Banderlog написав:... Коли наша влада відмовилась від заключення миру в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.
а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...
pesikot написав:Різдво сьогодні люди святкують, бачив вертеп ходив по місту, людей багато було
Вчора колядники ходили
Христос народився! Славімо його! У Мико від ранку на базарі: мертві бджоли не гудуть (а якщо гудуть, то тихо). Частина продавців (розумні люди) навіть не вийшли на торгові точки(магазини). У супермаркеті, який там же на ринку знаходиться теж немає людей. Таке враження, що 1 січня сьогодні.))
Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.