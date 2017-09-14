|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:34
Banderlog написав: Сибарит написав: sashaqbl написав:
Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?
Я так понимаю, вакансии пресс-предстпвителя у вас нет? 😁
ви журналіст?
Нет, я не для себя спрашиваю, а для тех, кто
sashaqbl написав:
можуть тільки п***ти?
Дело найдется для всех 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9206
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6509 раз.
- Подякували: 21715 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:36
Господар Вельзевула написав:
Сегодня пытались паковать в Днепре на ул. Калиновой мужа маникюрщицы, к которой ездит моя жена. Четверо в балаклавах и мусор без нее. Документы смотреть отказались, пхали в бус.
Ну человек непридатный с выключенням, уровень понятен, смог несколько секунд оказывать сопротивление и таки подсунуть под нос Резерв- отвалили.
Ищут бронированных, снимают бронь каким-то хером в ТЦК.
Так что радуйся-уже и низшие ранги высшего сорта чистят.
Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.
Всі зробили відстрочку чи бронь.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9995
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:43
fox767676
принципової різниці між вами та шаманом я не бачу
Мені в принципі все одно що ти бачиш. Хтось не відрізняє кольори, хтось запахи, хтось їсть все підряд.
Проблема то в чому? Що тобі треба переговори і мирні договори ще вчора і на будь яких умовах, а мені не на будь-яких? І тому твої купівлі нерухомості в Європі - це добре, а мої ні?))
Поясни що у тебе конфліктує у свідомості?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17431
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:47
fox767676 написав:
Ничего Рыжая Сволочь Трамп поставит сильпо-быдло сашков на место в несколько итераций
sashaqbl, ти ще хочешь виставляти претензії мені або Shaman'у ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12964
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:49
Hotab написав:fox767676
принципової різниці між вами та шаманом я не бачу
Мені в принципі все одно що ти бачиш. Хтось не відрізняє кольори, хтось запахи, хтось їсть все підряд.
Проблема то в чому? Що тобі треба переговори і мирні договори ще вчора і на будь яких умовах, а мені не на будь-яких? І тому твої купівлі нерухомості в Європі - це добре, а мої ні?))
Поясни що у тебе конфліктує у свідомості?
Різні особистості в його свідомості конфліктують ... ))
Але це вже парафія поважного пана холява
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12964
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:53
Hotab
пане військовий, "захистник" дітей і беременних с мальчиками в трусиках , а ви у якому окопі , наразі? а если нету ее то ви судорожно звоните в дтек ,а електромонтёров бусифицировали держиморды из тцк и сп ,
хто и шо повинен робити?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4215
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:06
Сибарит написав:
Нет, я не для себя спрашиваю, а для тех, кто
sashaqbl написав:
можуть тільки п***ти?
Дело найдется для всех 😁
У вас тонкий юмор, но грустний.
В мене щось спортилось, прийняв за правду. Хотів вже питати за місце в пресі. Не певен що штат заповнений. Начальник преси в мене в собутильніках був раза 3 за цей час, но писати про мене героїчну сагу одказується) і знімати проморолики теж. Каже презідєнт лічно щоденне звернення знімає а я зазнався...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4294
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:31
Banderlog написав: Сибарит написав:
Нет, я не для себя спрашиваю, а для тех, кто
sashaqbl написав:
можуть тільки п***ти?
Дело найдется для всех 😁
У вас тонкий юмор, но грустний.
В мене щось спортилось, прийняв за правду. Хотів вже питати за місце в пресі. Не певен що штат заповнений. Начальник преси в мене в собутильніках був раза 3 за цей час, но писати про мене героїчну сагу одказується) і знімати проморолики теж. Каже презідєнт лічно щоденне звернення знімає а я зазнався...
Ми ж не знаемо хто вы насправді...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4215
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:41
Banderlog написав:
Каже презідєнт лічно щоденне звернення знімає а я зазнався...
Ну так он же профессионал в этом 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9206
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6509 раз.
- Подякували: 21715 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|178432
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|376573
|
|
|6076
|1076932
|
|