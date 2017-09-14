RSS
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:13

  fox767676 написав:
  flyman написав:Волгарь ти?


сам ти волгарь
текст з історії України, підручник для 7 класу

це не тобі
flyman
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Чернігові
У Чернігові 25 грудня під час повітряної тривоги о 12:56 пролунав вибух. Російський дрон влучив у багатоповерхівку.
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А якщо є перепад в цінах і давні соціальні звязки та мовна понятність то тут торгівля буде йти повним ходом.
Ага
особливо останні 70 років між Південною і Північною Кореями... такий торг йде, аж вуха від вибухів мін закладає....
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:24

  Banderlog написав:...
Коли наша влада відмовилась від заключення миру в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.

а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:32

Наш вирок
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 13:59

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Коли наша влада відмовилась від заключення миру в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.

а перемовин про мир за попередні роки не було

Понятно, что не было: вся делегация в полном составе с криками "ой, всьо!" взяла и убежала. А потом ещё и "предводитель" отдельный мораторий выпустил :lol:
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:31

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Коли наша влада відмовилась від заключення миру в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.

а перемовин про мир за попередні роки не було

Понятно, что не было: вся делегация в полном составе с криками "ой, всьо!" взяла и убежала.

Это ты про Мудинского ? ))
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Псо, ты забыл кто потужно запретил сам себе проводить переговоры с балалаечниками до кордронов 91го року?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:48

  pesikot написав:Різдво сьогодні люди святкують, бачив вертеп ходив по місту, людей багато було

Вчора колядники ходили

Христос народився! Славімо його!
У Мико від ранку на базарі: мертві бджоли не гудуть (а якщо гудуть, то тихо). Частина продавців (розумні люди) навіть не вийшли на торгові точки(магазини). У супермаркеті, який там же на ринку знаходиться теж немає людей. Таке враження, що 1 січня сьогодні.))
fler
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 15:12

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Коли наша влада відмовилась від заключення миру в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.

а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...

Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.
Banderlog
