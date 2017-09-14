RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч"
ти з цим вже конкретно заманав. російська сторона не була згодна на квітневі умови Трампа, зокрема на умову, що Донбас буде розділено по лінії зіткнення, просто очевидно, що це їх червона лінія і завжди (з 21.02.22 - дати офіційного визнання "республік") такою була. Нафіга оці мрії "а от якби прийняли квітневі умови, Донбас би не довелось віддавати". Довелось би! Перестань вже гнати пургу.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:11

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч"
ти з цим вже конкретно заманав. російська сторона не була згодна на квітневі умови Трампа, зокрема на умову, що Донбас буде розділено по лінії зіткнення, просто очевидно, що це їх червона лінія і завжди (з 21.02.22 - дати офіційного визнання "республік") такою була. Нафіга оці мрії "а от якби прийняли квітневі умови, Донбас би не довелось віддавати". Довелось би! Перестань вже гнати пургу.

тільки б тоді для Трампа в зриві угоди була зовсім інша сторона для пресинга
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:24

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч"
ти з цим вже конкретно заманав. російська сторона не була згодна на квітневі умови Трампа, зокрема на умову, що Донбас буде розділено по лінії зіткнення, просто очевидно, що це їх червона лінія і завжди (з 21.02.22 - дати офіційного визнання "республік") такою була. Нафіга оці мрії "а от якби прийняли квітневі умови, Донбас би не довелось віддавати". Довелось би! Перестань вже гнати пургу.

А звідки ти це знаєш? навіщо вигадуєш?
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:32

скити в скотландії

  fox767676 написав:
  SATAN написав:fox767676 R1 - азиатская гаплогруппа, "арийская".
Пришли в Евпропу из Сибири.
Шли- разными путями, в итоге- сформировались R1a1 и R1b1
Гуглите, если надо


малыш, там где ты гуглишь, я писАл
по-существу есть что возразить, наследник культуры рязано-окских могильников?

ще один слід скіфів і гаплогрупи R1b
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:42

  Дюрі-бачі написав:ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (


Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 13:57

  prodigy написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (


Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)

Можна бити порожні, як це робили досі .
Просто де ми, а де Балтійське море.
Без партнерів тут не обійтись.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:12

❗️Зараз дипломатична активність на піку, і багато важливого може вирішитися до Нового року, — президент Зеленський
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:14

  flyman написав:тільки б тоді для Трампа в зриві угоди була зовсім інша сторона для пресинга

Прессовать пытаются ту сторону, где видят больше возможностей. Вопрос, кто виноват, мародеров не интересует.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:23

  Shaman написав:
звісно, ти за куплену - бо й сам так вирішуєш питання, чи не так?....

Іще раз для особообдарованих, мені байдуже як ти отримав бронь.
Хочеш воювати до останньої верби? Іди й воюй.
Заодно і побачиш стан справ та настрої в військах, своїми очима а не через телемарафон.
Нагадаю що ви кілька раз відмовлялись підписувати мирну угоду бо хотіли вести ререговори з позиції сили. Покращилась позиція позиція сили? Не краще було підписати поки був байден? І в європі не пересварились з усіма сусідами крім румунів ?
