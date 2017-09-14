RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1626916270162711627216273>
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Не тільки. Але за купянськ так на всіх рівнях доповідали, нагороджували один одного і насміхались з відео Зеленського, що якби мали можливість, то вилізли б з трусів щоб вернути взад. Проте лише спішно латають дірки.

На жаль, не факт. З одного боку, на Купянську поки в нас успіхи. І дійсно, в них нема кількох полків/бригад в резерів, щоб швидко туди кинути.
З іншого боку, в них значна перевага на інших напрямках. Хоча, якщо вірити Білецькому(а не вірити причин в мене нема), втрати перевищують рівень мобілізації, в нас ситуація десь така сама. І русня досі має можливість наступати на кількох напрямках.
На жаль, невдачу в Купянську вони кимпернсували успіхами на півдні та на Донбасі. І якщо в нас не вистачить резервів, щоб зупинити їх, результат може бути значно гіршим, ніж для них внаслідок втрати Купянська.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 13:00

іпсошний гон

  fox767676 написав:
  flyman написав:хазаро-половця

він навіть на половця не тягне
типовий нащадок культури рязано-окських скотомогильників

та таку вже іпсятіну жене, аж вуха завертаються: "насіловали слов'янок, ті топилися (пізніше Анна Карєніна під потяг) а нащадки вспливали з порченею ізнасілованієм гаплогрупою з 2/3 генного успадкованія умствєнних даних (а внуки 4/9)"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41919
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 13:19

  SATAN написав:
fox767676 Тим більше він не характерен для українок


Вы путаете.
У женщин - другие гаплогруппы--- мтДНК

Баб, не завозили, делать больше нечего

Морда и гаплогруппа, это разное.
Морда может дочке от папы передаваться, но это не связано с мтДНК

Женщина - на самом деле более важна, нежели Мужик!
Вы не поверите, но 2/3 интеллекта - передается потомству именно по женской линии!
У умных баб - рождаются умные дети.

Но Интеллект - не будет интеллектом, если не дать БАЗУ, Образование!
И вот с этим, у нас проблемы, т.к. образование - ГОВЕННОЕ.
Хуже нашего нынешнего образования, найти сложно.
За Образование, Воспитание - вопросы к мужикам, они же всем Керують?

Украинским женщинам... просто, не повезло с мужиками! :)


+++
З Повагою
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На мій погляд, сьогоднішній обстріл Києва напряму пов"язаний з зустріччю Трампа и Зеленського, яка має відбутися завтра

Такий собі привіт від Путіна ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12958
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 13:59

SATAN

Задорнов відпочиває... :D звідки в нас такий блазень взявся? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11176
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:04

flyman почав із мтДНК закінчив чухньою, браво

Мужиков - геноцидили!
Вечно по жизни.
Что при гунах, что при монголо-татарах, что при пшеках, что москалях!
И при совке на полях ВМВ положили в основном мужиков.

Причём, уничтожаются самые "Буйные", способные противостоять и собственным рабовладельцам!

Ось така вам казочка, суботня. :D
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:05

  Shaman написав:SATAN

Задорнов відпочиває... :D звідки в нас такий блазень взявся? :lol:


Доброго дня та доброго здоровля .
Ніякий він не блазень....
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:06

я бачу він ще й супер експерт - й в фінансах, й в генетиці, й в програмуванні, а навіть автомеханік. найбільший експерт - в балабольстві, але то таке :lol:

але головне - "вы же нас не подведете? я устал, я ухожу. а то эти уходильшики или не уходят, или возвращаються по десять раз". така в них вартість слів...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11176
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:09

pesikot На мій погляд, сьогоднішній обстріл Києва напряму пов"язаний з зустріччю Трампа и Зеленського, яка має відбутися завтра

Примiтивно. З якою метою?
Показати Захiду, що пiтун проти виборiв?

Якщо й будуть вибори, вони будуть зiрванi обстрiлами та мухлюванням.

Поки не будуть вирiшенi питання щодо довгострокового (на десятирiччя) фiнансування України - нiякий Мир не здатен бути надовго. :(

Вiйна й тiльки вiйна, до Перемоги!
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:12

  Hotab написав:
  _hunter написав:Вчерашний "эксперт" голосить будет "іпсо/знецінення!"...

позаштатний консультант начальника пожежної команди Гамбургу важно надувши щоки відповів на питання боротьби з пожежами…
«Надо нє доводіть до пожара»

А что делать, если "эксперт" на очевидные, казалось бы, вещи - голосит "ипсо/знэцинэння!"? 😱 - приходится разжевывать...
_hunter
 
Повідомлень: 11194
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1626916270162711627216273>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 178233
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 376293
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1076595
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10422)
27.12.2025 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.