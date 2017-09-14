fler Мда? І де все поділося?
Так золото, влияние тех, кто сколотил бабло на эксплуатации колоний - никуда не делось.
Снова повторяю, ваша основная ошибка принципы - "савецкага наследийа"
Отождествление Элиты и Народа!
Ротшильды... начинали в Германии, но сегодня - всемирный Клан.
Так и с Британией!
Бабло, золото и пр., завозившееся в свое время с колоний, просто осело в руках Элиты и вот эта элита, уже вполне самостоятельно может инвестировать в мировые финансовые потоки и фактически, влиять на происходящее!
Ми" - це хто?
Рассмешили!
Выше писали о "европейских ценностях".
Европа стоит на Основе Исторических Империй, их могущества, Власти и награбленых богатствах!
Британия, Франция, Германия, Речь Посполита ...Римская Империя и пр., Влияние Ватикана!
Вы же сами вот всё расписали как "Европейские Ценности"!
НО, если бы не было вот всех этих Империй, то не было бы и Сильной Европы!
Вы сами хотите стать "частью Ихней, Западной истории"!
А История... она вся там на крови замешана!
Марсельеза, говорите? Романтика?
Миллионы Трупов! Только гильотина - 17 000 человек!
Вот так вот... Париж, Париж.. море крови...
Кстати, почему наша Рада не осудила геноцид во время Великой Французской революции?
Или.. мы поддерживаем террор, равносильный террору сталина?