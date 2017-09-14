RSS
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:26

  SATAN написав:

  SATAN написав:
andrijk777 Коли я говорю США, СРСР чи Китай я ЗАВЖДИ маю на увазі керівництво США, керівництво СРСР і керівництво Китаю

Ой не могу!
Ни пiтун ни Трамп, реально -ничего не решают!

Хто рішає? Марсіани, рептілоїди?
Тільки не треба розмитих фраз, типу "партії".
Прізвища, будь-ласка, якщо це люди.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:30

Xenon

Xenon ❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.

Да бред :D
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:32

  Xenon написав:

  Xenon написав::roll:
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.


А копыта-то стучат!
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:36

  fox767676 написав:

  fox767676 написав:
  Xenon написав::roll:
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.


А копыта-то стучат!

Но вместо копыт, мы слышим звук рогов об потолок
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:42

  Дюрі-бачі написав:

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:без зайвої конспірології на кшталт ми такі бідні, бо в нас все вкрали імперіалісти (звісно імперіалісти, а не власна корумпована верхівка)

Ми такі бідні, бо в нас кілька разів крала чужа влада (імперіалісти), далі крала власна влада, а зачасту ще власна влада і неефективно керувала...

почитайте исторію, хто збудував заводи у донецько-луранській областях і дніпропетровсько з запоріжською?
п.п.с. для особо образованных , посмотрите в чём измеряется советский калибр , в американских дюймах , потому что станки из Америки , Англии и прочих
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:06

SATAN
Встиг прочитати ваш пост.
Багато тексту, відповіді на моє питання нема.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:35

  andrijk777 написав:...
3.У війни також є критерії. Головний - території. СРСР отримав додаткові території по результатах війни - значить переміг.
Британія - не перемогла. Перемогли союзники. Перемога Британії - це фікція, лозунг, а не факт. Це для піпла, щоб він схавав.
Це все достатньо прості речі. Дивно що ви не розумієте їх.

Території - це був критерій до 20 сторіччя. вже після 2СВ це стало не актуально. зараз, в 21 сторіччі - це взагалі неактуально. особливо для країни, яка є найбільшої, й відповідно % неосвоєних територій - найбільший.

а от населення навпаки. й класти купу людей, щоб захопити повністю зруйновані території - це божевілля. й проблема для країни, яка створили таку владу - один божевільний при владі, й ніхто не може нічого зробити. хоча населення вони також отруїли цією божевільною величчю.

тому це ви думаєте старими штампами...
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:13

  fox767676 написав:

  fox767676 написав:зализный чобит
Голосувати требя як Трамп з Венсом скажуть
якщо ще пожити хочемо

бугага, ржунимагу)))
"железнокопытный" регулярно сглатывает после того как в очередной раз ему питун по губам вялым поводит, а так да...
Бойко?)))
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:15

  pesikot написав:

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
А копыта-то стучат!

Но вместо копыт, мы слышим звук рогов об потолок

так то многоциферный по ужгородскому хрущу мечется царапая потолок :mrgreen:
паранойя)))
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:26

  SATAN написав:

  SATAN написав: Например, Британская Империя стала сильной не потому, что у неё "родючi землi"
Бритнацы - поставили под контроль, в свое время, Половину Мира!

Мда? І де все поділося?
  SATAN написав:Внимание - "Захватнические войны"! Массовый геноцид населения! Миллионы трупов, всё- ради того, чтобы сделать Британию всемогущей!
И что? Мы - Восхищаемся ими!

"Ми" - це хто? Шось не знаю нікого, хто б захоплювався "британським геноцидом".. Якась тупа рузькомовна пропаганда.
ЛАДа звільнили з роботи чи шо? :roll:
