|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:01
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Насправді мирного плану в вас нема, тим більше плану перемоги. Все що пропонує Зе - давайте дальше воювати, щоб Путін не напав на нато
Мирний план є, він пропонуєтьтся.
такий як зара пропонується треба було рік тому пропонувати, але ви тоді це називали зрадою і хотіли до останньої верби. І останнього комбайнера
Брехня - то гріх, а ти у нас людина віруюча
Це ж ми, безбожники, знаємо про це
Як "Путін хоче миру" (с) твій, ми всі бачимо
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12953
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:04
sashaqbl написав:
Білецький каже, що протягом осені втрати в русні перевищують поповнення. Це позитивна новина.
Загалом, події розвиваються дедалі цікавіше. Можна би робити ставки, якби не доводилося брати участь в цьому.
Ставки вже робляться на Polymarket. І нічого втішного там для нас нема. Гравці ставлять на війну до останнього українця.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4286
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:08
Banderlog написав: sashaqbl написав:
Білецький каже, що протягом осені втрати в русні перевищують поповнення. Це позитивна новина.
Загалом, події розвиваються дедалі цікавіше. Можна би робити ставки, якби не доводилося брати участь в цьому.
Ставки вже робляться на Polymarket. І нічого втішного там для нас нема. Гравці ставлять на війну до останнього українця.
Як у тебе все погано ... ставки ... рука-лице ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12953
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:08
pesikot написав:
Брехня - то гріх, а ти у нас людина віруюча
ну раз не брешете то давай блекаут в москві. Чи ще рано?
Іще раз, коли по твому плану демобілізація? Бо чую що піаніст обіцяє що мобілізації не буде після перемирря а як щодо демобілізації? Після кави в ялті?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4286
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:13
Banderlog написав:
pesikot написав:
Брехня - то гріх, а ти у нас людина віруюча
ну раз не брешете то давай блекаут в москві. Чи ще рано?
Іще раз, коли по твому плану демобілізація? Бо чую що піаніст обіцяє що мобілізації не буде після перемирря а як щодо демобілізації? Після кави в ялті?
Таке відчуття, що ти брешешь з любові до брехні
Тому, навіть не пам"ятаєшь про що ти писав )
Мова йшла про тебе, що саме ти пишешь
Про демобілізацію я тобі багато разів писав, якщо ти не здатен це зрозуміти, то повторюватись мені немає жодного сенсу
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12953
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:18
pesikot написав:
Про демобілізацію я тобі багато разів писав, якщо ти не здатен це зрозуміти, то повторюватись мені немає жодного сенсу
ну то напиши ще раз, але правду - що вас трогати не можно а ті хто пішов 22му лохи. Скільки часу треба вам що поміняти тих хто мобілізований в 22му? Чи ти ждеш поки ми самі вернемось?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4286
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:29
Banderlog написав: pesikot написав:
Про демобілізацію я тобі багато разів писав, якщо ти не здатен це зрозуміти, то повторюватись мені немає жодного сенсу
ну то напиши ще раз, але правду - що вас трогати не можно а ті хто пішов 22му лохи.
Я тобі вже писав, що не потрібно жити в світі рожевих ілюзій
"Нєт очарованія - нет разочарованія"
Чомусь ти вирішив, що до кінця року точно буде демобілізація ... чому ти так вирішив, мені невідомо
Де ти про це прочитав, мені теж невідомо
Претензії виставляй до тих, у кого це ти прочитав, а не до мене
Я писав геть зовсім інше
Я не вважаю, що ті хто пішов в 22-му - лохі.
З чого ти так вирішив ? Мені теж невідомо
У мене до тих людей - велика повага
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12953
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:07
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Про демобілізацію я тобі багато разів писав, якщо ти не здатен це зрозуміти, то повторюватись мені немає жодного сенсу
ну то напиши ще раз, але правду - що вас трогати не можно а ті хто пішов 22му лохи.
Я тобі вже писав, що не потрібно жити в світі рожевих ілюзій
"Нєт очарованія - нет разочарованія"
Чомусь ти вирішив, що до кінця року точно буде демобілізація ... чому ти так вирішив, мені невідомо
Де ти про це прочитав, мені теж невідомо
Претензії виставляй до тих, у кого це ти прочитав, а не до мене
Я писав геть зовсім інше
Я не вважаю, що ті хто пішов в 22-му - лохі.
З чого ти так вирішив ? Мені теж невідомо
У мене до тих людей - велика повага
іди ти з своєю повагою лісом.
Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас?
Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються.
і вже почали масово іти зі зброєю.
хоть секретьте це хоть не секретьте,
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4286
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:11
alex_dvornichenko написав:
Раде срочно нужно сделать 2 вещи:
1. Дать больше полномочий ТЦК, что бы силовые методы принуждения стали законными.
2. Дать больше выбора мобилизованным, включая альтернативные виды повинностей: денежные (откуп), трудовая и т.д.
А то этот силовой отлов ярых нежелающих служить выглядит под любым ракурсом незаконным безпределом и только увеличивает число СЗЧ.
а де право першої брачної ночі вищосортним?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41904
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:13
Banderlog написав:
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14237
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1460 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|176718
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|373891
|
|
|6076
|1073600
|
|