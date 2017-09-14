|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:19
fler написав: Schmit написав:
Домовитись і зупинити падіння України ще у квітні, а далі вибори, ..
Еее ні, "такі варіанти...", аж ніяк не підходть. Значно потужніше - воювати до останньої верби і будь що буде, авось станеться чудо і перемога (переможців не судять), а як ні - на лондони мемуарити "чому Україна знову не встояла".
Schmit, схаменися вже. Капітулювати ніколи не пізно.
Можна як Фінляндія, а можна, як Японія, а можна, як УНР в минулому столітті.
Ще позавчора повномасштабки можна було уникнути, ще вчора можна було вийти з війни, втративши лише Крим і частину Донбасу, сьогодні ще можна як Фінляндія, а завтра і ця опція зникне. У житті все потрібно робити вчасно.
fler написав:
А іншого варіанту нам не пропонували, навіть у квітні.
Все, що пропонували - історія записала, все можна знайти в мережі. Мінськи, Стамбули, 7 і 28 пунктів. Як казав пан Будівельник, умови тільки покращуються.
fler написав:
Зараз принаймні гарантії замаячили на горизонті та вступ до ЄС просувається, то вже реальний шанс вирулити з цієї дупи.
Черговий самообман.
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:26
Banderlog написав: Shaman написав:
сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..
Винна не Україна а Зеленський. Замість домовитись в стамбулі чи хоча б квітні
Він всячєськє затягує війну.
Абсолютно не бачу різницю чи в тебе бронь куплена чи справжня. Чи ти непридатний. Хочеш воювати до останньої верби ? Іди на фронт.
х.з .но под прикрітием ,домовлятись канкретно нада було у 1990, нас там кинули а сейчас шо то хотят
НЕ КИнулибІ тогда , не было бы войны сечас
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:53
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
про претензії до Зе влади - згоден, питань багато. але ти ж теж голосував за Зе? бачили очі? тому так, треба накидати саме на українців. на руських чи зрадників - ніяк не можна... така хибна логіка...
В Зе є одна перевага: ним, на відміну від х..., може народ керувати через розголос, інтернет, на худий кінець через майдан з картонками. І нам потрібно цим користуватись...
це різниця не в особистостях, а як влаштована влада - демократія чи автократія. спрощений приклад
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:56
Banderlog написав: Shaman написав:
сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..
Винна не Україна а Зеленський. Замість домовитись в стамбулі чи хоча б квітні
Він всячєськє затягує війну.
Абсолютно не бачу різницю чи в тебе бронь куплена чи справжня. Чи ти непридатний. Хочеш воювати до останньої верби ? Іди на фронт.
вигадки. не затягує Зе війну, й домовитися пропозицій не було. звідки ви взяли? це хтось вигадав, а тепер зрадофіли один за один повторюють...
звісно, ти за куплену - бо й сам так вирішуєш питання, чи не так?.. я за перемовини - а от чого ти ПРОТИ перемовин, лише за капітуляцію?..
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:04
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
В Зе є одна перевага: ним, на відміну від х...,
Shaman написав:
про претензії до Зе влади - згоден, питань багато. але ти ж теж голосував за Зе? бачили очі? тому так, треба накидати саме на українців. на руських чи зрадників - ніяк не можна... така хибна логіка...
може народ керувати через розголос, інтернет, на худий кінець через майдан з картонками. І нам потрібно цим користуватись...
це різниця не в особистостях, а як влаштована влада - демократія чи автократія. спрощений приклад
оголосіть спроможність виконання ,хутко як у бусик , і ГОЛОВНЕ , покарання -винних а не тих хто проходил рядом
отого хто пи** про шашліки
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:05
бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. ця позиція зрозуміла для професійних ботів - їм за це гроші платять. а от чого тутешні корисні ідіоти цим займаються - питання...
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:06
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..
Винна не Україна а Зеленський. Замість домовитись в стамбулі чи хоча б квітні
Він всячєськє затягує війну.
Абсолютно не бачу різницю чи в тебе бронь куплена чи справжня. Чи ти непридатний. Хочеш воювати до останньої верби ? Іди на фронт.
вигадки. не затягує Зе війну, й домовитися пропозицій не було
. звідки ви взяли? це хтось вигадав, а тепер зрадофіли один за один повторюють...
Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч".
А що так можна, відмовитись від пропозиції, якої не було?
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:07
Shaman написав:
бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. ця позиція зрозуміла для професійних ботів - їм за це гроші платять. а от чого тутешні корисні ідіоти цим займаються - питання...
І ? потім банять
