Ми такі бідні, бо в нас кілька разів крала чужа влада (імперіалісти), далі крала власна влада, а зачасту ще власна влада і неефективно керувала...
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
з 15 серпня 1971 Річард Ніксон запустив друкарський станок, просто раніше була більш компетентна влада, яка не зловживала станком постійно.
зараз створили такі умови, що з кожним роком заробити першу тону золота (еквівалент мільйону $ до запуску піраміди), все важче і важче.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 26 гру, 2025 16:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:47
Причому тут "розпалася iмперiя" та програв?
На прикладi iнвестування?
Ви вклали 1 млн гривень та через рiк продали "asset" за 1млн 10тис грн.
Перемога?
Але, за цей час - iнфляцiя - 10%!
То яка це у бiса перемога?
Аналогiчно й вiйнi, насправдi.
Якби Британiя, наприклад - перемогла у ДСВ, то фунт не втратив би свою вагомiсть у свiтi порiвняно до Доляра!
А ось "розпад британської Iмперiї - це вже як слiдство, причому - не обов`язкове!
Ахтунг, фьюч на золото - пiдiйшов до дуже важливого рiвня!
Можлива Коррекцiя.
Хоча, кому вону тут треба?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00
1.Ніхто з притомних людей не рахує інвестиції в гривнях.
2.Не бачу нічого спільного між інвестуванням і війною.
3.У війни також є критерії. Головний - території. СРСР отримав додаткові території по результатах війни - значить переміг.
Британія - не перемогла. Перемогли союзники. Перемога Британії - це фікція, лозунг, а не факт. Це для піпла, щоб він схавав.
Це все достатньо прості речі. Дивно що ви не розумієте їх.
