Banderlog написав:Чуєш, трансопес ) мені до твоєї пянки діла нема, пий закусюй, поки народ 4 роки на фронті. Но знай, шо скоро і ми випєм. Як писав пророк українського народу Тарас Григорович Шевченко. Ой не пєть си горівочка, не пютси й меди. Не буд ети шинкувати прокляті жи ди, ой не пєси теє пиво а я буду пить ! Не дам же вам вражим ляхам добре в Україні жить! Алілуя!
а ти що, ще трохи тойво, "електрик", і відповідною символікою?
Член махновского штаба А. Чубенко впоследствии неоднократно давал показания следователям ЧК и ОГПУ Украины по факту убийства Григорьева. Он показал, что после махновских делегатов часа через два прибыл сам Григорьев вместе со своим штабом. «При входе Григорьева его первыми словами были: «А у вас тут жидов нет?» Кто-то ему ответил, что есть. Он заявил: «Так будем бить!» В это время подошёл Махно и спросил: «Это ваш универсал?». Григорьев ответил: «Да, мой!». Махно ничего не сказал, а только покачал головой и сказал, что он немного с ним не согласен.
Banderlog написав:іди ти з своєю повагою лісом. Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас? Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються. і вже почали масово іти зі зброєю. хоть секретьте це хоть не секретьте, на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати . не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))
як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...
ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.
йди відпочивай, бо вже дах в тебе їде...
хай їде. Тобі яйцун, яке діло до мого даху ? ти цу хрєнь і долярчику писав про щось треба мати. Справивси він? Нє, друже, так не буде як вам хочеться... так не буде! І таких як ти ще до мене доставлять, а може і тебе)
доставлять, доставлять - перевірити, як так херр майор майно своє наживає... а то все йому лаври Міндіча не дають спокою - такі гроші й повз нього...
ти тут вирішив на всіх лайна накинути? поки більше на тобі...
Член махновского штаба А. Чубенко впоследствии неоднократно давал показания следователям ЧК и ОГПУ Украины по факту убийства Григорьева. Он показал, что после махновских делегатов часа через два прибыл сам Григорьев вместе со своим штабом. «При входе Григорьева его первыми словами были: «А у вас тут жидов нет?» Кто-то ему ответил, что есть. Он заявил: «Так будем бить!» В это время подошёл Махно и спросил: «Это ваш универсал?». Григорьев ответил: «Да, мой!». Махно ничего не сказал, а только покачал головой и сказал, что он немного с ним не согласен
я теж трохи не згоден. Сентиментильний став на старість. В молодості общався на тему поезії з юристками. Серед них є й красиві, не у всіх очі на викат як в гринчук Но більшість вже виїхало, молодих нема, лиш старі. А всяка стара баба відьма
Banderlog написав:я теж трохи не згоден. Сентиментильний став на старість. В молодості общався на тему поезії з юристками. Серед них є й красиві, не у всіх очі на викат як в гринчук Но більшість вже виїхало, молодих нема, лиш старі. А всяка стара баба відьма
важлива компонента генофонда втрачена теж була м.н.с розкріпачена\перекріпачена , можно було навіть бити. тільки елегантно недавно загуглив свою стареньку знайшов на лінкедин але іерогліфи справа наліво
Доречі. Я за нею у 2013 дуже вбивався. Дуже хотів повернути. Квіти то-сьо слав. Зацікавився подорожами в часі - ну типу самому собі у минуле звістуц відправити собі щоб втримати її. На форумах не я один такий був. Знайшов книгу нєкоєго времяоніка. Типу він теж міг з майбутнього собі звістки передавати. Книга десь 2000р, він описує свою молодість на початку 90-х. І типа промоутить себе письменникам якимось і розповідає про події які стануться у майбутньому. І там про війну України з рф, типа в УКраїні до влали прийде хунта і пожене його на війну. То я читаю. у жовтні 2013 книгк 2000р, і сміюсь - ну чувак загнався, хунта , війна, хаха!!
Banderlog написав:я теж трохи не згоден. Сентиментильний став на старість. В молодості общався на тему поезії з юристками. Серед них є й красиві, не у всіх очі на викат як в гринчук Но більшість вже виїхало, молодих нема, лиш старі. А всяка стара баба відьма
важлива компонента генофонда втрачена теж була м.н.с розкріпачена\перекріпачена , можно було навіть бити. тільки елегантно недавно загуглив свою стареньку знайшов на лінкедин але іерогліфи справа наліво
Доречі. Я за нею у 2013 дуже вбивався. Дуже хотів повернути. Квіти то-сьо слав. Зацікавився подорожами в часі - ну типу самому собі у минуле звістуц відправити собі щоб втримати її. На форумах не я один такий був. Знайшов книгу нєкоєго времяоніка. Типу він теж міг з майбутнього собі звістки передавати. Книга десь 2000р, він описує свою молодість на початку 90-х. І типа промоутить себе письменникам якимось і розповідає про події які стануться у майбутньому. І там про війну України з рф, типа в УКраїні до влали прийде хунта і пожене його на війну. То я читаю. у жовтні 2013 книгк 2000р, і сміюсь - ну чувак загнався, хунта , війна, хаха!!
