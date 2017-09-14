RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 08:46

Киев , днепр.район - начали сливать воду из системы отопления минут 30 назад
Xenon
 
Повідомлень: 5616
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Атака РФ на Київ: палають багатоповерхівки, кількість постраждалих росте (фото, відео)
Оновлено 9.11. Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12955
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 09:20

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:7 пунктів миру Трампа у квітні цього - "це зрада", "це капітуляція"...
Результат.

Це результат того, що Пуйло не хоче припиняти війну

Можливо, але "за результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч".
От навіщо Зе це зробив, щоб втратити ще ряд територій і отримати на сьогодні ще гірші умови?

Відео не дивився
Лиш заголовок. Гуляйполе не здали, вчора в контратаку туди кинули Скалу . По хорошому якшо десять днів тому туди поставити 2 свіжі повнокровні бригади то і не було б нічого. Но схоже в зелі таких бригад в резерві нема.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4289
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 09:39

  Banderlog написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Це результат того, що Пуйло не хоче припиняти війну

Можливо, але "за результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч".
От навіщо Зе це зробив, щоб втратити ще ряд територій і отримати на сьогодні ще гірші умови?

Відео не дивився
Лиш заголовок. Гуляйполе не здали, вчора в контратаку туди кинули Скалу . По хорошому якшо десять днів тому туди поставити 2 свіжі повнокровні бригади то і не було б нічого. Но схоже в зелі таких бригад в резерві нема.

Вчерашний "эксперт" голосить будет "іпсо/знецінення!"...
_hunter
 
Повідомлень: 11192
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:04

Дякую за курський рейд

Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5857
З нами з: 17.12.22
Подякував: 208 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:07

  Xenon написав:Киев , днепр.район - начали сливать воду из системы отопления минут 30 назад

А як там блекаут у москві?
Schmit
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:13

Шукай сенс, стань патрульним.

Шукай сенс, лови цивільних


Зображення Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5857
З нами з: 17.12.22
Подякував: 208 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:14

  fox767676 написав:
  UA написав:Зазвичай під Різдво гарним діткам приходить Святий Миколай, а на Finance.ua завітав Люцифер.


то ЛАД (Лучший Антихрист Диавола) осатанєл від тягот війни


Лучший Адвокат Диавола
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:16

Шоу хлостяка

Для мене дивно, коли по вулицях бігають «людолови», вбивають цивільних, використовують газові балончики на жінці з дитиною, 2-метрові амбали встають в стойку перед літньою жінкою, збивають на бусі велосипедістів. А всі - блогери і телеграм канали - обговорюють холостяка і стб 😬

Чорне дзеркало

(Пост Kate)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5857
З нами з: 17.12.22
Подякував: 208 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:37

  Xenon написав:Киев , днепр.район - начали сливать воду из системы отопления минут 30 назад


заради покарання та розгрому агресора можете і потерпіти
kate вище теж стосується
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
  Форум:
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

