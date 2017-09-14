Додано: П'ят 26 гру, 2025 05:59

Ой+ написав: З Різдвом поважне панство!

Християнської поведінки хоч на день.

Електрики без обмежень.

https://kiev.informator.ua/uk/zaryadzha ... idklyuchen

Парадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергії

Цікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами.

Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.

Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.

Господар Вельзевула написав: Ой+ написав: Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму?

Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму?



Он он че. Суспильство. Скоро раскулачивать придут.

Не зря я на столбе свет во дворе свет выключаю во время отключений, боюсь хату спалят.

Он на майдан выходите и требуйте ограничить мощности на нос по 2кВт, а Дейи все сдать на ЗСУ!



Иногда Зеленский мне кажется адекватнейшим человеком по сравнению с тем, что творили бы некоторые выходцы из народа..

Говорят Зеленский устроил сортовость.

Что устроил бы очередной Марат из народа? Новый 37-ой?

З антимайданівців найадекватніший янук чи пшонка? Бо інші, що позалишались, таке городять.Поясню ще раз на умовному прикладі. Умовно маємо 1 мГв і 1000 споживачів із середнім споживанням 2кВт в час пік. Здавалось би можна 50% часу дати одним, а 50% іншим, але якщо після відключення 26% тягне по 5 кВт (вже навіть не рахую по 37 кВт) ще стільки ж по 4 кВт, то щоб збалансувати можливості потрібно вже давати е/е грубо кажучи тільки третину часу.Тепер питання до вихідців не з народу, що краще і для них в тому числі, не мати більшу частину часу е/е зовсім, чи мати в пікові періоди хоча би 1 кВт/год на помешкання, а в інші періоди без обмеження?Або варіант два - ринковий. Різна динамічна вартість е/е в різний час від <1 грн до 20грн. І якщо хтось в дефіцитний час пік тягне по максимуму, бо хоче в портках в теплій хаті гуляти в найбільші морози, то хай і платить за це без дотації, а з прибутком для виробників та транспортувальників е/е. Чогось підозрюю що за такого розкладу також би більшість перебудувалась і самообмежилась, а потреба у відключеннях відпала.