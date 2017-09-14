|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:05
Schmit написав:
Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч"
ти з цим вже конкретно заманав. російська сторона не була згодна на квітневі умови Трампа, зокрема на умову, що Донбас буде розділено по лінії зіткнення
, просто очевидно, що це їх червона лінія і завжди (з 21.02.22 - дати офіційного визнання "республік") такою була. Нафіга оці мрії "а от якби прийняли квітневі умови, Донбас би не довелось віддавати". Довелось би! Перестань вже гнати пургу.
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:11
thenewepic написав: Schmit написав:
Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч"
ти з цим вже конкретно заманав. російська сторона не була згодна на квітневі умови Трампа, зокрема на умову, що Донбас буде розділено по лінії зіткнення
, просто очевидно, що це їх червона лінія і завжди (з 21.02.22 - дати офіційного визнання "республік") такою була. Нафіга оці мрії "а от якби прийняли квітневі умови, Донбас би не довелось віддавати". Довелось би! Перестань вже гнати пургу.
тільки б тоді для Трампа в зриві угоди була зовсім інша сторона для пресинга
1
4
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:24
thenewepic написав: Schmit написав:
Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч"
ти з цим вже конкретно заманав. російська сторона не була згодна на квітневі умови Трампа, зокрема на умову, що Донбас буде розділено по лінії зіткнення
, просто очевидно, що це їх червона лінія і завжди (з 21.02.22 - дати офіційного визнання "республік") такою була. Нафіга оці мрії "а от якби прийняли квітневі умови, Донбас би не довелось віддавати". Довелось би! Перестань вже гнати пургу.
А звідки ти це знаєш? навіщо вигадуєш?
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:25
ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (
1
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:32
fox767676 написав: SATAN написав:
fox767676 R1 - азиатская гаплогруппа, "арийская".
Пришли в Евпропу из Сибири.
Шли- разными путями, в итоге- сформировались R1a1 и R1b1
Гуглите, если надо
малыш, там где ты гуглишь, я писАл
по-существу есть что возразить, наследник культуры рязано-окских могильников?
ще один слід скіфів і гаплогрупи R1b
1
4
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:42
Дюрі-бачі написав:
ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (
Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)
1
4
2
Додано: Нед 28 гру, 2025 13:57
prodigy написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (
Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)
Можна бити порожні, як це робили досі .
Просто де ми, а де Балтійське море.
Без партнерів тут не обійтись.
6
6
4
Додано: Нед 28 гру, 2025 14:12
❗️Зараз дипломатична активність на піку, і багато важливого може вирішитися до Нового року, — президент Зеленський
Додано: Нед 28 гру, 2025 14:14
flyman написав:
тільки б тоді для Трампа в зриві угоди була зовсім інша сторона для пресинга
Прессовать пытаются ту сторону, где видят больше возможностей. Вопрос, кто виноват, мародеров не интересует.
135
84
38
2
Додано: Нед 28 гру, 2025 14:23
Shaman написав:
звісно, ти за куплену - бо й сам так вирішуєш питання, чи не так?....
Іще раз для особообдарованих, мені байдуже як ти отримав бронь.
Хочеш воювати до останньої верби? Іди й воюй.
Заодно і побачиш стан справ та настрої в військах, своїми очима а не через телемарафон.
Нагадаю що ви кілька раз відмовлялись підписувати мирну угоду бо хотіли вести ререговори з позиції сили. Покращилась позиція позиція сили? Не краще було підписати поки був байден? І в європі не пересварились з усіма сусідами крім румунів ?
2
1
