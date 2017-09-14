Додано: Сер 24 гру, 2025 21:05

То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?

різниця є, мож буде не настільки дотаційна)

мене особисто це поки не стосується. Та і хрєнь то на рахунок пенсії, розвод для буратін.

Ти можешь писати хрєнь взагалі... але тут, стосується тебе особисто



Ти в ЗСУ, ти отримуєшь ЗП, з якої платиться ЕСВ

Сума сплаченої ЕСВ, потім, буде враховуватись для суми твоєї пенсії



Ти можешь писати хрєнь взагалі... але тут, стосується тебе особисто

Ти в ЗСУ, ти отримуєшь ЗП, з якої платиться ЕСВ

Сума сплаченої ЕСВ, потім, буде враховуватись для суми твоєї пенсії

Якщо ти цього не знав чи не хочешь знати, ти потім цим будешь користуватись, коли почнешь збирати доки про стаж для пенсії

Зовсім не факт.Перший рік я ще думав чи перестати платити ЄСВ як ФОП, чи простіше буде "подарувати" ті копійки державі, тому регулярно моніторив свій кабінет на сайтах податкової та ПФ + періодично зберігав ОК-7 з ДІЇ. І там були повні непонятки.Зараз спеціально знайшов документи.- станом на лютий 2023 - податок ПДФО платився щомісяця хоча суми майже ніколи не відповідали реальним виплатам, ЕСВ сплачено всього раз в березні 2022- станом на березень 2023 - наш замполіт збирав заявки кому які потрібні довідки з бригади, я звичайно "замовив" в т.ч. і ОК-7 чи аналог (який будь-який роботодавець зобов"язаний надавати раз в рік). Зі слів замполіта - "финики сказали что ты офигел и они такого не делают". Але принаймі видали щось схоже на довідку про ПДФО - помісячно відповідає реальності, сума за 2022-й рік таки відповідає даним податкової, але розбіжності майже кожного місяця.- станом на червень 2023 - в кабінеті ПФ та ОК-7з"явилися дані за весь 22-й та 3 місяці 23-гоЯ дуже сумніваюся що бригада виплачуючи ГЗ щось там "мутила" з податками, а тим більше цілий рік не виплачувала ЄСВ.Більш схоже на те, що я як і справжні вислужені та чиновники - вже майже 4 роки не плачу ЄСВ в ПФ, але відповідні циферки в ПФ щорічно домальовуються, і вийшовши на пенсію теж щомісячно крастиму по 2-3 тисячі у тих хто внески в ПФ справді сплачував