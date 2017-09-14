|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:36
whois2010 написав: АндрейМ написав:
В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків. Із заробітної плати найманого працівника роботодавець утримує і перераховує державі лише ПДФО та військовий збір. Усе. Працівник може самостійно відкладати гроші на пенсію.
А ЄСВ роботодавець приносить з дому і благодійно перераховує за кожного робітника.
ЄСВ це така ж частина зароблених робітником коштів, як і ПДФО і військ.збір. У нас просто "тєкст напісан по-дурацкі". А треба щоб робітник отримував повністю всі кошти і самостійно оплачував і податки, і ЄСВ.
Роботодавець виконує лише роль агента між робітником і державою.
йому вже це не один раз писали, але там заїджена платівка: "В Україні працівники нічого, абсолютно нічого, не сплачують в якості пенсійних внесків."
flyman
Повідомлень: 41897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
1
4
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:15
pesikot написав: candle645 написав:
- станом на червень 2023 - в кабінеті ПФ та ОК-7 заднім числом
з"явилися дані за весь 22-й та 3 місяці 23-го
Ти здивуєшься, але в кабінеті ПФУ дані не з"являются одразу, а завжди з затримкою
Конспірологію на цьому не потрібно розвивати
Станом на червень 2023 будуть дані за 3 місяці 2023 року
Зараз зайди в кабінет ПФУ, потім розкажешь
Тому що, зараз вже 2025 рік )
Зайшов, ще раз побачив ЄСВ, заплачене мною як ФОП-ом 5-го грудня цього (дві тисячі двадцять п"ятого) року. І взагалі жодних затримок більше місяця коли йшлося про сплату ЄСВ як ФОП за 15+ років ніколи не спостерігав.
А мова йде про "затримку" понад рік, задокументовану офіційними довідками OK-7 які підписані ЕЦП/КЕП ПФу.
candle645
Повідомлень: 289
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:32
candle645 написав: pesikot написав: candle645 написав:
- станом на червень 2023 - в кабінеті ПФ та ОК-7 заднім числом
з"явилися дані за весь 22-й та 3 місяці 23-го
Ти здивуєшься, але в кабінеті ПФУ дані не з"являются одразу, а завжди з затримкою
Конспірологію на цьому не потрібно розвивати
Станом на червень 2023 будуть дані за 3 місяці 2023 року
Зараз зайди в кабінет ПФУ, потім розкажешь
Тому що, зараз вже 2025 рік )
Зайшов, ще раз побачив ЄСВ, заплачене мною як ФОП-ом 5-го грудня цього (дві тисячі двадцять п"ятого) року. І взагалі жодних затримок більше місяця коли йшлося про сплату ЄСВ як ФОП за 15+ років ніколи не спостерігав.
А мова йде про "затримку" понад рік, задокументовану офіційними довідками OK-7 які підписані ЕЦП/КЕП ПФу.
Ви ще запитайте у зе як здавати звіти директору и бухгалтеру юрособи з окопа?
Vadim_
Повідомлень: 4185
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:39
кому цікаво 13:30
flyman
Повідомлень: 41897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
1
4
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:40
Shaman написав: Banderlog написав: Hotab написав:
3+ в тебе вже є. Залишилось небагато
Якщо буде мир і тут сіра зона між рф та Україною, я подумаю .
Комусь треба буде налагоджувати відносини між народами, не всеж забори строїти як чернівчанин Кулявлоба?
налагоджувати відносини з руськими - це може, МОЖЕ перспектива через 40-50 років, тобто це вже не наше питання буде...
Ага, буде залізний занавєс імені Кулявлоба)
Не будь наївний з того боку українці криму, донецьку та луганську я вже не кажу про сімейні та дружні звязки між українцями і росіянами. І понятно, що ціни на товари будуть різні.
А якщо є перепад в цінах і давні соціальні звязки та мовна понятність то тут торгівля буде йти повним ходом.
Banderlog
Повідомлень: 4279
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:41
Vadim_ написав: flyman написав: Vadim_ написав:
як і военні за фахом воювати в окопі не тцк чі десь там далеко
впенвсами, цікава ситуація, вони "самі собі пенсію заробляють і оплачують"
вони паразіти на тілі України
усі , навіть "інваліди" , держслужбовці зобовьязані пройти через окоп на пів року, з ротацією а потім знову в окоп
Це чому Ви так собі рішили?
