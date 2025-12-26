У нього немає глобуса. А я купив ще у радянські часи .
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 08:43
Додано: П'ят 26 гру, 2025 08:50
Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-85)
1. Сибарит +3
2. барабашов +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. prodigy -5
23. fox767676 -18
24. Hotab -35
Зміни у хотаба, шамана
Приєднвся до спілкування maniachello
Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:29
Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:31
