RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16261162621626316264
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:без зайвої конспірології на кшталт ми такі бідні, бо в нас все вкрали імперіалісти (звісно імперіалісти, а не власна корумпована верхівка)

Ми такі бідні, бо в нас кілька разів крала чужа влада (імперіалісти), далі крала власна влада, а зачасту ще власна влада і неефективно керувала...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5798
З нами з: 29.07.22
Подякував: 920 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:приводу Заходу, друкарський станок та піраміда - про це можна казати року з 2008. й трохи 1990-2000рр

з 15 серпня 1971 Річард Ніксон запустив друкарський станок, просто раніше була більш компетентна влада, яка не зловживала станком постійно.
  Shaman написав:простіше примножувати, аніж заробляти перший мільйон...

зараз створили такі умови, що з кожним роком заробити першу тону золота (еквівалент мільйону $ до запуску піраміди), все важче і важче.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 26 гру, 2025 16:15, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5798
З нами з: 29.07.22
Подякував: 920 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:47

andrijk777 Якщо б СРСР програв то напевно б імперія розпалась в 40-х а не в 90-х.

Причому тут "розпалася iмперiя" та програв?
На прикладi iнвестування?
Ви вклали 1 млн гривень та через рiк продали "asset" за 1млн 10тис грн.
Перемога?
Але, за цей час - iнфляцiя - 10%! :D
То яка це у бiса перемога?

Аналогiчно й вiйнi, насправдi.

Якби Британiя, наприклад - перемогла у ДСВ, то фунт не втратив би свою вагомiсть у свiтi порiвняно до Доляра!

А ось "розпад британської Iмперiї - це вже як слiдство, причому - не обов`язкове!
Ахтунг, фьюч на золото - пiдiйшов до дуже важливого рiвня!
Можлива Коррекцiя.
Хоча, кому вону тут треба? :D
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00

  SATAN написав:
andrijk777 Якщо б СРСР програв то напевно б імперія розпалась в 40-х а не в 90-х.

Причому тут "розпалася iмперiя" та програв?
На прикладi iнвестування?
Ви вклали 1 млн гривень та через рiк продали "asset" за 1млн 10тис грн.
Перемога?
Але, за цей час - iнфляцiя - 10%! :D
То яка це у бiса перемога?

Аналогiчно й вiйнi, насправдi.

Якби Британiя, наприклад - перемогла у ДСВ, то фунт не втратив би свою вагомiсть у свiтi порiвняно до Доляра!

А ось "розпад британської Iмперiї - це вже як слiдство, причому - не обов`язкове!
Ахтунг, фьюч на золото - пiдiйшов до дуже важливого рiвня!
Можлива Коррекцiя.
Хоча, кому вону тут треба? :D

1.Ніхто з притомних людей не рахує інвестиції в гривнях.
2.Не бачу нічого спільного між інвестуванням і війною.
3.У війни також є критерії. Головний - території. СРСР отримав додаткові території по результатах війни - значить переміг.
Британія - не перемогла. Перемогли союзники. Перемога Британії - це фікція, лозунг, а не факт. Це для піпла, щоб він схавав.
Це все достатньо прості речі. Дивно що ви не розумієте їх.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7167
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16261162621626316264
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 177453
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 374957
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1075074
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10415)
26.12.2025 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.