і хто буде їх бусифікувати якщо вони не згодні?
Banderlog
Повідомлень: 4279
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:54
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Якщо буде мир і тут сіра зона між рф та Україною, я подумаю .
Комусь треба буде налагоджувати відносини між народами, не всеж забори строїти як чернівчанин Кулявлоба?
налагоджувати відносини з руськими - це може, МОЖЕ перспектива через 40-50 років, тобто це вже не наше питання буде...
Ага, буде залізний занавєс імені Кулявлоба)
Не будь наївний з того боку українці криму, донецьку та луганську я вже не кажу про сімейні та дружні звязки між українцями і росіянами. І понятно, що ціни на товари будуть різні.
А якщо є перепад в цінах і давні соціальні звязки та мовна понятність то тут торгівля буде йти повним ходом.
це ти готовий все забути та торгувати зі співвірянами. а Україна ще нескоро забуде ці чотири роки. й як знищували окупантів, й їх звірства. та й там розповідають казки, що москалів тут на сніданок їдять.
буде як в Кореї - й мова одна, й нація. але за поребриком ще й такий собі табір побудують. а якщо не побудують, то так будеш з чеченами чи вірменами торгувати, які під себе підімнуть
Shaman
Повідомлень: 11154
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
2
4
5
Додано: Чет 25 гру, 2025 00:37
Shaman написав: Banderlog написав:
Ага, буде залізний занавєс імені Кулявлоба)
Не будь наївний з того боку українці криму, донецьку та луганську я вже не кажу про сімейні та дружні звязки між українцями і росіянами. І понятно, що ціни на товари будуть різні.
А якщо є перепад в цінах і давні соціальні звязки та мовна понятність то тут торгівля буде йти повним ходом.
це ти готовий все забути та торгувати зі співвірянами. а Україна ще нескоро забуде ці чотири роки. й як знищували окупантів, й їх звірства. та й там розповідають казки, що москалів тут на сніданок їдять.
буде як в Кореї - й мова одна, й нація. але за поребриком ще й такий собі табір побудують. а якщо не побудують, то так будеш з чеченами чи вірменами торгувати, які під себе підімнуть
А ти за Україну не розписуйся.
Адекватно мислячі люди знайдуться з обох сторін лінії розмежування. В нас бензин по якій ціні буде? А в росії? Бензин потече в Україну обовязково. Це закон економіки. які б казочки не розказували парторги.
В першій світовій італійці проти німців теж воювали а через 22 роки вже створили обєднану європу
так як в кореї тут не буде лінія розмежування занадто довга та і обидві держави капіталістичні. І даж більше, в нас одна валюта- долари) мож з часом в Україні і юань буде в кожного під подушкою.
Banderlog
Повідомлень: 4279
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 03:02
буде як в Кореї - й мова одна, й нація. але за поребриком ще й такий собі табір побудують.
Не буде.
Буде вiйна до останнього подиху.
Або ми, або вони.
Та й у вибори не вiрю, зiрвуть обстрiлами та мухлюванням.
Треба просто прийняти дiйснiсть.
SATAN
Повідомлень: 42
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 03:16
SATAN написав:
буде як в Кореї - й мова одна, й нація. але за поребриком ще й такий собі табір побудують.
Не буде.
Буде вiйна до останнього подиху.
Або ми, або вони.
Та й у вибори не вiрю, зiрвуть обстрiлами та мухлюванням.
Треба просто прийняти дiйснiсть.
не буває таких війн, до останнього подиху.
Після миру буде війна а після війни мир.
Так було і так буде. Не всі правда доживуть, но то вже таке... пани воюють а в хлопів чуби тріщать.
Краще б два вови в вийшли 1 на 1, з лопатами і били б один одного до останнього подиху)
дивись і переговори пішли веселіше і по містах б не прилітало а так вже скоро 4 роки, пора б і завязувати, хоть на пару років.
Banderlog
Повідомлень: 4279
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
2
1
