офіційно на руки 50000 з населення ЗІБРАЛИ 50000+22%+18+5=73000....
Може це когось стимулюватиме краще себе почувати і не вважати себе обділеним.
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:19
_hunter написав:
Просто ради интереса: "подготовленные" - это "курс молодого бойца" на 6 недель? 🤔
підготовлені, але з #нетойвосом і/або #ненавченівоювати
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:24
andrijk777 написав: M-Audio написав: flyman написав:
але тут спеціалісти з ЕШБ кажуть, що у всьому світі так і персональних пенсійних заощаджень не існує ніде і ніяк
Я хоч і не за ЕШБ, але теж давно кажу, що ніяких пенсійних заощаджень не існує. Всі ці фонди, внески та розрахунки визначають лише дві речі: 1) скільки від виробленого сьогодні повинно бути надано пенсіонерам, що щось виробляли вчора, а сьогодні вже нічого не виробляють, і 2) яку частку від загального пенсійного пирога отримає кожен конкретний пенсіонер.
І, якщо частка 1 буде занадто мала, то ніякі персональні пенсійні заощадження пенсіонера від жебрацтва не врятують. Хіба тільки змусити через державу виділяти на себе непропорційно велику частку загального пенсійного пирога. Так зараз робиться із суддівськими, прокурорськими та іншими чиновницькими пенсіями.
Наявніть якихось капіталів на i401k чи як його там правильно -- теж не запорука. Це працює, поки нинішні працюючі в цілому можуть поділитися, або є кого грабувати ззовні.
"Гарантований" пенсійний фонд - це якийсь склад з газовими балонами, одягом, взуттям і ліками, якого вистачить до кінця життя. Щось не знаю жодного такого.
Головна проблема пенсій - це те що коли їх вводили на одного пенсіонера було 10 працюючих. Все було зашибісь круто. 10 чоловік скидались на одного!
Зараз на одного пенсіонера 2-3 працюючих, а в деяких(наприклад України) фактично 1 до 1. Тому як не крути - тупік. Я не хочу віддавати 50% своєї зарплати щоб колишній прокурор отримував хорошу пенсію.
Я думаю з часом пенсії зникнуть, а буде просто соціальна допомога + твоя індивідуальна пенсія яку ти сам накопичив(добровільно). Така система сама чесна.
Ти забуваєш про автоматизацію, роботизацію, комп"ютеризацію, тепер ще ШІ-ція і т.п. технології в промисловості, с.г., торгівлі, послугах і як наслідок ріст продуктивності праці.
Наразі не потрібно "семеро з сошкою" щоб годувати "одного з ложкою".
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:27
candle645 написав:
- станом на червень 2023 - в кабінеті ПФ та ОК-7 заднім числом
з"явилися дані за весь 22-й та 3 місяці 23-го
Ти здивуєшься, але в кабінеті ПФУ дані не з"являются одразу, а завжди з затримкою
Конспірологію на цьому не потрібно розвивати
Станом на червень 2023 будуть дані за 3 місяці 2023 року
Зараз зайди в кабінет ПФУ, потім розкажешь
Тому що, зараз вже 2025 рік )
