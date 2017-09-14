Додано: Чет 25 гру, 2025 03:45

Banderlog не буває таких війн, до останнього подиху.

Ну почему же?Жили-были индейцы в Америке.По-своему жили, даже вот какие-то Строения монументальные сооружали, как майя.Интересно, вот куда они подевались? Остатки выживших, я бы не назвал уже народами, так... ошмётки.Сказать, в чем основная беда индейцев?Богатая и Щедрая земля!Знаете, зачем массово внедряют инсектопротеины? Да проблемы будут со жратвой!Народа всё больше и больше на Земле! Спрос на жратву!Украина?Просто подарок Бога, на самом деле! Тут и земля и реки и леса и море, полезных ископаемых - считай "вся таблица Менделеева"!Вы и правда считали, что вот кто-то нам оставит право это всё пользовать "на шару"?Нет, конечно.Просто, у Запада свои методы, у варваров- свои.Как определить вероятность прогноза будущего?Всё просто.Задать себе вопрос "А что после войны?"Вот.. какие, собственно Цели у этой войны!Реальные а не "озвучиваемые пролетариату со стороны СМИ"?Всё очень просто, видите!