який ще генофонд із глибокими і тугими як то кажуть, очима. А що за серфер у часі, можна дати навідку?
Кстати, если брать ВВП СССР там, Британии во время Второй Мировой, то во многом - В ДОЛГ! А вот Германия и США, на свои. США - красавцы, рост ВВП с 1938 по 1945, почти в два раза! Вот, что значит - хитрая и умная власть. Американцев погибло во Второй Мировой - 418 000 человек. Украинцев.. 8 млн!!! И в СССР нам втюхивали о какой-то там "победе в вмв"! Минус 8 млн, разрушенные города и пр-во! Какая там "пабеда"?
Ой+ написав:З Різдвом поважне панство! Християнської поведінки хоч на день. Електрики без обмежень.
Заряджальна лихоманка: чверть киян почали споживати більше світла під час відключень https://kiev.informator.ua/uk/zaryadzha ... idklyuchen Парадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергії Цікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами. Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.
Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.
Господар Вельзевула написав:
Ой+ написав:Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму?
Он он че. Суспильство. Скоро раскулачивать придут. Не зря я на столбе свет во дворе свет выключаю во время отключений, боюсь хату спалят. Он на майдан выходите и требуйте ограничить мощности на нос по 2кВт, а Дейи все сдать на ЗСУ!
Иногда Зеленский мне кажется адекватнейшим человеком по сравнению с тем, что творили бы некоторые выходцы из народа.. Говорят Зеленский устроил сортовость. Что устроил бы очередной Марат из народа? Новый 37-ой? И кто хуже-опричники или комсомольцы?
З антимайданівців найадекватніший янук чи пшонка? Бо інші, що позалишались, таке городять. Поясню ще раз на умовному прикладі. Умовно маємо 1 мГв і 1000 споживачів із середнім споживанням 2кВт в час пік. Здавалось би можна 50% часу дати одним, а 50% іншим, але якщо після відключення 26% тягне по 5 кВт (вже навіть не рахую по 37 кВт) ще стільки ж по 4 кВт, то щоб збалансувати можливості потрібно вже давати е/е грубо кажучи тільки третину часу. Тепер питання до вихідців не з народу, що краще і для них в тому числі, не мати більшу частину часу е/е зовсім, чи мати в пікові періоди хоча би 1 кВт/год на помешкання, а в інші періоди без обмеження? Або варіант два - ринковий. Різна динамічна вартість е/е в різний час від <1 грн до 20грн. І якщо хтось в дефіцитний час пік тягне по максимуму, бо хоче в портках в теплій хаті гуляти в найбільші морози, то хай і платить за це без дотації, а з прибутком для виробників та транспортувальників е/е. Чогось підозрюю що за такого розкладу також би більшість перебудувалась і самообмежилась, а потреба у відключеннях відпала.
prodigy написав:вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко), потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт)
Точка зору визначається місцем сидіння. Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму? Взагалі найкраще геометрична шкала за споживання, різна ціна у різний час, споживаєш 37 кВт в час пік, то плати відповідно. Все ж таки в час війни влада би мала напрягтись, щоб хоч гарантований мінімум забезпечити як найбільшому числу, а 1800 окрім опалення це вражає. Я от з чималою сім'єю до 100 вкладаюсь і першу чергу з мотивів солідарності. У 2014 народилась наймолодша дитина, якраз 10-не підвищення цін на газ, зразу загартувалась і рідко хворіє. А зимою бачив як пенси по сусідству відкривали навстіж вікна, бо наполегливо випалювали дотла субсидію, а то переживали що заберуть. Якось ось така свідомість і такий колективний результат як маємо.
стосовно 37квт, я маю потужність але майже ніколи цим не користуюсь до речі, у мене вчора вимкнули на районі електрику з 1100-1400 (саме в час пік, коли у нас багато СЄС, моя могла б дати в мережу десь 28-30квт за 3 години), а дала 1 квт подивився моє споживання за вчора 24квт електрики(2квт на годину) і 14куб.м газу (при тому що погода мерзенна -7С (штормовий вітер, по відчуттям -22С), мій будинок за 4 години тільки почав нагріватись і вимкнули. Ви бачите на вулицях освітлення? вам воно потрібно? мені НІ. А іншим людям потрібно, тому не забивайте голову тим, що хтось має електрику(чи потенційні 37квт), бо за це заплачені гроші.
Я от з чималою сім'єю до 100 вкладаюсь
з березня по жовтень теж вкладаюсь у 110квт листопад-лютий -500квт(а реально щоб мати комфортну температуру хоч би 19-20с по будинку, я мав би витрачати десь 15к грн по температурі +5-8С, і 30к грн при -7-5с, а якщо -20с, то десь 1,5-2к грн на день